4. Sınıf Sosyal Bilgiler Hava Olayları konu anlatımı

Bir yıl içerisinde dört farklı mevsim bulunmaktadır. Bu mevsimler yaz, ilkbahar, kış, sonbahar olarak bilinmektedir. Her mevsim içerisinde değişik hava olayları yaşanır. Bu hava olayları nedeniyle bazen çok soğuk olduğu için kalın giyiniriz. Bazen ise çok sıcak olduğu için ince kıyafetler tercih ederiz. Şimdi bu hava olaylarının ne olduklarını gelin beraber inceleyelim.

Hava Olayları

Öncelikle hava olayları ne demek bunu birlikte öğrenelim.

Hava olayları: Havada meydana gelen belli başlı bazı olaylara hava olayları denmektedir. Peki bunlar nelerdir?

- Isınma

- Soğuma

- Yağış

- Gök gürültüsü

- Sis

- Rüzgar

Yukarıda verilen hava olayları farklı zamanlarda meydana gelir ve değişik sürelerde yaşanır. Örneğin bazı hava olayları birkaç saat içerisinde değişirken, bazıları yaklaşık olarak bir hafta kadar sürebilir. Özellikle yaşadığımız yerler hava bazen parçalı bulutlu, bazen güneşli bazen ise sisli ya da rüzgarlı olabilir. Ayrıca hava sıcaklığı her mevsim farklı günlerde yükselebilir ya da alçalabilir. Bazı günlerde havada çok rüzgar var iken bazı zamanlar ise hiç rüzgar olmaz.

Hava durumu: Bir yerde meydana gelen hava olaylarının günlük durumuna hava durumu denmektedir. Özellikle gün içerisinde hava olaylarını çok fazla takip ederiz. Böylece dışarı çıkarken nasıl giymemiz gerektiği konusunda bilgi alırız. Örneğin hava çok soğuk ise kalın giysilerimizi giyeriz. Ya da yağmur yağıyorsa o zaman yanımıza şemsiye alırız. Hava durumuna göre hava çok sıcak olacak ise o zaman ince giysilerimizi tercih ederiz.

Hava durumu araçlar için de çok önemlidir. Örneğin önceden kar yağacağını öğrenen bir sürücü, lastiklerine zincir takabilir ve başka güvenlik önlemleri alabilir. Ayrıca hava durumu sayesinde don yaşanacağını öğrenen bir çiftçi buna göre tarlasında ya da seralarında önlem alabilir. Diğer yandan denizin dalgalı ve rüzgarlı olacağını önceden öğrenmiş olan balıkçılar, o gün balık avlamaya çıkmaz ve güvenliklerini korur.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü: Ülkemizdeki hava hareketlerini incelemek suretiyle, bir yerlerde meydana gelebilecek hava olaylarını tahmin eden kurumumuz, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kurumudur.

Not: Artık meteorolojinin hava tahminleri üzerinden verdiği haberleri radyo, televizyon, internet ve gazete gibi aracılar vasıtasıyla öğrenebiliriz. Böylece gün içerisinde nasıl bir hava yaşanacağını ya da ertesi günlerde neler olacağını anında öğrenmemiz mümkün.

Hava durumu hakkında haberler verirken bazı tanımlar kullanılır. Aynı zamanda bu tanımlar ile beraber yanında belli başlı birtakım sembollerde verilmektedir.

- Güneşli

- Sisli

- Yağmurlu

- Rüzgarlı

- Parçalı bulutlu

- Kar yağışlı

Genelde hava tahmini yapılırken yukarıdaki resimler kullanılır. Böylece ortak şekilde hepimiz gün içerisinde nasıl bir hava ile karşılaşacağımızı öğreniriz. Bu sayede dışarı çıkıp çıkmayacağımıza karar veririz. Aynı zamanda dışarı çıkarken hem kıyafet hem de güvenlik açısından önlemlerimizi alma şansını elde ederiz.

Yukarıdaki bilgileri dikkatli şekilde tekrar okumalı ve hava olaylarını en iyi biçimde öğrenmelisiniz. Bu durum hem derslerimiz için hem de gün içerisinde önlem almak amaçlı büyük bir öneme sahiptir. Ülkemiz özellikle coğrafi açıdan birçok farklı hava olaylarını yıl içerisinde yaşamaktadır. O yüzden hava durumunu öğrenmek ve tahminleri bilmek çok daha önemlidir.