4. Sınıf Matematik Uzunlukları Ölçme İle İlgili Problem Çözelim konu anlatımı

Uzunluk ölçüsü birimi metredir. Desimetre, santimetre, milimetre metrenin askatları; kilometre de metrenin üskatıdır. Birimler 10’ar 10’ar büyüyüp küçülüyor. Birbirlerine çevirirken bunu dikkate almalısınız. Ayrıca problemlerde hangi değer cinsinden istendiğine de dikkat etmelisiniz.

Uzunlukları Ölçme ile İlgili Problem Çözelim

1-)Bir terzi 10 m uzunluğundaki kumaşın 3 m 50 cm' sini elbise dikmek için kullanıyor. Bu terzinin elinde kaç metre kaç santimetre kumaş kalmıştır?

Terzinin elinde 10 m kumaş var. Bunun 3 m 50 cm’sini kullandığı için elindeki kumaş azalacaktır. Bu da çıkarma işlemini yapacağınızı gösteriyor. İşlemi kolay yapmak için metreyi santimetreye çevirmelisiniz.

1 m=100 cm olduğunu hatırlayın.

10x100=1000 cm terzinin elindeki kumaş 3x100=300+50=350 cm kullandığı kumaş

1000-350= 750 cm kumaş kalıyor. Bu birimi metreye çeviriyorsunuz.

750:100= 7,5 =7 m 50 cm terzinin elinde kalan kumaş.

2-) 10 m kumaşın 3 m 20 cm’si ile elbise, 2 m 40 cm’si ile etek dikiliyor. Geriye kaç metre ve santimetre kumaş kalmıştır?

Öncelikli olarak kullanılan kumaşları toplayıp, sonra bütünden çıkarıyorsunuz.

3 m 20 cm=320 cm 320+240=560 cm kullanılan kumaş miktarı

2 m 40 cm=240 cm

10x100=1000 cm elinizdeki kumaş 1000-560=460 cm = 4 m 60 cm geriye kalan kumaş miktarı

3-) Televizyon anteninin, çanağa bağlanabilmesi için 26 metre olması gerekiyor. Fakat elinizde 14 m kablo bulunuyor. Kaç metre kabloya ihtiyacınız vardır?

Birimler aynı olduğu için birim çevirme işlemi yapmıyorsunuz.

14 metrenin 26 metre olması için 26-14= 8 m kabloya ihtiyacınız bulunuyor.

4-) Okan’ın bir adımı 60 cm’dir. Okan, evden okula 150 adımda yürüyor. Okan okula giderken kaç m yol yürümüş oluyor?

Okan’ın bir adımı 60 cm, 150 adım atıyor. Bu verilere göre kaç m gittiğini bulabilirsiniz.

60x150= 9000 cm yol yürüyor. Bunu metreye çevirmeyi unutmayın.

9000:100=90 m yol yürüyor.

5-) Eda' nın boya kaleminin boyu 18 cm' dir. Eda kalemini kalemtıraş ile her açtığında kalemin boyu 6 mm kısalıyor. Eda kalemini 5 kez açtığında kalemin boyu kaç mm kalır?

Kalem kullanıldığı için gittikçe küçülecektir. Kalem, her açıldığında 6 mm kısaldığına göre 5 defa açılırsa;

6x5=30 mm kısalıyor.

Birimler farklı olduğu için santimetreyi milimetreye çeviriyorsunuz. Her birim arasında 10 kat olduğunu hatırlayın.

1 cm= 10 mm

18x10=180-30=150 mm kalıyor.

6-) 9 katlı apartmanın her katının uzunluğu 3 m 45 cm’dir. Buna göre apartmanın uzunluğu kaç m ve santimetredir?

Bir katın uzunluğu 3 m 45 cm olduğuna göre 9 katı bulmak için çarparak sonucu bulabilirsiniz.

3 m 45 cm=345 cm 345x9=3105 cm cinsinden apartmanın yüksekliği = 31 m 05 cm apartmanın metre cinsinden yüksekliği

7-) Aslı’nın boyu 1 m 54 cm, Aylin’in boyu 1 m 38 cm ‘dir. İkisinin boyları toplamı kaç m ve cm’dir?

Aslı ile Aylin’in boylarını toplarsanız, ikisinin toplam boyunu bulabilirsiniz.

1 m 54 cm

+ 1 m 38 cm

2 m 92 cm ikisinin boyları toplamı

8-) Köyümüz ilçeye 18 km uzaklıktadır. İlçemiz ile ilimiz arası ise 37 km’dir. Köyümüzden çıkan dolmuş ile gidip dönerse kaç km yol yapmış olur?

Önce verilenleri inceleyin. Köy ile ilçe arası 18 km, ilçe ile şehir arası 37 km olduğuna göre; köy ile şehir arası, 18+37=55 kilometredir. Dolmuş bu yolu gidip geri döndüğüne göre 55+55= 110 km yol yapmış oluyor.