4. Sınıf Matematik Zamanı Ölçme Birimleri (Zaman ölçüleri) konu anlatımı

Zamanı ölçmek için kullandığımız birimler birbiriyle bağlantılıdır. Bunun öncesinde birçok farklı birim vardır ve bilimler karşılıklı olarak birbirlerini etkiler. Şimdi bu bilimleri ele alalım ve örnekler üzerinden ne gibi bağlantıları olduklarını anlamaya çalışalım.

Zamanı Ölçme Birimleri (Zaman Ölçüleri)

Zaman ölçü birimleri farklı isimler üzerinden bilinmektedir.

- Asır

- Yıl

- Ay

- Hafta

- Gün

- Saat

- Dakika

- Saniye

Bu şekilde yukarıda yazılan tüm zaman birimleri birbiriyle ilişkili biçimde bağlantılıdır. Bazı zaman ölçme birimleri daha hızlı hareket ederken bazıları ise daha yavaş bir şekilde devam eder. Özellikle zaman birimleri arasındaki dönüşümü çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Şimdi bunlar içerisindeki bazı bağlantıları ve dönüşümleri inceleyelim.

1 yıl = 365 Gün

1 yıl = 12 ay

1 yıl = 52 hafta

1 ay = 30 gün

1 ay = 4 hafta

1 hafta = 7 gün

1 gün = 24 saat

1 saat = 60 dakika

1 dakika = 60 saniye

Gördüğümüz gibi bütün zaman ölçme birimleri birbiriyle bağlantılı ve ilişkili şekilde devam eder. Böylece yıldan başlamak suretiyle saniyelere kadar bu konuda detaylı bir bilgi elde etmek mümkün.

Yıl ve Ay Arasındaki Dönüşüm

1 yıl içerisinde 12 ay vardır. Bu konuda belirli bir sayıdaki ay içerisinde kaç tane yıl ve kaç tane ay olduğunu öğrenebilmek için bölme işlemi yaparız.

Örnek: 16 ay içerisinde kaç yıl ve kaç ay vardır?

16/12 = 1 yıl ve 4 ay

Burada 16 sayısını 1 yıl 12 ay olduğu için 12 sayısına böleriz. 16 içerisinde 12 bir kez vardır. Yani o zaman 16 ayın içerisinde 1 yıl olduğunu anlarız. Ancak 16, 12’ye tam bölünmez ve 4 kalan olur. Yani böylece kalan sayı bize 4 ayı gösterir.

Yıl ve Hafta Arasındaki Dönüşüm

1 yıl içerisinde 52 hafta bulunmaktadır. Aynı şekilde yine belirli hafta sayısı içerisinde kaç tane yıl olduğunu anlayabilmek için, bunu 52’ye böleriz.

Örnek: 60 haftanın içerisinde kaç tane yıl ve kaç tane ay vardır

60/52 = 1 yıl 8 hafta vardır.

Aynı biçimde ele aldığımız bölme işlemi ile beraber 60'ın içerisinde bir tane 52 olduğu için bir yılı bulunur. Bu bölme işleminde kalan 8 olduğu için ise 8 hafta kaldığını anlarız. Yani toparlamak gerekirse 60 haftanın içerisinde 1 yıl 8 hafta vardır.

Ay ve Gün Arasındaki Dönüşüm

Bir ay içerisinde ise 30 gün bulunmaktadır. Bu doğrultuda belirli bir sayıdaki gün içerisinde kaç tane ay ve kaç tane gün olduğunu anlayabilmek için 30'a böleriz.

Örnek: 152 gün içerisinde kaç tane ay ve kaç tane gün bulunmaktadır.

152/30 = 5 ay 3 gün bulunur.

Peki burada ne yaptık? Toplamda 152 günü 30'a bölerek içerisinde 5 tane ay olduğunu anlamış olduk. Ancak bir de bu bölme işlemi içerisinde 3 tane kalan oluyor. Bu kalan ise gün sayısını göstermektedir. Yani genel anlamda 152 gün içerisinde 5 ay ve 3 gün bulunmaktadır.

Bu şekilde size zaman ölçme birimlerinin birbiriyle bağlantıları konusunda problemler çözebilirsiniz. Özellikle yukarıdaki bağlantıları dikkatli şekilde okuyarak aklınızda tutmanız çok önemlidir.