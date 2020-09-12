4. Sınıf Sosyal Bilgiler Hayatımızda Teknoloji konu anlatımı

Her geçen zaman daha da ilerleyen teknoloji, yaşantımızı büyük kolaylıklar getirmiş durumda. Evimizde ya da okulumuzda ve günün birçok farklı zamanında teknolojiyi kullanırız. Kullanım alanlarına göre sınıflandırılmış olan teknoloji, eğitimden sağlığa iletişimden ulaşıma kadar birçok farklı yerde değerlendirilir.

Hayatımızda Teknoloji

Önce teknoloji ne demek buna bakalım ve ne olduğu konusunda bilgi alalım.

Teknoloji: İnsan ihtiyaçlarına uygun biçimde, insanlar tarafından geliştirilmiş araç gereç ve bu araç gereçlerin geliştirilmesinde kullanılan bilgiye teknoloji denir.

Hem günlük hayatımızda kullandığımız hem de toplum için yararlı olan birçok değişik teknoloji bulunmaktadır. Kullanım alanlarına ve üretim ile özelliklerine göre birçok değişik teknoloji bulunmaktadır. En önemlisi teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar ve avantajlardır.

- Yaşantımızın her alanında kullanırız.

- Günlük işlerimizi kolaylaştırır.

- İnsan gücü ile yapılan işlerin çok daha kolay ve kısa sürede tamamlanmasını sağlar.

- Teknoloji insan elinde zaman içerisinde gelişmiştir. O yüzden insanlığın gelişimi diğer yandan teknolojinin gelişimi anlamına gelmektedir.

- Zamandan kazanç sağlar.

Bu gibi daha birçok farklı özelliği sebebiyle teknoloji hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiş durumda.

Not: Teknoloji doğru ve gerekli zamanlarda kullanıldığı vakit hayatımızı kolaylaştırmakta önemlidir. Ancak özellikle vaktimizin çoğunu harcayarak eğlence amaçlı teknolojiyi fazla kullanırsak, o zaman hayatımızı olumsuz şekilde etkilemeye başlar. Buna en güzel örnekler içerisinde bilgisayar ve televizyon gelmektedir. Bu teknolojik ürünlere çok fazla zaman ayırdığımız vakit, gün içerisinde yapmamız gereken başka işlerimizi aksatabiliriz. Aynı zamanda sağlığımızı bozabiliriz.

Teknolojik Ürünlerin Kullanım Alanlarına Göre Sınıflandırılması

Teknolojik ürünler kullanım alanlarına göre farklı şekillerde sınıflandırılır. Bu sınıflandırma insanların hayatını kolaylaştıracak şekilde ayrılmıştır. Gelin şimdi bunları sırasıyla inceleyelim ve neler olduklarını öğrenelim.

Eğitim alanında teknolojiler: Eğitim alanında bize bilgi iyi daha etkin şekilde sunabilecek birçok önemli teknolojik ürün bulunmaktadır.

- Bilgisayar

- Tablet

- Mikroskop

- Projeksiyon

- Hesap makinesi

- Pusula

- Kalem

Sağlık alanında teknolojiler: Yaşamış olduğumuz hastalıklara karşı çözüm bulabilmek için sağlık çalışanlarının kullandığı birçok farklı teknolojik ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler insan gözüyle ya da incelemesi ile bulunamayan pek çok hastalığı ortaya çıkarma şansı vermektedir.

- Emar cihazı

- Röntgen

- İğne

- Tansiyon aleti

- Steteskop

Bu şekilde sağlık alanında kullanılan daha birçok değişik teknolojik ürün olduğunu dile getirmek mümkün.

Haber ve iletişim alanında teknolojiler: Dünya çapında bize pek çok haberi ve bilgiyi sunmak için kullanılan birbirinden değişik haber ve iletişim teknolojileri bulunmaktadır.

- Televizyon

- Radyo

- Uydu

- Cep telefonları

- Bilgisayar

Ulaşım alanında teknolojiler: Bir yerden başka bir yere çok daha hızlı ve kısa süre içerisinde ulaşmamızı sağlayan önemli ulaşım teknolojileri bulunmaktadır.

- Karayolu taşıtları

- Uçaklar

- Trenler

- Gemiler

Ev aletleri alanında teknolojiler: Özellikle evimizde kullandığımız pek çok teknoloji hayatımızı en fazla kolaylaştıran aletler içerisinde yer almaktadır.

- Buzdolabı

- Çamaşır makinesi

- Bulaşık makinesi

- Ütü

- Fırın

- Derin dondurucu

- Elektrik süpürgesi

- Mikser

Eğlence amaçlı kullanılan teknolojiler: Fazla abartmadığımız sürece boş zamanlarımızı değerlendirmemiz için kullanabileceğimiz birçok değişik teknolojik ürün bulunmaktadır.

- Bilgisayar oyunları

- Televizyona bağlanan oyun çeşitleri

- Müzik çalar çeşitleri

- Televizyon

- Cep telefonu

Bütün bu teknolojiler hayatımızı kolaylaştırmak ve aynı zamanda güzel bir zaman geçirmek için yaşantımız içerisinde yer alır. Teknolojik ürünler hayatımızın vazgeçilmez parçalarıdır. Ancak bu teknolojileri her zaman doğru ve uygun şekilde kullanmamız gerekir.