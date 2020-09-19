4. Sınıf Sosyal Bilgiler Farklılıklarımız konu anlatımı

İnsanlar pek çok açıdan birbirinden farklıdır. Mesela fiziksel özellikleri, duygusal özellikleri ve ilgi alanları ile yetenekleri açısından insanlar değişir. Böylece İnsanlar değişik şeylerle ilgilenir ve uğraşırlar. Herkesin başka meslekleri vardır ve her açıdan değişik özellikleri bulunur. Yani Hepimiz farklıyızdır ve birçok farklı yanımız vardır.

Farklılıklarımız

Farklı yanlarımız ile her zaman mutlu bir şekilde beraber yaşamalıyız. Sonuçta her insanın farklı özellikleri vardır ve bu farklılıklar bizi daha çok bir araya getirir. Şimdi sırasıyla insanlar arasındaki farklılıkları ele alalım ve bunları inceleyelim.

Fiziksel özellikler: İnsanların dış görünüşü ile ilgili olan kısımları fiziksel özellikleridir. Bu konuda her insanın farklı fiziksel özellikleri vardır. Bu fiziksel özelliklerimiz sayesinde birbirimizden ayrılırız.

- Göz rengi

- Saç rengi

- Boy uzunluğu

- Yüz ve vücut şekilleri

- Kilo

- Parmak izi

Bu özelliklerimiz bizi birbirimizden farklı yapar ve birçok değişik insan ortaya çıkar. Tabii bazı insanların özellikleri birbirine benzeyebilir. Mesela insanların bazıları mavi gözlüdür bazıları ise yeşil gözlü ya da kahverengi gözlüdür. Aynı zamanda bazı insanlar aynı boya sahip olabilirler. Fakat parmak izi her zaman farklıdır.

Parmak izi: İnsanların parmak uçlarında desen şeklinde görülen ve her insanda ayrı olan fiziksel özelliğe parmak izi denir. Parmak izi o kadar değişiktir ki her insanda farklı şekillerde oluşur. Yani hiçbir insanın parmak izi birbirine kesinlikle benzemez.

Duygusal özellikler: Yaşanan birtakım olaylar karşısında insanların gösterdiği tepkiler duygusal özelliklerdir. Aynı şekilde birçok insanın duygusal özellikleri de farklılık gösterebilir. Şimdi bunların neler olduğuna beraber bakalım.

- Sevinç

- Üzüntü

- Öfke

- Şaşkınlık

- Heyecan

Her insanın sevdiği şeyler, öfkelendiği şeyler, özellikleri ya da nefret ettikleri durumlar farklılık gösterir. Aynı zamanda insanların endişeleri ve utançları da değişmektedir. Böylece insanlar duygusal özellikleriyle birbirinden ayrılır ve farklılık gösterirler.

İlgi ve yetenekler: Bireysel ilgi ve yetenekleri de birbirinden farklılık göstermektedir. Her insanın farklı ilgi alanları vardır ve aynı zamanda değişik yetenekleri bulunur. Mesela Bazı insanlar spor yapmayı çok severken bazı insanlar satranç oynamayı sever. Ayrıca Bazı insanlar müzik dinlemeye bayılır bazı insanlar ise müzik aletleri çalar. Üstelik bazı insanların taklit etme yetenekleri ve oyunculuk yetenekleri de bulunmaktadır.

Bu farklılıklar ilgi alanları ve yetenekleri bağlı olarak değişmektedir. Kadın ya da erkek fark etmeden her insanın değişik yetenekleri ve ilgileri bulunmaktadır.

Etrafımızda zor durumda kalmış olan ve bu yönüyle farklı olan insanlar bulunmaktadır. Bu insanlara karşı iyi niyetli olmalıyız. Bu tür insanların farklılıklarını kabul etmeliyiz ve onlara zor durumlarda yardım etmeliyiz.

- Bazı insanların annesi ya da babası vefat etmiş olabilir.

- Bazı insanlar başka ülkelerden göç etmek zorunda kalmış olabilir.

- Bazı insanlar yürüme zorluğu çekebilir.

- Ayrıca bazı arkadaşlarımız konuşmada zorluk çekebilir.

- Bazı arkadaşlarımız ise işitme ya da görme engelli olabilir.

Bu ve benzeri farklılıklara her zaman saygı duymalıyız ve onları dışlamamalıyız. Böylece daha mutlu ve güzel bir hayatı hep beraber yaşayabiliriz. Eğer biz karşımızdaki insanlara bu şekilde saygı gösterirsek, o zaman o insanlar da bize aynı şekilde saygı gösterirler.

Şimdi yukarıda yazdıklarımızı sırasıyla defterimize yazalım ve konuyu daha iyi bir şekilde anlamaya çalışalım.