4. Sınıf Matematik Ton Kilogram Gram Ve Miligram Problemleri konu anlatımı

Ağırlık ölçüsü birimi kilogramdır. Kilogramla ölçülemeyecek kadar çok küçük, örneğin altın, gümüş gibi eşyaları gramla; kilogramla ölçülmesi zahmetli olacak çok büyük gemi, kamyon gibi araçları da tonla tartıp, ifade ediyoruz.

Ton Kilogram Gram ve Miligram Problemleri Konu Anlatımı

Günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan, tartarak satın aldığımız ürün, eşya ve araçlar matematikte soru ve problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu problemleri çözmek için toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlemi kullanıyoruz.

Problemleri çözerken dikkat etmeniz gereken en önemli husus, hangi birim soruluyorsa, bulduğumuz sonucu, o birime çevirmeyi unutmayınız. Örneğin, problemde birimler kilogram olarak verilmiş ama gram olarak sonuç isteniyor. Bu durumda bulduğunuz sonucu grama çevirmeniz gerekiyor.

Örnek Problemler

1) Bir çimento fabrikasının günlük çimento üretim kapasitesi 4800 kilogramdır. Bu fabrikada bir haftada kaç ton çimento üretilir?

Soruda bir fabrikanın günlük üretimi veriliyor, sonra da bir haftada ne kadar üretildiği soruluyor. Ayrıca soruda kilogram olarak vermiş ama ton olarak istiyor. Bunlara dikkat etmelisiniz.

Öncelikli olarak bir haftalık üretimi bulmanız gerekiyor. 4800 x 7= 33600 kilogram bir haftalık çimento üretimi yapılıyor. Sizden ton istediği için bulduğunuz sonucu tona çevirmelisiniz.

1 ton = 1000 kg olduğunu unutmayınız. 33600:1000 = 33 ton 600 kg

2) Boşken kütlesi 3000 kg gelen bir kamyonete her birinin kütlesi 100 kg olan paketlerden 30 tane yükleniyor. Buna göre kamyonetin dolu iken kütlesi kaç ton olur?

Kamyonetin boş ağırlığını biliyorsunuz. Verilen bilgilerden yükün toplam ağırlığını da bulabilirsiniz. Kamyonun boş ağırlığına yükü eklediğinizde toplam ağırlığı bulmuş oluyorsunuz. Fakat soruda ton olarak sorulduğundan, sonucu tona çevirmeyi unutmayınız.

100 x 30 = 3000 kg yük ağırlığı 3000 + 3000 = 6000 kg toplam ağırlık, bunu tona çeviriyoruz.

Küçük birimleri büyük birimlere çevirirken sıfır atıyoruz, büyük birimleri de küçük birimlere sıfır ekliyoruz.

6000:1000 = 6 ton buluyoruz.

3) İki tanesi 26 g gelen kalemlerden bir deste alırsak toplam kaç mg kalem almış oluruz?

Öncelikli olarak bir kalemin kaç gram geldiğini bulmalısınız. İki kalem 26 gram geldiğine göre bir kalem de 26:2 = 13 gram geliyor.

Bir deste de 10 olduğuna göre; 13x10=130 g, sizden miligram cinsinden istediği için 130x1000= 130 000 mg kalem almış oluyorsunuz.

4.Buse bakkaldan; 750 g zeytin,500 g peynir, 850 g bal, 400 g tereyağı alıyor. Buse’nin aldıkları toplam kaç kg‘dır?

Önce alınanları toplamamız gerekiyor. 750 + 500 + 850 + 400 = 2500 g toplam ürün kütlesi. Sizden sonuç kilogram olarak istendiği için bulduğunuzu kilograma çeviriyorsunuz.

2500:1000= 2,5 kg

5. Bir çiftçi, ürettiği 450 kg domatesin 420 000 gramını satıyor. Geriye kaç kg domates kalmıştır?

Soruda sonuç kilogram cinsinden istendiği için gramı kilograma çevirerek işlemi çözüyoruz.

420 000: 1000 = 420 kg domates satılmış. Bulduğumuzu mevcut domatesten çıkarıyoruz.

450 – 420 = 30 kg domates kalmış.

6. Bir bakkal 4 kg kahveyi, 25 gramlık poşetlere koyarak, satmak istiyor. Bakkalın kaç poşete ihtiyacı vardır?

Öncelikli olarak kilogramı grama çevirerek, aynı birim oluşturuyoruz.

4x1000 = 4000 g mevcut kahveyi 25 grama paylaştırıyoruz. Yani paylaştırmanın bölme demek olduğunu hatırlayın.

4000:25 = 160 poşete ihtiyacı bulunuyor.