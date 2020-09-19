4. Sınıf Sosyal Bilgiler Aile Tarihimiz konu anlatımı

Aile anne ve baba ile çocuklardan oluşur. Bazen ise bu Aile içerisinde büyük anne ve büyük babalar da olur. Böyle ailelere aynı zamanda çekirdek aile denir. Ailemizin bir tarihi vardır ve bunu soy ağacı ile anlayabiliriz. Yani ailemizde kimler var bunları fotoğrafları ve isimleri ile beraber oluşturduğunuz soy ağacı içerisine ekleriz.

Aile Tarihimiz

Aileyi öğrendikten sonra aynı zamanda ailemiz içerisinde akrabalarımız vardır. Kan bağı ya da evlilik bağı ile bir araya gelmiş insanlar akrabalar olarak öne çıkar. Bu yüzden her ailenin belli bir geçmişi vardır. Aile ise kökleri geçmişe doğru uzanmış olan toplumsal bir kurumdur. Bu konuda belli başlı bazı hususlar ele alınarak aile tarihi oluşturulur.

- Evlilikler

- Akrabalık ilişkileri

- Göçler

- Doğumlar

- Ölümler

Bu şekilde yukarıda saydığımız bilgileri detaylı biçimde ele alarak ailenin geçmişine ve köklerine inme şansı elde edilebilmektedir. Özellikle soy ağacı oluşturmak suretiyle aile tarihi ortaya çıkarabilmektedir. Bir ailenin kökenini gösteren ağaç şeklinde hazırlanmış tabloya soy ağacı denmektedir.

Üyesi olduğumuz ailenin ya da seçmiş olduğumuz başka bir ailenin geçmişini ayrıntılı bir şekilde incelediğimiz zaman, aile tarihini ortaya çıkarabiliriz. O konuda aile tarihini hazırlarken genel olarak sözlü tarih kullanılır. Peki sözlü tarih nedir?

Sözlü tarih: Belli bir olayı ya da bu olaylara şahitlik ermiş insanlarla yapılan söyleşilere sözlü tarih denir. Bu konuda Sözlü tarih üzerinden aile tarihi oluştururken aynı zamanda birçok farklı kaynaktan da faydalanmak mümkün. Özellikle bu kaynaklar aile tarihini daha kanıtlı şekilde ele alabilmektedir. Şimdi faydalanabileceğimiz kaynakların neler olduklarına bir bakalım.

- Fotoğraflar

- Mektuplar

- Belli başlı bazı koleksiyonlar

- Kıyafetler

- Belgeler

- Bazen çeşitli ev eşyaları

Özellikle madalyalar ve eski eşyaları ile beraber birçok mektup, aile tarihi çıkarmak için önemli kanıtlardır. Ayrıca eski fotoğraflara bakarak da yine aile tarihini oluşturabilmek için büyük bir kolaylık sağlar.

Eğer aile tarihini çıkarmak istiyor isek yukarıdaki bilgilerden faydalanabiliriz. Sözlü tarih ile beraber kaynaklar üzerinden aynı zamanda soy ağacını kullanabiliriz. En önemlisi aile büyüklerimize aile tarihimizi sorabiliriz.

Aile tarihi açısından mutlaka öğrendiklerimizi defterimize sırasıyla yazmamız gerekmektedir. Böylece karıştırmadan düzgün bir şekilde aile tarihimizi ortaya çıkarmanız mümkün. Özellikle geçmişimizi öğrenmek için aile tarihini çıkarmamız önemlidir.

Bu konuda yardım alabileceğimiz kurumlardan biri de nereden geldiğimizi öğrenmektir. Yani Aile büyüklerimizin hangi şehirlerden başka hangi şehirlere göç ettiklerini öğrenerek aile tarihini elde etmemiz mümkün. Mesela dedelerimiz ve anneanne ile babaannelerimizin nereden geldiklerini öğrenerek bilgi alabiliriz. Böylece aile tarihimizi çok daha kolay bir şekilde çıkarabilir ve ailemiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliriz.

Aynı zamanda her ailenin farklı kültürleri bulunmaktadır. Bu kültürler bulundukları bölgeye bağlı olarak değişebilir. Bizde ailemizin kültürlerine ve gelenek ve göreneklerine öğrenebiliriz. Bu sayede aile tarihimizi oluştururken çok daha fazla bilgi elde etme şansına yakalamamız mümkün. Çünkü kültürümüz ve gelenek ile göreneklerimiz aile toplum için büyük bir öneme sahiptir.

Aile tarihini öğrenebilmek için ilk yapmamız gereken çevremizdeki büyüklere sorular sormak ve bunları defterinize not almaktır. Çünkü sözlü tarih aile tarihini çıkarabilmek için en önemli hususlar içerisinde yer almaktadır.