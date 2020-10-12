4. Sınıf Matematik Veri konu anlatımı

Elde ettiğimiz veriler farklı şekillerde gösterilmektedir. Bunlar tablo ya da grafik ile beraber çetele şeklinde ele alınabiliyor. Böylece veriler çok daha açık ve net şekilde incelenmeye ve yorumlanmaya olanak veriyor.

Veri

Öncelikle veri ne demek onu öğrenelim ve tanımını beraber yapalım.

Veri: Bir tartışma ya da bir akıl yürütme ile beraber bir araştırma sonucunda ulaşılan ilk bilgi veri olarak bilinmektedir. Bu veriler toplanır ve değişik şekillerde ele alınarak yorumlama haline getirilir.

- Tablo

- Grafik

- Çetele

Şimdi verilerin yukarıdaki bu unsurlar ile nasıl kullanıldığını beraber inceleyelim ve öğrenmeye çalışalım.

Tablo

Tablo yaparken elimizdeki veriler adına bir geometrik şekil çizeriz ve bu şeklin içerisine verileri yerleştiririz. Şimdi bir örnek yapalım ve tablo nasıl gerçekleştirilir öğrenelim.

Örnek: 30 kişilik sınıftaki öğrencilerin bazıları farklı spor dalları oynamak istiyor. Burada 10 kişi futbol oynamak, 7 kişi basketbol oynamak, 6 kişi voleybol oynamak, 4 kişi masa tenisi oynamak ve 3 kişiyi ise hentbol oynamak istemektedir. Şimdi kaç tane öğrencinin hangi spor dalına oynamak istediğini tablo haline getirelim.

Futbol = 10 öğrenci

Basketbol = 7 öğrenci

Voleybol = 6 öğrenci

Masa tenisi = 4 öğrenci

Hentbol = 3 öğrenci

Gördüğümüz gibi bir tablo oluşturduk ve bu tablo içerisinde kaç tane öğrencinin hangi spor dallarında tercih ettiğini inceledik.

Grafik Oluşturma

Aynı zamanda grafik oluşturma işlemi ile beraber verileri kullanabiliriz. Özellikle bu konuda en çok kullanılan sütun grafiğidir. Bu doğrultuda sütün grafiğinin yatay ve dikey doğruları bulunur. Bu doğrular birbiriyle kesişir.

Şimdi yukarıdaki problemi ele alalım ve aynı şekilde kaç tane öğrencinin hangi spor dallarını tercih ettiğine bakalım. Burada öncelikle defterimize yatay bir doğru ve daha sonra bu doğru ile kesişen dik bir doğru çizelim. Ardından dikey doğruya yukarıda verilen rakamları sıfırdan başlamak üzere yukarı doğru yazalım. Yatay kısma ise sırasıyla spor dallarını yazalım. Daha sonra bu spor dallarından yukarı doğru bir çizgi çekelim ve kaç öğrenci o spor dalını istiyor ise birleştirelim. İşte bu şekilde kolayca grafik oluşturabiliriz.

Çetele

Veriler aynı zamanda çetele şeklinde de kullanılmaktadır. Şimdi yine yukarıdaki aynı öğrencileri ve spor dallarını yazarak bir bu problem üzerinden bir çetele oluşturalım.

Futbol = / / / / / / / /

Basketbol = / / / / / /

Voleybol = / / / / /

Masa tenisi = / / / /

Hentbol = / / /

Gördüğümüz gibi çubuklar yaparak ve 4 tane çubuktan sonra bir çizgi çekerek 5 çubuğu oluşturduk. Böylece futbol ya da diğer spor dallarında seven öğrencilerin toplam sayılarını yazdık. Siz de bu şekilde bir çetele oluşturabilir ve elinizdeki verileri daha etkin hale getirebilirsiniz. Bu sayede mesela sınıfınızda arkadaşlarınız ile ilgili hangi spor dallarını sevdiğine dair bir çetele oluşturabilirsiniz.

Not: Veriler sadece okulumuzla ilgili değil ayrıca dışarıda ve evimizde de birçok konu üzerinden ele alınabilir. Mesela aileniz içerisinde kimin hangi hobileri var öğrenebilir ve ona göre bir veri oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu verileri farklı yöntemler üzerinden görsel hale getirebilirsiniz.

Yukarıda verilen grafik ile beraber ayrıca tablo ve çetele yöntemlerini tekrar ederek defterinize yazmaya çalışın. Böylece verilerin nasıl kullanılması gerektiğini çok daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Aynı zamanda kendinizde bir veri oluşturabilir ve yukarıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.