4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Kültürümüz konu anlatımı

Ülkemizin bulunduğu yer Anadolu topraklarıdır. Ve bu topraklarda kültürümüz ile beraber birçok farklı gelenek ve göreneklerimiz vardır. Bunları korumak bizim önemli vazifelerimiz içerisinde yer alır. Şimdi kültürün ne olduğunu öğrenelim ve kültürlerimizin ne olduklarına bakalım.

Milli Kültürümüz

Tarihsel açıdan gelişme süreci içerisinde bir milletin maddi ve manevi değerleri kültürü olarak bilinmektedir. Özellikle bir toplumu diğer toplumlardan ayıran en önemli ayrıcalıkları arasında milli kültürleri gelir. Sonuçta bir milletin en önemli değerleri içerisinde kültürleri yer almaktadır. O yüzden biz kendi kültürümüzü her zaman bilmeli ve bunu daima yaşatmalıyız. Millet olarak ülkemizin kimliğini korumak için milli kültürümüze sahip çıkmamız çok önemlidir.

Özellikle Mustafa Kemal Atatürk milli kültürümüzün korunması için çok fazla çaba harcamıştır. Buna çok önem vermiştir ve bu yüzden birçok önemli inkılap gerçekleştirmiştir. Mesela Türk dilini korumak için harf inkılabı gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda ülkemizin bilim ve kültür açısından gelişmesi adına önemli çalışmalar yapmıştır. Bu sayede kültürümüzü hala yaşatmaktayız.

Kültürümüzü korumak için her yaştan insanın okuma ve yazma öğrenmesi gerekir. Bu sebepten dolayı Atatürk'ün emri ile Türk Tarih Kurumu ve ayrıca Türk Dil Kurumu kuruldu. Aynı zamanda milli kültürümüze ait olan eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için, Atatürk birçok önemli müze kurdurmuştur.

Atatürk ayrıca, ‘Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız.’ sözleri ile milli kültürümüzü korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini açık şekilde söylemiştir. Sonuçta ülkemizi korumak ve ülkemizin daha iyi yerlere gelebilmesi için, kültürümüz ile beraber gelenek ve göreneklerimiz her daim korunmalıdır.

Dünyadaki milletleri birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri şüphesiz kültürdür. Kültürün bir milletin kimlik kartı gibidir ve en önemli ayırt edici özelliğidir. Aynı şekilde bizim ülkemizin ve insanlarımızın da kültürü farklıdır ve özeldir. O yüzden kültürümüzü oluşturan öğeler vardır. Şimdi bu öğelere bakacağız ve inceleyeceğiz.

- Gelenek ve göreneklerimiz

- Farklı bölgelerdeki halk oyunlarımız

- Yemeklerimiz

- Mimari eserlerimiz

- Giyim ve kuşamlarımız

- Dil ve din

- El sanatları

- Hem yazılı hem de sözlü edebiyat ürünleri

Bütün bu değerlerimiz bizim kültürümüzü yansıtmaktadır. Her biri bizim için çok önemlidir ve her zaman korumamız gerekir. Kültürümüz ayrıca bölgelere bağlı olarak farklı olabilir. Ülkemizin değişik bölgelerinde farklı oyunlar vardır, değişik gelenek ve görenekler vardır ve birçok mimari eser ile el sanatları bulunur. Bunların her biri günümüzde müzelerde korunur ve ayrıca insanlar tarafından devam ettirilmektedir.

Eğer kültürümüzü korursak ayrıca geçmişimizi de unutmayız. Böylece geçmişimizi ve tarihimizi koruyarak kültürümüzü de gelecek nesillere aktarma şansını elde ederiz.

Ülkemizin kültürü çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Özellikle Anadolu topraklarında birçok farklı Türk devleti kurulmuştur. Bu devletler zaman içerisinde farklı gelenek ve görenek ile beraber mimari eserleri günümüze kadar ulaştırmıştır. Aynı zamanda müzikler, el sanatları ya da yazılı ve sözlü edebi eserler bırakılmıştır.

Bizim görevimiz ise bütün bu kültürümüzü en iyi şekilde korumaktır. O yüzden kültürümüz içerisinde ne tür unsurlar var bunları çok iyi araştırmalı ve öğrenmeliyiz. Farklı bölgelerdeki kültürlerimizi de öğrenerek bunları defterimize yazabiliriz. Böylece bunları hem ailemize hem de arkadaşlarımıza anlatabiliriz.