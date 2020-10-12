4. Sınıf Matematik Üçgen Kare Ve Dikdörtgen konu anlatımı

Dörtgen ve kare kenar sayıları bakımından birbirine benzese dahi, üçgen farklılık göstermektedir. Aynı zamanda iç açıları açısından da farklılık oluşur. Tabii şekil bakımından ve kenar uzunlukları açısından dikdörtgen ve kare ile üçgen birbirlerinden farklıdır. Şimdi bu farklılıkları ele alarak özelliklerini inceleyeceğiz.

Üçgen Kare ve Dikdörtgen

Geometri içerisinde en çok karşımıza çıkacak sorular arasında üçgen ve kare ile dikdörtgen gelir. O yüzden bu geometrik şekillerin özelliklerini incelemek ve öğrenmek çok önemlidir. Şimdi bu şekilleri sırasıyla el alalım ve özelliklerini inceleyelim.

Kare

Dört kenarı ile birlikte 4 köşesi ve dört açısı olan şekillere kare denmektedir. Bu doğrultuda karenin birçok farklı özelliği olduğunu söylemek gerekir.

- Kare özel bir dörtgen olarak bilinir. Çünkü dört kenarı da birbirine eşittir ve aynı uzunluktadır.

- Ayrıca her bir köşe kendi iç açıları 90 derecedir.

- Böylece iç açıları toplamı 360 derece olur.

- Karenin bir kenar uzunluğu ne olursa olsun dört kenarı da her zaman eşittir.

Yukarıda verilen özelliklere dikkat ederek defterinize kare çizebilir ve inceleme yapabilirsiniz.

Üçgen

Üç kenarı ve aynı zamanda 3 köşesi olan geometrik şekilleri üçgen denir. Aynı şekilde üçgeninde birçok farklı özelliği bulunmaktadır.

- Üçgenin iç açıları farklı köşegenlerde değişik olabilir.

- Ayrıca üçgenler ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen ya da dik üçgen olarak adlandırılır.

- Eşkenar üçgen üç kenarı da aynı olan üçgenlerdir. İç açıları 60 derecedir.

- İkizkenar üçgende iki kenarı eşit olan üçgenlerdir. Böylece farklı açılar üzerinden iki tane açısı her zaman eşittir.

- Dik üçgenin iki kenarı birbirini dik olarak keser ve aynı zamanda dik olan bir açısı 90 derecedir.

- Üçgenin iç açıları toplamı ise 180 derecedir.

Bütün bu özellikleri ile beraber farklı üçgenleri defterinize çizebilir ve çalışmalar yapabilirsiniz.

Dikdörtgen

İki uzun kenarı ve iki kısa kenarı olan geometrik şekillere dikdörtgen denir. Dikdörtgenler aynı şekilde kareye benzer. Ancak dört kenarı da eşit değildir. Dikdörtgenin de birçok değişik özellikleri bulunur.

- Dikdörtgenin iki uzun kenarı ve iki kısa kenarı bulunmaktadır.

- İç açıları 90 derecedir.

- Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.

- Dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları farklı ölçülerde çizilebilir.

Genel olarak bu özellikleri ile beraber aynı şekilde kare ve üçgende olduğu gibi, farklı dikdörtgenleri defterinize çizebilirsiniz. Şimdi bu konuda üçgen ve kare ile beraber dikdörtgenin kendi özelliklerini inceleyelim.

- Üçgenlerin 3 tane kenarı bulunur. Anca kenarları birbirine eşit olabilir ya da olmayabilir.

- Üçgenlerin ayrıca farklı çeşitleri bulunur.

- Karenin dört kenarı bulunur ve birbirine eşittir.

- Dikdörtgenin dört kenarı bulunur ve iki kısa kenarı ile iki uzun kenarı birbirine eşittir.

- Kare ve dikdörtgenlerin köşegenleri birbirine her zaman dik keser.

- Üçgenlerin iç açıları her zaman 180 derecedir.

- Kare ve dikdörtgenin iç açıları her zaman 360 derecedir.

Bu özelliklere bakarak farklı üçgenleri çizebilir ya da kare ve dikdörtgen çizimi yapabilirsiniz. Bunu yaparken ayrıca cetvel kullanabilir ve kenarları düz bir doğru çizerek bu geometrik şekilleri yapabilirsiniz.

Yukarıda verilen geometrik şekilleri dikkatli şekilde inceleyerek anlamaya çalışın. Daha sonra özelliklerine dikkat etmek suretiyle üçgen ve kare ile beraber dikdörtgen çizmeye çalışın.