4. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme (Uzunluk Ölçüleri) konu anlatımı

Birbirinden değişik uzunluk ölçüleri vardır. Bu ölçülerin uzunlukları değişir. Böylece büyük ya da küçük nesneleri ölçmek istediğimiz zaman bu ölçü birimlerini kullanırız. Şimdi bu ölçü birimlerini öğreneceğiz ve birbirleri ile bağlantılarına bakacağız.

Uzunluk Ölçme (Uzunluk Ölçüleri)

Uzunluk ölçmek için kullandığımız ölçü birimlerine uzunluk ölçüleri denmektedir. Bu konuda uzunluk ölçü birimlerinin temeli metre olarak öne çıkıyor. Metre aynı zamanda, ‘m’ harfi ile kısaltılmış şekilde kullanılır. Gün içerisinde farklı nesneleri ve eşyaları ölçerken genelde metre ölçüsünü kullanırız.

Aynı zamanda metreden küçük ya da büyük olan bazı uzunluk ölçüleri bulunmaktadır. Bu uzunluk ölçüleri daha büyük yerleri ya da daha küçük yerleri ölçebilmek için kullanılır. Aynı zamanda ölçü açısından birbirleri ile bağlantıları vardır. Metrenin büyüklerine katları denir. Metrenin küçüklerini ise askatları denmektedir. Bu yüzden metreden büyük ölçekler ya da küçük ölçekler söz konusu olduğu zaman katlar ile askatları kullanırız.

Şimdi öncelikle metrenin askatlarına bakalım ve bunların neler olduklarını öğrenelim.

Metrenin askatları: Metrenin askatlarının ölçü birimleri desimetre, santimetre ve milimetre olarak bilinmektedir. Bunların kısaltılmışı ise şu şekilde bilinir;

Desimetre = dm

Santimetre = cm

Milimetre = mm

Şimdi bu ölçülerin metre ile karşılıklarına bakalım ve bağlantılarını öğrenelim.

1 desimetre 1 metrenin onda biri olarak bilinir.

1 metre = 10 desimetre

1 santimetre 1 metrenin yüzde biri olarak bilinir.

1 metre = 100 santimetre

1 milimetre ise metrenin binde biri olarak bilinir.

1 metre = 1000 milimetre

Gördüğümüz gibi bu şekilde ölçü birimlerini kullanarak daha küçük eşyaları ya da nesneleri ölçebiliriz. Özellikle okulumuzda ve Evimizde kullandığımız cetvelin üzerinde metre, santimetre ve milimetre bulunmaktadır. Bu ölçü birimleri sayesinde bazı şeyleri kolayca ölçeriz ve hesaplama yapabiliriz.

Askatları ile beraber aynı zamanda metrenin katları bulunmaktadır. Metrenin katı olarak ise kilometre öne çıkıyor.

Kilometre: Çok büyük mesafeleri ifade etmek istediğimiz zaman genelde metrenin katı olarak kilometre kullanılır. Bu konuda kilometre kısa şekilde, ‘km’ olarak ifade edilmektedir.

Kilometre birçok farklı yerde kullanılır ve günlük yaşamda çok önemli bir ölçü birimidir. Mesela özellikle bir şehirden bir şehre giderken aradaki mesafe kilometre olarak hesaplanır. Böylece İki şehir arasındaki mesafe ölçülür ve ne kadar zamanda gelebileceği hesaplanır.

1 kilometre = 1000 metre

1 metreyi az katlarında çevirirken mutlaka her bir basamak için 10 ile çarpmak gerekiyor. Katlarına çevirmek istediğimiz zaman ise her bir basamağı ona bölmemiz gerekmektedir. Böylece metre üzerinden santimetre desimetre ile milimetre cinsini çevirebiliriz. Aynı zamanda metre üzerinden de yine kilometre cinsine çevirebiliriz.

Bu bilgiler sayesinde öğretmenimizin bize verdiği farklı ölçü birimlerini başka ölçü birimlerine kolayca çevirebiliriz. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek:

5 metre = 500 santimetre

5 kilometre = 5000 metre

30 desimetre = 3 metre

1000 milimetre = 100 santimetre

Gördüğümüz gibi bu şekilde birçok farklı ölçü birimlerini birbiri üzerinden değiştirebiliriz. Siz de defterinize bu şekilde farklı örnekler yapabilirsiniz. Eğer takıldığınız yer olursa aile büyüklerinize sorabilir ya da okula gittiğin zaman öğretmeninize sorabilirsiniz. Tüm ölçü birimlerini iyi bilmemiz gerekmektedir. Bu yüzden tekrar yapmamız önemlidir. Böylece hem okulumuzda hem de günlük yaşamınızda bazı hesaplamaları kolay şekilde yapabiliriz.