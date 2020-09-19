4. Sınıf Sosyal Bilgiler Resmi Kimlik Belgemiz (Nüfus Cüzdanı) konu anlatımı

Nüfus kimliğimizi içerisinde birçok bilgi yer alır. O bilgiler bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzu anlatan bilgilerdir. Herhangi bir yerde gerekli olduğu zamanlarda bu kimliği gösteririz ve işlemlerimizi kolay bir şekilde yaparız. O yüzden mutlaka nüfus kimliğimizi cüzdanımızda taşımaya özen göstermeliyiz.

Resmi Kimlik Belgemiz (Nüfus Cüzdanı)

Her insanın doğduğu andan itibaren sahip olduğu bir kimlik bulunmaktadır. Bu kimliğe ise nüfus cüzdanı denir. Nüfus cüzdanlarını bizim yerimize ailemiz çıkartır. Ülkemizin ilgili kurumlarına giderek başvuru yapar ve bizim için nüfus cüzdanı hazırlanmasını sağlarlar. Böylece biz de artık resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzu kanıtlarız.

Günümüzde artık resmi kimlik belgelerimiz, yani nüfus cüzdanımız yenilendi. Artık çok daha küçük ve kolay kullanılır bir yapıya sahip. Bu kimliklerimiz içerisinde bize ait bazı bilgiler bulunmaktadır. Şimdi bu bilgilerin ne olduğuna bakalım ve sırasıyla yazalım.

- T.C. kimlik no

- Soyadı

- Adı

- Doğum tarihi

- Seri no

- Geçerlilik tarihi

- Cinsiyeti

- Uyruğu

- imza

- Fotoğraf

Bunlar kimliğimizin ön tarafında bulunan bilgilerdir. Aynı zamanda kimliğimizin arka tarafında bulunan bilgiler de yer almaktadır. Şimdi de bu bilgilerin ne olduğuna beraber bakalım.

- Anne adı

- Baba adı

- Kimliği veren kurum

- Yonga çip

Verilen yeni kimlik sayesinde artık çok daha kolay bir şekilde bu kimlikleri kullanabilmekte ve taşıyabilmekteyiz.

Not: Özellikle kimliğimiz üzerindeki kimlik numaramız çok önemlidir. Herhangi bir kuruma ya da kuruluşa gittiğimiz zaman, kimlik numaramızı kullanarak kolayca işlemlerimizi yapabiliriz. Bazı durumlar haricinde kimliğimizi göstermemize gerek yoktur. İşlemleri gerçekleştirirken kimlik numaramızı söyleyerek bunu yapabiliriz.

Resmi kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı) konusunda bilinmesi gerekenler

Nüfus cüzdanımız yani resmi kimlik belgemiz hakkında bilmemiz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Şimdi bu hususlar nelerdir gelin beraber inceleyelim ve bakalım.

- Nüfus cüzdanı hangi ülkenin vatandaşı olduğumuzu anlatır.

- Nüfus cüzdanı İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak nüfus müdürlükleri tarafından düzenlenmektedir.

- Eski kimliklerde erkeklerin mavi kadınların ise pembe renkli kimlikleri bulunmaktaydı. Günümüzdeyse erkek ve kadın arasındaki renk farklılığı ortadan kaldırıldı.

- Nüfus kimlikleri özellikle resmi işler yaparken kullanılır. Bunlar içerisinde okula kayıt olma, hastanede muayene olmaya da ev ve araba alma gibi durumlar söz konusudur.

- Her vatandaşın T.C. kimlik numarası bulunmaktadır. Kimlik numaraları 11 numaradan oluşur. Ayrıca her vatandaşın kimlik numarası farklıdır.

Not: Kütüphane kimlik kartı ya da sporcu kimlik kartı gibi daha birçok farklı kart elde edebiliriz. Fakat bu kartlar resmi kimlik kartı olarak geçmez. O yüzden mutlaka nüfus kimliğimizi her zaman yanımızda taşımalı ve gerektiği zamanlarda kullanmak için bulundurmalıyız.

Dışarıda dolaşırken eğer polisler kimliğimize bakmak ister ise onlara polis memurlarını göstermeliyiz. Böylece polis memurları bizim Türkiye vatandaşı olduğumuzu anlarlar. Aynı zamanda resmi işlemler yaparken mutlaka nüfus kimliğimizi yanımızda bulundurmamız çok önemlidir. Yani kimliğimiz yanımızda olmaz ise işlerimizi tamamlayamayız. Çünkü bu kimlikler bizim işlem yapacak kişi olduğumuzu kanıtlar.

Artık her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mutlaka kimliğini değiştirmelidir. Yeni kimlik kartını almalı ve gerekli resmi işlemlerde onu kullanmalıdır. Tabii eski kimlik kartları da hala geçerlidir. Ancak daha kolay ve kullanışlı olan yeni kimlik kartına geçmemiz önemlidir.