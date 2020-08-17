4. Sınıf Sosyal Bilgiler İstek Ve İhtiyaçlarımız konu anlatımı

İstek ve ihtiyaçlarımızın bazıları temeldir. Yemek yemek, su içmek, uyumak temel ihtiyaçların başında gelir. İnsanların bazı gereksinimleri ise toplumsal olup ülke ve kültürlere göre çeşitlilik gösterir.

İstek ve İhtiyaçlarımız

1- Yeme - İçme:

İnsanların en temel ihtiyaçlarının başında yemek ve su içmek gelir. Günde üç öğün yiyip en az iki litre su içmeliyiz. Gıdalar yetersiz alınırsa çeşitli hastalıklar baş gösterebilir. Vücudumuzun yüzde altmışı sudan oluşmaktadır. Su, başta kan dolaşımı olmak üzere hayati birçok fonksiyonun yerine getirilmesini sağlar. İnsanlar yemek yemeden çok daha uzun süre hayatta kalabilse de su içmeden en fazla üç gün dayanabilir.

2- Uyku:

En temel ihtiyaçlarımızdan bir diğer ise uykudur. Uyku, metabolizmanın dinlenmesini ve bağışıklık sisteminin çok daha hızlı çalışmasını sağlar. Aynı zamanda gün içerisinde yorulan beynimiz uyku esnasında dinlenir. İnsanlar ortalama olarak günde 6-10 saat uyur. Uyku bozukluğu çeken kişilerde hem fiziksel hem de psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir.

3- Barınma:

İnsanlar, diğer canlılara oranla tabiat şartlarına çok daha dayanıksızdır. Hayvanların tüyleri daha fazla ve derileri daha kalın olduğu için iklim şartlarından kolay kolay etkilenmezler. Buna karşın bizim kışın soğuktan yazın da sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmamız için bir eve ihtiyacımız vardır. Ev, insanın mahremiyet isteğini ve ihtiyacını da karşılar.

4- Yardımlaşma:

Fiziksel ihtiyaçlarımız kadar psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarımız da mevcuttur. İnsan toplumsal bir varlık olduğu için tek başına hayatta kalması zordur. Başka insanlarla iletişime geçmeli ve ilişki kurmalıdır. Ancak birbirimizle dayanışma içerisinde olduğumuzda çok daha düzenli ve huzurlu toplumlar kurabiliriz. Yardımlaşma isteği toplumlardan topluma farklılık gösterebilir. Örneğin Avrupa ülkelerine göre doğu toplumları birbirleriyle daha sıkı bir yardımlaşma içindedir. Bunda da milli ve dini kültürün etkisi fazladır. Gelenekler ve görenekler de toplumların ihtiyacını belirler.

5- Aile Kurma:

Sosyal varlıklar olduğumuz için aile kurma da en temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır. Bir aileye sahip olmak hem bireylere hem de toplumlara fayda sağlar. Aileler yetiştirdikleri çocukların topluma katılmasında öncü rol oynar. Bu da toplumların daha çok gelişmesinde önemlidir.

6- Korunma:

İnsanın korunma ihtiyacı yönlüdür. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak güvenlik isteriz. Mevsim ve iklim şartlarına karşı dayanıklı evler yaparız. Aynı zamanda yün ve pamuk gibi kuşlarla giyecekler üretiriz. Bazı giyecekler soğuk hava ve yağışlara karşı korunmak için imal edilir. Keten ve benzeri kumaşlarla üretilen giyecekler ise bahar ve yaz mevsimlerinde giyilir.

Korunmamız gereken diğer faktörlerden biri hastalıktır. Hastalıklardan korunmak ya da hasta olduğumuzda iyileşmek için ilaçlar kullanırız. İlaç dışında birçok farklı tedavi yöntemi daha mevcuttur.

Güvenlik isteğimiz sadece fiziksel değildir. Psikolojik olarak huzurlu ve mutlu hissettiğimiz alanlarda bulunmak isteriz. Kendilerini güvende ve mutlu hissetmeyen kişilerde stres ve kaygı bozukluğu, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar baş gösterebilir.

7- Eğitim:

Her insanın en temel gereksinimlerinden bir diğeri eğitimdir. Hem kendini geliştirmek hem de topluma faydalı olmak için bir alanda uzmanlaşmamız gerekir. Uzman olunacak alan kişilerin gördüğü eğitime ve yeteneklerine göre şekillenir. Eğitim ile birlikte içinde yaşadığımız toplum da çok daha uyumlu ve bilinçli olur

İş sahibi olmak, para kazanmak ve sosyalleşmek de insanların istekleri ve ihtiyaçları arasında yer alır.