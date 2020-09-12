4. Sınıf Sosyal Bilgiler Doğal Afetler Ve Korunma Yolları konu anlatımı

Pek çok değişik nedenden dolayı ülkemizin değişik bölgelerinde doğal afetler meydana gelir. Bu afetler hem can hem de mal kaybı yaşadığı bilinmektedir. O yüzden çok ciddiye almalı ve ne gibi korunma yolları olduğunu öğrenmeliyiz. Böylece çevremizde meydana gelebilecek doğal afetlere karşı kendimizi, çevremizi ve sevdiklerimizi koruma altına alabiliriz.

Doğal Afetler ve Korunma Yolları

Şimdi doğal afetleri sırasıyla ele alalım ve öncelikle neler olduğunu, nasıl ve ne şekilde oluştuklarını öğrenelim.

Sel: Yağmur suları toprak tarafından emilmek suretiyle nehirlere karışır. Ancak çok fazla yağmur yağdığı zaman hepsi toprak tarafından emilmez. Böyle durumlarda nehirler taşar ve buna sel denir.

Önlemler:

- Mutlaka doğal bitki örtüsünü korumalıyız.

- Seli önlemek amaçlı barajlar ve su kanalları yapılmalıdır.

- Binalar mutlaka akarsulardan uzak bölgeleri yapılmalıdır.

Heyelan (Toprak Kayması): Bazı zamanlar aşırı yağışlar olduğu zaman yamaçlarda bulunan toprak kaymaya başlar. Yaşanan bu duruma ise heyelan denir. Böyle durumlarda yollar kapanır ve evler dahi sürüklenir.

Önlemler:

- Eğimli olan yamaçlar mutlaka ağaçlandırılmalıdır.

- Böyle bölgelerde destek duvarlar yapılmalıdır.

- Binalar yamaç kısımlarına yapılmamalıdır.

Çığ: Aşırı dik yamaçlarda çok fazla kar birikmesi ile çığ oluşur. Özellikle güçlü rüzgarlar yaşandığı zaman ve hatta yüksek bir sesle bağırıldığı zaman Karlar yamaçlardan düşmeye başlar ve çığ meydana gelir. Çünkü bazen çığ yolları kapatır ve bazen bütün köyleri dahi kapatabilir.

Önlemler:

- Yamaçlar mutlaka ağaçlandırılmalıdır.

- Çığın hızını azaltacak bariyerler yapılmalıdır.

- Yamaçlarda birikmiş olan karlar kontrollü bir şekilde bölgeden düşürülmelidir.

Deprem (Zelzele): Yer kabuğunun kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların etkisi ile oluşan faaliyetler deprem olarak bilinir. Yeryüzünün en şiddetli ve anlık hareketleri içerisinde bulunur ve çok tehlikelidir. Büyük depremler bütün şehirleri sarsabilir ve pek çok binayı yıkabilir.

Önlemler: Deprem ülkemizde yaşadığımız en önemli doğal afetler içerisinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı deprem için öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler üçe ayrılır.

Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler:

- Binaların depreme dayanıklılığı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Yere yatma ve başını koruma önemlerini iyi bilmemiz gerekir.

- Dolaplar ya da kitaplık ve yüksek mobilyalar düşebilir. O yüzden böyle eşyaları mutlaka bağlamalı ve bir yere sabitlemeliyiz.

- Mutlaka deprem için deprem çantası hazırlanmalıdır.

Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler:

- Eğer bina içerisinde iseniz mutlaka sakin kalmalı ve aileniz ile bir araya gelerek konuşmamalısınız.

- Sağlam bir mobilya ya da masa ve sıra gibi farklı eşyalar ile kendinizi korumalısınız.

- Binanın içinde kalmalısınız. Deprem sırasında kesinlikle merdiven ve asansör gibi araçlar kullanılmamalıdır.

- Köprüler ya da üst geçitler ile tünellerden uzak durmalısınız. Aynı zamanda ağaçlar veya elektrik hatlarından da uzak durmanız gerekmektedir.

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler:

- Ana depremden sonra artçı depremler yaşanacaktır. Mutlaka buna karşı önlemi almak gerekir.

- İlk 3 gün yetkililer izin vermediği sürece evlerinize girmeyin. Sıcak ve güvenli bir yerde bekleyin.

- Eğer yaralılar varsa ilk yardım yapılmalıdır.

- Mutlaka binayı terk ederken kıymetli eşyalarınızı, battaniye ya da bazı giysilerinizi yanınıza alın.

- Yıkıntılar ve enkazlar ile beraber sokak ve caddelerde gelişigüzel dolaşılmamalıdır.

Bu gibi unsurlara dikkat ederek doğal afetlerden korunabiliriz.