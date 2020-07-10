Hem alan hesaplama hem de alan ölçme şeklinde farklı yerlerde geçen bu konu, kolayca anlayabileceğiniz bir derstir. Şimdi bu konuyu anlatırken aynı zamanda çözümlü örneklerle destekleyelim. Böylece kare ve dikdörtgen gibi farklı şekillerin alanlarını bulurken, düzlemsel şekillerin alanların hesaplayabilirsiniz.

4. Sınıf Matematik Şekillerin Alanı Konu Anlatımı

Matematik dersi içerisinde şekillerin alanını daha iyi anlamak için kare ve dikdörtgen şekilleri kullanmamız gerekir. Bu şekiller üzerinden alan hesaplamayı öğrendiniz zaman, diğer şekillerin alanlarını çok daha kolay biçimde anlamanız mümkün.

Ancak öncelikle alan ne demek bununla başlayalım. Anlayacağımız dilde alının ne olduğuna bakacak olursak; Kare veya dikdörtgen gibi farklı şekillerin iç kısmını kaplayan tüm bölge alan olarak bilinmektedir. Örneğin bir bahçeye ele aldığımız zaman, bahçenin çitleri içerisinde kalan bütün bölge alanı anlamına gelir. Bu alanı hesaplayabilmemiz için ise iki kenarını bilmemiz gerekmektedir. İki kenarına öğrenirsek böylece kolayca bir şeklin ya da bu şekilde bir bahçenin alanının ne kadar olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bunu birkaç örnek ile anlamaya çalışalım.

Örnek: Bir kenarı 5 metre olan bir karenin alanı ne kadardır?

Cevap: Bildiğimiz üzere bir kalenin tüm kenarları birbirine eşittir. Peki, bir geometrik şeklin alanı nasıl buluyorduk? İki kenarında çarparak buluyorduk. O zaman şimdi bu kare şeklinde alanını ne hesaplayalım.

5 x 5 = 25 metrekaredir.

Gördüğümüz gibi bu karenin alanı 25 metrekaredir.

Örnek: Bir dikdörtgen şeklin kısa kenarı 5 metredir. Uzun kenarı ise 10 metredir. Peki, bu dikdörtgen şeklinin alanı ne kadardır?

Cevap: Yine gördüğümüz gibi bu alanın iki kenarının uzunluğunu kaç olduğunu biliyoruz. O zaman hiç sorun yaşamadan kolayca şeklin alanını hesaplayabiliriz. Bunun için bir kısa kenarı ve büyük uzun kenarını alarak çarpmamız yeterlidir.

5 x 10 = 50 metrekaredir.

Bu şekilde farklı örnekler ile beraber geometrik şekillerin alanlarını hesaplayabiliriz. Bu defa dikdörtgen ile kare şekillerini ele alalım ve bu alanların farkını ortaya çıkaracak bir soruya bakalım.

Örnek: Bir karenin kenar uzunluğu 6 metredir. Bir dikdörtgenin ise uzun kenarı 10 metre, Kısa kenarı ise 4 metredir. Peki, bu iki şeklin arasındaki alan farkı nedir?

Cevap: Önce bu iki şeklin alanlarını hesaplamamız ve kaç olduklarını ortaya çıkarmamız gerekir. İlk olarak kare şekle baktığımız zaman iki kenarını çarparak alanını hesaplayalım. Daha sonra ise dikdörtgen geometrik şeklin iki kenarını alalım ve alımını hesaplayalım.

Kare: 6 x 6 = 36 metrekaredir.

Dikdörtgen: 10 x 4 = 40 metrekaredir.

Şimdi bu iki geometrik şeklin arasındaki alan farkını bulalım.

40 - 36 = 4 metrekaredir.

Görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen geometrik şekil kare geometrik şekilden 4 metrekare daha fazladır. Siz de bu şekilde farklı örnekleri ele alabilir ve iyi geometrik biçimlerin arasındaki alan farkını kolayca bulabilirsiniz.

Örnek: Bir Dikdörtgen şeklinin kısa kenarı 7 metre uzun kenarı ise 10 metredir. Bir karenin kenar uzunluğu ise 8 metredir. O zaman bu dikdörtgen ve kare şeklinin alanlarının toplamı nedir?

Cevap: Bu defa yukarıda verilen iki geometrik şeklin alanlarının toplamını bulacağız. Yine aynı şekilde hem dikdörtgen hem de karenin öncelikle alanlarını hesaplayalım.

Dikdörtgen: 7 x 10 = 70 metrekaredir.

Kare: 8 x 8 = 64 metrekaredir.

70 + 64 = 134 metrekaredir.

Buradan da kolayca iki geometrik şeklin alanlarını toplayarak bulabiliriz.