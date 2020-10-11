4. Sınıf Matematik Yüzer Ve Biner Sayma konu anlatımı

Farklı sayıları ele alabilir ve ritmik bir şekilde sayabiliriz. Bu ritmik sayma yaparken rakamlar arasında belli bir aralık bırakırız. Bu aralıklar ise herhangi bir şekilde azalmaz ya da artmaz. Her zaman sabit kalır. Şimdi bunları hatırlayalım ve aynı zamanda yüzler ve biner şekilde saymayı öğrenelim.

Yüzer ve Biner Sayma

Yüzer ve biner saymayı öğrenebilmek için öncelikle eski bilgilerimizi hatırlamamız iyi olur. O yüzden şimdi ikişer ve üçer gibi daha yukarı sayıları nasıl sayıyorduk bunları inceleyelim.

İkişer sayma: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

Üçer sayma: 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25

Altışar sayma: 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 36 - 42

Onar sayma: 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100

Gördüğümüz gibi ikişer sayma işleminden başlamak üzere onar sayma işlemine kadar ilerledik. Bu konuda 2 rakamından başlamak üzere bütün farklı rakamlar için bu şekilde ritmik sayma işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu sayma işlemlerini geriye doğru yaptığımızı da hatırlamalıyız. Geriye doğru sayarken de yine rakamların arasındaki belirlediğimiz sayı farkı her zaman sabit olmalıdır.

Bu şekilde ritmik saymayı farklı rakamlar üzerinden hatırladığımıza göre, şimdi de yüzer ve biner nasıl sayacağız bunlara bakalım.

Yüzer Ritmik Sayma

Yüzer ritmik sayma işlemi yaparken üç basamaklı doğal sayıları ele alırız. Yani kullandığımız sayılar arasındaki fark her daim üç basamaklı olmalıdır ve yüz olmalıdır.

Not: İleri doğru yüzer ritmik sayma işlemi yaparken yüzler basamağındaki rakam her defasında bir tane artış gösterir. Bunu unutmadan işlem yaparsak çok daha kolay bir şekilde ritmik sayma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Örnek: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000

Gördüğümüz gibi yukarıda 100 sayısından başlamak üzere 1000 sayısına kadar ileri doğru ritmik şekilde sayma yaptık. Bu saymayı yaparken yüzer olarak yukarı çıktık. Böylece sayıların yüzler basamağı her defasında bir sayı artmış oldu.

Örnek: Şimdi 150 sayısından başlayalım ve ritmik olarak ileri doğru 5 tane sayı yazalım.

150 - 250 - 350 - 450 - 550

Bu defa 150 sayısına aldık ve arada yüzer fark bırakarak 5 tane sayı yazdık. Bu şekilde siz de 100'er sayma işlemini farklı rakamlar üzerinden ele alabilir ve yapabilirsiniz.

Biner Ritmik Sayma

Biner ritmik sayma işleminde 4 basamaklı rakamları ele alırız. Yani kullanmış olduğumuz sayılar arasında ritmik olarak ileri doğru işlem yaparken, her zaman aradaki sayı farkı 1.000 olur.

Not: İleri doğru biner ritmik sayma işlemi yaparken, binler basamağında rakam her daim bir tane artış gösterir. Böylece ritmik bir şekilde ileri doğru giderken, aradaki fark sabit kalarak sayma işlemi yapabiliriz.

Örnek: 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 - 9000

Bu defa gördüğümüz gibi arada biner sayı fark bırakarak 1000 sayısından başlamak üzere 9000 sayısına kadar ilerledik. Bu şekilde birçok farklı rakamı ele alabilir ve arada 1000 sayı fark bırakarak sayma işlemi yapabilirsiniz.

Burada unutmamanız gereken hem yüzler basamağı hem de binler basamağı için, yüzer ve biner sayma işlemi yaparken bunu ritmik biçimde gerçekleştirmektir. Yani mutlaka aradaki sayı farkı değişmeden yapılmalıdır.