4. Sınıf Sosyal Bilgiler Doğal Ve Beşeri Unsurlar konu anlatımı

Dünya beşeri ve doğal unsurlar ile çevrelenmiş şekilde uyumludur. Bu unsurların bazıları doğuştan gelirken bazıları ise insan eliyle hazırlanmakta ve yine insana hizmet etmektedir. Tabii bizim görevimiz beşeri unsurlar ile beraber doğal unsurları her daim korumaktır. Onların uyum içerisinde kalması ve birbirlerine zarar vermemesi en önemli durumdur.

Doğal ve Beşeri Unsurlar

Etrafımıza göz gezdirdiğimiz zaman birçok farklı varlık görürüz. Bunlar içerisinde dağlar, evler, ovalar, taşıt çeşitleri, akarsular ve ağaçlar ile köprüler gibi daha pek çok varlık bulunmaktadır. Bu varlıkların her birinin görevi vardır ve oluşumları ise farklıdır. Yani bazıları kendiliğinden bazıları ise insan eliyle oluşmuştur. Bunlar doğal unsurlar ve beşeri unsurlar olarak ikiye ayrılır. Şimdi sırasıyla gelin bunları inceleyelim ve neler olduklarına bakalım.

Doğal unsurlar: Çevremizde kendiliğinden var olan ve insan eliyle oluşmamış varlıklara doğal unsurlar denir.

- Dağ

- Akarsu

- Deniz

- Tepe

- Toprak

- Orman

- Şelale

- Göl

- Bitkiler

- Hayvanlar

Bu gibi pek çok farklı varlık doğal unsurlar olarak bilinir. Bu varlıklar İnsanlardan önce de vardı. Yani çevremizde gördüğümüz dağlar, topraklar, şelaleler veya ve çok bitki ve hayvanlar insanlardan önce de vardı. Yani bu varlıklara insanlar oluşturmamıştır.

Beşeri unsurlar: İnsanların, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğayı değiştirerek meydana getirdikleri farklı varlıklar beşeri unsurlar olarak bilinmektedir. Bu varlıkların ya da ürünlerin temel amacı insanların toplum içinde daha rahat ve refah şekilde yaşamasına imkan vermektir.

- Binalar

- Yollar

- Tarlalar

- Köprüler

- Barajlar

- Tüneller

- Fabrikalar

- Taşıtlar

Bunların her biri insanların kendi çabaları ile doğada bulunan bazı maddeleri değiştirerek oluşturduğu ürünlerdir. Her ürünün kendi içerisinde insanlar için hayatı kolaylaştırmak amacıyla bir görevi bulunmaktadır. Bu görevlerini yerine getirmek için çok dikkatli bir şekilde, kullanışlı olarak yapılır.

- Bir yerden bir yere kolayca geçmek için köprüleri kullanırız.

- İhtiyacımız olan ürünleri üretmek için fabrikaları kullanırız.

- Daha kısa bir zaman içinde başka yerlere ulaşmak için taşıtları kullanırız.

- Hem enerji hem su amaçlı barajları kullanırız.

Bu şekilde insan elinden çıkmış daha birçok farklı beşeri unsur bulunmaktadır. Tabi doğal unsurların da insanlar için sağladığı pek çok avantajları bulunmaktadır. Sadece insanlar için değil aynı zamanda bitki ve hayvanlar adına da çok önemlidir.

- Piknik yapmamıza fırsat verir.

- Doğa içinde keyifle dolaşırız.

- Temiz su imkanı elde ederiz.

- Balık tutarız.

- Bitkileri besin kaynağı olarak tüketir ve hayvanların etinden sütünden yararlanırız.

Bu şekilde farklı görevleri ile birçok doğal unsurdan bahsetmek mümkün. Burada önemli olan hem beşeri unsurları hem de doğal unsurları korumaktır. Bunları korumak için elimizden geleni yapmalı ve dikkatli davranmalıyız. Ayrıca doğayı korumak için çok fazla beşeri unsurlar üretmemeliyiz. Çünkü hem hayvan ve bitkiler hem de insanların sağlıklı şekilde yaşayabilmesi için doğal çevre bizim için çok önemlidir.

Yukarıda verilen farklı doğal unsurlar ve beşeri unsurların hepsini öğrenmeniz gerekmektedir. Bunları öğrenmek için defterlerinize yazabilir ve çalışabilirsiniz. Ayrıca bu unsurların görevlerini inceleyebilir ve ne işe yaradıklarını da okuyabilirsiniz. Amacımıza hizmet edecek beşeri unsurlar ile beraber, bize huzurlu bir ortam, dinlenme ve besin kaynağı yaratacak doğal unsurların korunmasını her zaman ön plana çıkarmalıyız.