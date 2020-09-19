4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele konu anlatımı

Bağımsızlık mücadelesi toplam 4 yıl sürdü. Farklı cephelerde savaşan ordumuz, düşman ordularını yenerek ülke topraklarının geri alınmasını sağladı. Türk milletinin ülkenin dört bir yanında verdiği mücadele de savaşın kazanılmasında etkili olmuştur. 29 Ekim 1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte ülkemizde Cumhuriyet Dönemi başlamıştır.

Milli Mücadele

1- Kurtuluş Savaşı Cepheleri

1.A. Batı Cephesi:

Ordumuz bu cephede Yunanlılara karşı savaştı. İngiliz ordusunun da desteğini alan Yunan Askerleri, İzmir'i işgal etti. İzmir'e gönderilen düzenli ordu, Yunan askerlerini denize döktü. Batı cephesinde kazanılan başarı ile birlikte Türk milletinin bağımsızlığa olan inancı arttı.

1.B. Güney Cephesi:

Güney cephesinde Fransız askerlerini geri püskürtüldü. Bununla birlikte az sayıdaki Ermeni askerleri de işgal ettikleri topraklardan geri çıkarıldı. Maraş şehrinin adı gösterdiği mücadele sonrası ''Kahramanmaraş'' olarak değiştirildi.

1.C. Doğu Cephesi:

Rusya'da Ekim Devriminin gerçekleşmesi ve çarlığın yıkılması sonucu ülke, doğu topraklarmızdaki ordularını geri çekti. İngiltere, Fransa ve Yunanistan ile yapılan gizli anlaşmaların tümünü dünya kamuoyu ile paylaştı. Rusların geri çekilmesi sonrasında bölgede yer alan Ermeniler de topraklarımızı terk etti.

2- Milli Mücadele Kahramanlarımız

1.A. Sütçü İmam:

1871 yılında doğan Sütçü İmam Ali, milli mücadele döneminin simge isimlerinden biridir. Kahramanmaraş'ı işgal eden Fransız ve Ermeni askerleri, her geçen şehir halkı üzerindeki baskını attırıyordu. 31 Ekim 1919 günü Sütçü İmam'ın başlattığı direniş kısa zamanda şehrin tamamına yayıldı. Fransız ve Emeni askerleri şehri terk ederken, Maraş bağımsızlığını ilan etti.

1.B. Şahin Bey:

Asıl adı Mehmed Said olan Şahin Bey, Kurtuluş Savaşı dışında, Trablusgarp ve Çanakkale Savaşına da katılmıştır. Üç savaşta da üstün bir mücadele örneği sergileyen Şahin Bey, milli dönemimizin kahramanları arasında yer almaktadır. 1919 yılında Kuvay-i Milliye komutanı olmuştur. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtulmasında da önemli bir rol oynayan Şahin Bey, 1920 Fransız askerleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

1.C. Kara Fatma:

Milli mücadele döneminde birçok kadın kahraman da gösterdikleri mücadele ile Türk milletine örnek oldu. O kahramanlardan birinin adı Kara Fatma'dır. Kara Fatma, tıpkı Şahin Bey gibi birçok savaşta ve cephede düşman ordularına karşı savaşmıştır. Kazandığı madalyalar şunlardır: İmtiyaz Nişanı, İstiklal Madalyası ve Liyakat Madalyası.

1.D. Gördesli Makbule:

Kurtuluş Savaşının kadın kahramanları arasında yer alan Gördesli Makbule, Manisa'da doğdu. Yunan ordusunun İzmir'i işgal etmesinin ardından, eşiyle birlikte orduya katıldı.

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında üstün cesaret örneği sergileyen diğer isimler: Fevzi Çakmak, Halime Çavuş, Tayyar Rahmiye, Satı Çırpan, Şerife Bacı, Emire Ayşe Aliye ve Yörük Ali.

3- Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı:

Bu dönemde cephede yaşananlar kadar cephe gerisinde yaşanan gelişmeler de Kurtuluş Savaşının kazanılmasında etkili olmuştur. Halk, günlük gazete yazılarında işgale dair en yeni bilgilerden haberdar edilmiştir. Milli Mücadele döneminde kaleme alınan eserler milli bilincin uyanmasında da etkili olmuştur. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, Osman Zeki Üngör ve Edgar Manas tarafından bestelenmiştir.

Dönemin önemli yazarları ve eserleri:

Halide Edip Adıvar: Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban, Ankara, Sodom ve Gomorre

Mehmet Akif Ersoy - Safahat

Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu, Acımak, Yeşil Gece