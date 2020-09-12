4. Sınıf Sosyal Bilgiler Krokinin Hayatımızdaki Yeri konu anlatımı

Kroki sayesinde pek çok farklı yeri kolay biçimde buluruz. Ayrıca yapılaşma için de önemlidir. Yani mesela okulumuz ve okulumuzun yanındaki diğer binalar için mimarlar ve mühendisler doğru şekilde planlama yapar. Bu sebepten dolayı krokinin hayatımızdaki yeri çok önemlidir. Şimdi Kroki nasıl kullanılır ve içerisindeki tanımları nelerdir bunlara bakacağız.

Krokinin Hayatımızdaki Yeri

Öncelikle kroki nedir buna bakalım ve tanımını öğrenelim.

Kroki: Bir yerin kuşbakışı olarak görünümünü kabataslak (ölçeksiz) şekilde kağıt üzerine çizilmesi kroki olarak bilinir.

Kroki birçok farklı özelliği ile insan hayatı için büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda krokiyi doğru şekilde kullanabilmek için belli başlı bazı özelliklerini de iyi bilmek gerekir.

- Kroki kuşbakışı olarak çizilir.

- Uzunluk ölçümü yapmadan göz kararı çizim yapılır.

- Önemli yollar, cadde ve sokakların isimleri kullanılır.

- İşyeri, park, okul ya da market gibi önemli yerlerin konumları sembol olarak yazılır.

- Kullanılmış olan sembollerin ne anlama geldiğine dair, açıklamalı bir bölüm oluşturulur. Buna ise sembol anahtarı denir.

- Yön oku bulunur.

Bu özellikleri ele almak suretiyle herhangi bir bölgenin krokisi kolaylıkla çıkarılabilir. Böylece farklı amaçlar doğrultusunda kroki kullanılmaktadır.

Kuş bakışı: Yüksek bir noktadan aşağı doğru, bütün genişliği içine alacak biçimde bakmaya kuşbakışı denmektedir.

Not: Özellikle krokilerde semboller üzerinden bölümler kullanılır. Böylece kroki üzerindeki sembollerin ne anlama geldiği bu bölüme yazılır. Bu sayede kroki amaca bağlı olarak daha kolay şekilde kullanım imkanı verir.

Kroki Neden Önemlidir?

Pek çok farklı sebepten dolayı kroki çok önemlidir. O yüzden günlük yaşantıda birçok farklı yerde kroki bulunur ve insanlar kullanır.

- Herhangi bir bölgedeki okul, park, AVM, hastane, cami ya da sokak ve mahalle ile semtleri rahatlıkla bulmamıza imkan verir.

- Aradığımız herhangi bir yeri ya da adresi kolayca bulmamıza fırsat tanır.

Bu gibi nedenlerden dolayı kroki çok önemlidir. Aynı zamanda birçok farklı yerde kullanılır. Böylece amaca göre insanlar bulmak istedikleri yerleri çok daha kolay biçimde ulaşma şansı elde eder.

Kroki Kullanım Alanları

Kroki özellikle birçok farklı yerde kullanılarak günümüzde önemli bir yere sahiptir.

- Kartvizitlerde kullanılır. Kartvizitlerin arka kısmında ilgili yerin adresi kroki şeklinde gösterilir. Böylece kişi bulunduğu bölgede o yeri kolaylıkla bulabilir.

- Muhtarlıklarda kullanılır. Muhtarlıkların önüne kroki yerleştirilir ve insanlar bu bölgeden başlamak üzere, gitmek istedikleri yerlere kolayca ulaşır.

- El ilanları ve katalog üzerinde de kroki kullanılır. Böylece katalog veya el ilanını kim vermişse o kişinin yerini kolayca bulabiliriz.

- Yeni açılmış alışveriş merkezleri ve pek çok dükkan ile mağazayı, çizilen kroki üzerinden kolayca bulmak mümkün.

Bu gibi daha birçok yerde kroki kullanılmaktadır. Özellikle kroki üzerinde belirtilmiş olan yerlerin isimleri sembol şeklinde yazılır. Bu da insanların aklı karışmadan kolay şekilde istedikleri yeri bulmalarına fırsat verir.

Eğer etrafınızda bu şekilde farklı krokiler var ise bunları inceleyebilirsiniz. Böylece kroki üzerinde bazı yerlerin sembolleri nasıl kullanılmış öğrenebilirsiniz. Ayrıca bulunduğunuz yer adına kendiniz de bir kroki çizebilirsiniz. Basit şekilde sokak ve caddeleri yazabilir; bu sokak ve caddeler üzerinde neler var sembolleri ile beraber ekleyebilirsiniz.

Not: Kroki daima haritada olduğu gibi aynı yön üzerinde hazırlanır. Yani krokiye baktığımız zaman üst kısım kuzey tarafını ve alt kısım ise güneyi gösterir. Böylece sol taraf batıyı ve sağ taraf ise doğuyu göstermektedir. Bunun için krokinin yan tarafında yönleri gösteren ok işaretleri bulunur.