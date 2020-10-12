4. Sınıf Matematik Üçgenlerin Kenar Uzunlukları konu anlatımı

Geometrik şekiller içerisinde üçgenler bizim için çok önemlidir. Öğretmenlerimizin bize verdiği birçok soru içerisinde mutlaka üçgenler ile karşılaşırız. Ancak bu soruları doğru şekilde yapabilmek için, mutlaka üçgenin çeşitlerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi kenar uzunluklarına göre üçgenlere bakalım ve özelliklerini inceleyelim.

Üçgenlerin Kenar Uzunlukları

Üçgenler kenar uzunluklarına bağlı olarak farklı şekiller üzerinden ele alınır.

- Eşkenar üçgenler

- İkizkenar üçgenler

- Dik üçgen

- Çeşitkenar üçgen

Şimdi sırası ile bu kenarlarına göre değişiklik gösteren üçgenleri ele alalım ve özelliklerini beraber inceleyelim.

Eşkenar Üçgenler

Adından da anlayacağınız üzere üç kenarı da birbirine eşit olan üçgenler eşkenar üçgen olarak bilinmektedir. Bu üçgenlerin birçok farklı özellikleri bulunur.

- Eşkenar üçgenlerin iç açılarının her biri 60 derecedir.

- Eşkenar üçgenlerin iç açıları sabittir ve hiç değişmez.

- Aynı şekilde eşkenar üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir.

- Her üç kenarı da eşkenar üçgenlerde uzunlukları daima aynıdır.

Bu özellikleri üzerinden defterinize eşkenar üçgen çizebilirsiniz. Eşkenar üçgen ne kadar büyük olacağını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ancak burada unutmamanız gereken her üç kenarının de eşit uzunlukta olmasıdır.

İkizkenar Üçgen

İki kenarı birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. Aynı şekilde ikizkenar üçgenlerin de birçok özelliği bulunur.

- Karşılıklı iki kenarı birbirine eşittir.

- İkizkenar üçgende birbirine benzeyen kenarların karşılıklı açıları birbirine eşittir.

- İkizkenar üçgenin birbirine eşit olan kenarlarından bir köşegenden bir doğru çekersek dik açı oluştururuz.

- İkizkenar üçgende iki kenar daima birbirine eşit iken diğer kenar farklı olabilir.

Eşkenar üçgende olduğu gibi yukarıdaki özelliklere dikkat ederek aynı şekilde defterinize ikizkenar üçgen çizebilirsiniz. Bunu yaparken iki kenarının aynı olabilmesi için cetvel kullanmanız doğru olur. Böylece tam istediğiniz gibi ikizkenar bir üçgenin defterinize yapabilirsiniz.

Dik Üçgen

İki kenarı birbiriyle kesişen ve dik oluşturan üçgenlerin dik üçgen denir. Bu üçgenlerin özelliklerine beraber inceleyelim.

- Dik üçgenin bir açısı 90 derecedir.

- Diğer açıları farklı derecelere sahip olabilir.

- Dik üçgenin herhangi iki kenarı daima birbirine dik olarak keser.

- Dik üçgen aynı zamanda ikizkenar üçgen olarak da çizilebilir.

Gördüğünüz gibi bu özellikleri değerlendirmek suretiyle üçgen üzerinde de çalışabilirsiniz. Özellikle kare defterinizi kullanarak dik üçgen çizebilirsiniz.

Çeşitkenar Üçgen

Bütün kenarları birbirinden farklı boyutlara sahip olan üçgenlere çeşitkenar üçgen denir. Şimdi de çeşitkenar üçgenin özelliklerini inceleyelim.

- Çeşitkenar üçgen farklı uzunlukları olan kenarlara sahiptir.

- Birçok değişik uzunluk ölçüleri alarak çeşitkenar üçgen çizilebilir.

- Çeşitkenar üçgenin iç açılarının her biri birbirinden farklıdır.

- Ancak tüm üçgenlerde olduğu gibi çeşitkenar üçgenin de iç açıları toplamı 180 derecedir.

Defterimize rahatlıkla çeşitkenar üçgen çizebiliriz. Çünkü çeşitkenar üçgen içerisinde tüm kenarlarının uzunlukları farklı olduğu için kolay çizim yapmamız mümkün.

Not: Çeşitkenar üçgen aynı zamanda dik üçgen olabilir. Bir köşesi 90 derece olsa dahi diğer kenarlarının uzunlukları farklı olacak şekilde çizim yapılabilir.

Üçgen çeşitleri bu şekilde 4 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Yukarıdaki üçgen çeşitlerini inceleyerek özelliklerine ve uzunluklarına bakabilirsiniz. Ayrıca iç açılarını inceleyebilir ve buna göre kendiniz de üçgen hissedebilirsiniz. Eğer anlamadığınız bir yer olursa ailenize veya öğretmenlerinize sorarak eksiklerinizi giderebilirsiniz.