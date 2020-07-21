Her ülkenin kendine özgü bir kültürü ve manevi değerleri vardır. Bu değerler ülkelerin ve milletlerin ayırt edici özellikleri içerisindedir. İnsanların ana dili ve inandıkları din en önemli kültürel unsurlar arasında yer almaktadır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültürel Unsurlar konu anlatımı

1- Dil:

En önemli ve ayırt edici kültürel unsurların başında gelir. Dünyada en çok konuşulan dil İngilizcedir ve bu nedenle evrensel dil olarak kabul edilir. Ülkede konuşulan dilin özellikleri, atasözleri ve deyimler de kültürel ögelerin arasında gösterilir. O dille yazılan şiirler, romanlar ve diğer edebi eserler kültürün temelini oluşturur.

Örnek: Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Kazakistan ülkelerinde de Türkçe konuşulur. Türkiye ve bu ülkeler arasında kültürel bağ bulunur.

2- Din:

Bir ülkenin kültürünü belirleyen en önemli unsurlardan bir diğeri dindir. O dinin gerekliliklerini yerine getirmek, yasaklarına ve emirlerine uymak kültürü büyük ölçüde etkiler. Müslüman ile Hristiyan olan ülkelerin arasında çok farklı kültürel yargılar ve değerler bulunur. İnanılan din, beslenme kültüründen giyim kültürüne kadar birçok unsuru dolaylı olarak etkiler.

Örnek -1- İslam ülkelerinde domuz etinin haram olması. Hristiyan ülkelerinde domuz etinin serbest olması.

Örnek -2- Müslümanların ahirete iman etmesi ve buna göre yaşaması. Budistlerin bu dünyada yeniden doğmaya inanması.

3- Müzik:

Her ülkenin müzik kültürü ve beğenisi birbirinden çok farklıdır. Buna bağlı olarak çalınan enstrümanlar ve oyun tarzları da değişkenlik gösterir. Türk kültüründe bağlama ve ney önemli bir yer tutar. İtalya'da icat edilen piyano Avrupa kültürü içerisinde önemlidir. Amerika'ya özgü enstrümanlar ise saksafon ve gitar çeşitleridir.

Örnek: Türk tarihinde sözlü edebiyat ile birlikte türkülerin popüler olması. Amerika'da hiphop ve rap müziğinin yaygın olması. Klasik müziğin en çok Avrupa ülkelerinde dinlenmesi.

4- Folklor ve Halk Oyunları:

Müzik kültürüne bağlı olarak ortaya çıkan folklor ve diğer halk oyunları kültürel unsurlardan bir diğeridir. Türkiye'de bölgeden bölgeye farklılık gösteren birçok halk oyunu mevcuttur. Karadeniz'de horon ve kolbastı, Ege bölgesinde zeybek ve harmandalı oyunları meşhurdur. Zigoş, Karşılama ve Ali Paşa oyunu ise Trakya yöresine aittir. Bazı ülkelerde müzik kültürü gelişmediği için halk oyunlarına rastlanmaz.

5- Gelenek ve Görenekler:

Özellikle kökleri eskiye dayanan ülkelerde birçok farklı gelenek nesilden nesle aktarılır. Türkiye'de günümüze kadar gelmiş birçok gelenek mevcuttur. Aynı zamanda dine dayalı birçok örf ve adet de kültürel unsurlara örnek olarak gösterilebilir.

Örnek -1- Büyüklerin saygı gereği elinin öpülmesi:

Örnek -2- Bayram günlerinde erken kalkmak ve yeni kıyafetler giymek.

6- Mimari:

Örneğin Avrupa kültüründe gotik mimari ön plandadır. Birçok Avrupa ülkesinin en önemli tarihi yapılarını az ışığın ve rengin kullanıldığı şatolar oluşturur. Türkiye mimarisinde Osmanlı geleneğine bağlı olarak çok fazla rengin kullanıldığı mabetler öne çıkar.

7- Semboller:

Dinin ve kültürün etkisi ile birlikte semboller ve tabular ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Resmi dini Hristiyanlık olan ülkelerde haç sembolü baskındır. Yahudi kültüründe ve geleneğinde en önemli sembollerden birinin adı Yezuza'dır. Menora adlı dokuz kollu şamdan da Yahudilerin kültürel unsurlarının başında gelir. Türkiye'nin sembolü ise hem milli hem de dini nedenlere bağlı olarak ay ve yıldız sembolüdür.