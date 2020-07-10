Geometrik şekillerin çevre uzunluğunu bulabilmek için kenar uzunluklarını bilmemiz gerekiyor. Genelde en az 1 tane kenar uzunluğunu öğrenirsek o zaman geometrik şekillerin çevre uzunluğu kolayca bulabiliriz. Şimdi gelip bununla ilgili farklı problemlere bakalım.

4. Sınıf Matematik Şekillerin Çevre Uzunluk Problemleri Konu Anlatımı

Bir geometrik şeklin tüm kenarlarının toplamı çevresi anlamına gelmektedir. Genel olarak bu geometrik şekillerin kenarları birbirine paralel olur. Aynı zamanda en az iki kenar birbirlerine eşit olur. Böylece bazı kenarları bildiğimiz zaman geometrik şekillerin çevresini bulabiliriz. Şimdi basitten başlayarak farklı problemler çözelim ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: Bir karenin kenar uzunluğu 5 cm’dir. Peki, bu karenin çevre uzunluğu nedir?

Cevap: Bildiğimiz üzere karenin kenarları birbirine eşittir. O zaman biz bir karenin kenar uzunluğunu bilirsek çevresini de çözebiliriz. Problemde karenin bir kenarı 5 cm ise, o zaman diğer kenarları da toplayarak çevre uzunluğunu bulabiliriz.

5 + 5 + 5 + 5 = 20 cm

Buradan da gördük ki karenin çevre uzunluğu 20 cm’dir.

Örnek: Bir dikdörtgen geometrik şeklin kısa kenarı 10 cm’dir. Uzun kenarı ise 8 cm’dir. Peki bu dikdörtgenin çevre uzunluğu nedir?

Cevap: Dikdörtgenin çevre uzunluğu tıpkı kare geometrik şeklinde olduğu gibi tüm kenarlarını toplayarak bulabiliriz. Dikdörtgen geometrik şekli Karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğu için, o zaman kısa kenarı ve uzun kenarı biliyorsak çözümü yapabiliriz.

Bir kısa kenar 8 cm ise o zaman diğer Kısa kenarı 8 cm’dir. Aynı şekilde bir kısa kenar 10 cm ise diğer uzun kenarı da 10 cm’dir. Şimdi bunları toplayarak dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulalım.

10 + 10 + 8 + 8 = 36 cm

İşte bu kadar basit. Kolayca iki kenar uzunluğunu bildiğimiz dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulabiliriz.

Örnek: Bir okul bahçesinin uzun kenarı 30 cm’dir. Okul bahçesinin uzun kenarı kısa kenarından 10 santimetre kısadır. O zaman bu bahçenin çevre uzunluğu nedir?

Cevap: Okul bahçesinin uzun kenarı 30 cm olduğuna göre, o zaman 10 cm çıkarırsak kısa kenarı bulmuş oluruz. Daha sonra diğer kenarları da böylece bulmuş oluruz. Ve topladığımız zaman okul bahçesinin çevre uzunluğunu bulabiliriz.

30 - 10 = 20 cm (Okul bahçesi Kısa kenarı)

30 + 30 + 20 + 20 = 100 cm

Buradan da anlıyoruz ki okul bahçesinin çevre uzunluğu 100 cm’dir.

Örnek: Bir tarlanın etrafına tel çevrilecektir. Tarlanın toplam çevre uzunluğu 650 metredir. Bu tarlanın kısa kenarı ise 50 metredir. Öyleyse tarlanın uzun kenarı kaç metredir?

Cevap: Bildiğimiz gibi dikdörtgen geometrik şekillerin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. O zaman tarlanın kısa kenarı 50 metre ise diğer kısa kenarı da yine 50 metredir. Buradan yola çıktığımız zaman uzun kenarı bulabiliriz.

50 + 50 = 100 metre (İki kısa kenar toplam uzunluğu)

650 - 100 = 550 metre (İki uzun kenar toplam uzunluğu)

550/2 = 275 metre.

Buradan da tarlanın uzun kenarı 275 metre olduğunu anlayabiliriz.

Bu şekilde siz de farklı problemler çözebilir ve çevre uzunluğunu kolayca anlayabilirsiniz. Sadece dikdörtgen ya da kare değil, aynı zamanda birçok değişik geometrik şekil üzerinden de çevre uzunluğu hesaplamaları yapabilirsiniz. Böylece konuyu çok daha iyi anlayabilir ve kavrayabilirsiniz.