4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik Faaliyetler konu anlatımı

İnsanların para kazanmak için yaptığı belli başlı bazı etkinlikler ekonomik faaliyetler olarak bilinmektedir. Bu faaliyetler bizim alım gücünüzü artırır ve farklı ürünlerin parayla satın almanıza imkan verir. Tabii kazanacağınız para konusunda değişik alanlarda çalışırız ve bu alanlar belirli bölümlere ayrılır.

Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik faaliyetler açısından bilmemiz gereken belli başlı bazı tanımlar bulunmaktadır.

Üretim: Toplumun ihtiyacı olan ürünleri hazır hale getirebilmek için yapılan çalışmalar üretim olarak bilinir.

Tüketim: Mağazaları ulaştırılmış olan ürünlerin tüketiciler tarafından satın alınması tüketim anlamına gelir.

İmalat: Bir hammadde ya da yarı mamulü işlemek suretiyle sanayi üzerinden gerçekleşmiş mal üretme bütününe imalat denir.

Dağıtım: Üretimi gerçekleşmiş olan ürünlerin zamanında mağazalara ya da farklı yerlere ulaştırılmasına dağıtım denir. O konuda tren, gemi, kamyon, uçak ve benzeri araçlar amaca göre kullanılır.

Meslek Nedir?

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için devamlı yaptıkları ve emek harcamış oldukları işler meslek olarak bilinir. Bu konuda toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için farklı meslekler oluşmuştur. Sağlık problemleriniz için doktorlar ve hemşireler vardır, ekmek almak için fırıncılar vardır, temizlik görevlileri ve öğretmenler ile beraber mühendis gibi pek çok meslek grubu bulunmaktadır. Her bir meslek ihtiyacı bağlı olarak günümüzde ortaya çıkarılmıştır. Bu meslekleri belli başlı bazı gruplar üzerinden ele alabilir ve inceleyebiliriz.

Tarım: Tarlalarda ya da bahçelerde farklı sebze ve meyve üretimi yapılan meslek grubu tarımcılık olarak bilinmektedir. Bu ürünlerin satışında gelir elde edilir. Aynı zamanda tohum ve gübre ile beraber tarım ilacı gibi giderleri bulunur.

Hayvancılık: Beslenmiş olan hayvanlardan et, süt, yumurta, bal, yoğurt ve tereyağı gibi ürünler üretilir. Bu hayvanların satışından gelir elde edilir. Aynı zamanda hayvanların bakımı için barınak, yiyen ve diğer bakım masrafları gider olarak bilinir.

Sanayi: Bir hammaddenin işlenmesi ile üretilmiş olan ürünler sanayi koluna aittir. Bunlar içerisinde giyim, taşıt, ev eşyası ya da deterjan gibi daha birçok değişik ürün yer almaktadır. Kişi ya da kuruluşlara yapılan bu ürünlerin satışı ile kazanç elde edilir. Reklam ve ulaşım masrafları ile çalışanların maaşı sanayi kolundaki giderler bütünüdür. Bazı kuruluş, market ya da mağazalara dağıtımı gerçekleşir.

Ormancılık: Kağıt üretimi konusunda ham madde ile beraber Mobilya sanayisi için Kereste ve şifalı bitkiler için üretim gerçekleşir. Aynı şekilde kişi ve kuruluşlara satış yapılarak bu meslek üzerinden kazanç elde edilir. Yeni ormanlar yaratmak ve orman yangınlarını önlemek için sistemli ve düzenli çalışmak, ormancılık adına yapılacak giderler olarak bilinir. Mobilya, kitap defter gibi okul kırtasiyesi ile ilaç üzerinden tüketim gerçekleşir.

Madencilik: Ekonomik açıdan değeri olan petrol ve kömür gibi yeraltı zenginliklerin ortaya çıkarılması olarak geçmektedir. Rafineler (Petrol işleme kuruluşları) ile beraber sanayi kuruluşlarına satış üzerinden kazanç elde edilir. Maden arama ve çıkarma işlemleri konusunda giderler bulunmaktadır.

Meslekler açısından sektörler 3 farklı grup üzerinden ele alınır.

Hizmet sektörü: Topluma hizmet verebilmek için öğretmen, doktor, garson ve polis gibi meslekler bu gruba girer.

Turizm sektörü: Otel Müdürü ve çalışanları, rehberler, garsonlar ve aşçı bu meslek grubunda yer alır.

Ulaşım sektörü: Şoför, pilot, kaptan, vatman ve hostes ile makinist gibi meslekler öne çıkmaktadır.