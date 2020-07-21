Sorumluluk almak, bireylerin çok daha düzenli ve çalışkan olmasını sağlar. Sorumluluk aynı zamanda kurallara uymak demektir. Kurallar evde başlayıp okulda devam eder. Aynı zamanda trafik kuralları, hijyen kuralları gibi toplumun güvenliğini ve sağlığını ilgilendiren konularda da hassas olmak gerekir. Kurallara saygı göstermek, her bireyi sorumluluk sahibi yapar.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Sorumluluk Alalım Konu Anlatımı

1- Evde Sorumluluk Alalım:

Kişinin alacağı sorumluluklar sosyal ve yaşam alanlarını kapsar. Bu nedenle bireyler evde, okulda ve sosyal hayatta görev dağılımı yaparlar. Böylece işler çok daha hızlı bir şekilde biter ve herkesin yararına olur.

1- Odayı toplamak: Ev yaşamında her birey kendi yatağını toplamalı, odasını temiz tutmalıdır. Düzenli aralıklarla oda havalandırılmalı, çarşaflar değiştirilmelidir. Her sabah kalktıktan sonra yatak toplanmalıdır. Mutfak ve banyo gibi ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

2- Ev işlerinde aile bireylerine yardım etmek: Bir evde kim yaşıyorsa, her biri üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Sorumluluk sahibi kişiler sofranın kaldırılmasında, bulaşık yıkanmasında ve diğer tüm ev işlerinde aile fertlerine yardım ederler.

3- Alışveriş yapmak: Ebeveynler işten döndüklerinde yorgun ya da meşgul olabilirler. Bu nedenle bazı zamanlarda sorumluluk alıp evin acil ihtiyaçları için markete gidilebilir.

Posta kutusundaki faturaları almak, kullanılan bardakları yıkamak ve evi temiz tutmak evde alınabilecek sorumluluklar arasındadır.

2- Okulda Sorumluluk Alalım:

1- Derste öğretmeni dinlemek: Derste başka bir şeyle ilgilenmemek ve öğretmeni dinlemek, her öğrencinin görev ve sorumlulukları arasındadır. Öğretmen sınıfa bir soru yönelttiğinde parmak kaldırarak söz alınmalıdır.

2- Okula saatinde gelmek: Her öğrenci zamanında uyanmalı ve evden çıkmalı; okula tam saatinde gelmelidir. Teneffüs zili çalmadan sınıftan çıkılmamalıdır.

3- Sınıfı temiz tutmak: Evde olduğu gibi okulda da temizlik kurallarına uyulmalı, çöpler çöp kutusuna atılmalıdır.

4- Okuldaki eşyalara zarar vermemek: Okuldaki araç gereçler izin alınarak kullanılmalı ve onlara zarar verilmemelidir. Örneğin kütüphaneden bir kitap alındıysa onu zamanında teslim etmek de öğrencilerin sorumluluklarından biridir.

3- Sosyal Hayatta Sorumluluk Alalım:

Her birey ev ve okul dışında sosyal hayatında da belli başlı görevleri üstlenmelidir. Sorumluluk sahibi olmak toplum kurallarına uymayı ve saygı göstermeyi gerektirir.

1- Çevreyi temiz tutmak: Çöpler yere değil çöp kutusuna atılmalıdır. Yere çöp atan kişiler yumuşak bir dille uyarılmalıdır. Çevreyi temiz tutmak hem çocukların hem de yetişkinlerin ortak görevleri arasında yer alıyor.

2- Sokak hayvanlarına saygılı olmak: Kedi ve köpek başta olmak üzere tüm sokak hayvanlarına saygılı olunmalı ve yardım edilmelidir. Onların mama ve barınak ihtiyaçlarını karşılamak için bir arada çalışılmalıdır.

3- Toplum kurallarına uymak: Toplum içerisinde yüksek sesle ve kulaktan kulağa konuşmak yanlış olduğu için bu tür davranışlardan kaçınılmalıdır. Biri konuşurken saygıyla dinlenmeli ve sözü kesilmemelidir. Her zaman için temiz kıyafetler giymeye özen gösterilmelidir. Kötü sözler söylememek ve kavga etmemek herkesin uyması gereken toplum kuralları arasındadır.

4- Trafik kurallarına uymak: Sorumluluk almak aynı zamanda toplumsal yaşamda düzeni sağlar. Yayalar kırmızı ışıkta, arabalar ise yeşil ışıkta beklemelidir.

5- Görgü kurallarına uymak: Sorumlu bireyler görgü kurallarına da uyar. Esnerken ağzını kapamak ve yemek yerken konuşmamak bu kuralların içerisindedir.