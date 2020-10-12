4. Sınıf Matematik Kesir İşlemleriyle Problem Çözelim konu anlatımı

Herhangi bir sayının kesri üzerinden içerisindeki parçayı öğrenebiliriz. Bunu öğrenebilmek için farklı problemleri ele alalım ve işlem gerçekleştirelim. Pay ve payda üzerinden yapılacak bu problemler genelde basit kesirler eşliğinde gerçekleşir.

Kesir İşlemleriyle Problem Çözelim

Kesir işlemleri ile problem çözerken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar mevcuttur. Öncelikle pay ve paydanın ne olduğunu bir hatırlayalım.

Pay: Herhangi bir kesrin üst kısmına yazılmış olan doğal sayıdır. Aynı zamanda bir bütünün eş parçalarından biridir.

Payda: Herhangi bir kesrin alt kısmına yazılmış olan doğal sayıdır. Ayrıca bütünü gösterir.

Şimdi bunları öğrendikten sonra sırası ile bazı problemler çözelim ile kesir işlemleri ile nasıl çözüm yapacağımızı öğrenelim.

Örnek: Benim dedem 75 yaşındadır. Babamın yaşı ise dedemin yaşının 3/5 kadarıdır. Peki o zaman babamın yaşı kaçtır?

Benim dedem 75 yaşında olduğuna göre, eğer dedemin yaşının 3/5’ini bulabilirsek o zaman babamın yaşını da bulmuş oluruz. Şimdi bu işlemi yapalım.

Yapmamız gereken 75 sayısını 3/5 ile çarpmaktır. O zaman babamın yaşı ortaya çıkacaktır.

75 x 3/5 =

Yukarıdaki işlemi yaparken öncelikle 75 ile 3 sayısını çarpmamız gerekiyor. Yani 75 sayısını önce pay ile çarpılacağız.

75 x 3 = 225

Şimdi de bulduğumuz 225 sayısını 5'e böleceğiz. Yani bütün olan paydaya böleceğiz.

225/5 = 45

Gördüğümüz gibi benim babamın yaşının 45 olduğunu anladık.

Örnek: Ben bir kitabın 4/6’sını okudum. Geriye ise 76 sayfa kaldığına göre, bu kitap kaç sayfadır?

Burada işlem yaparken bu defa tersini gerçekleştireceğiz. Yani geriye 76 sayfa kaldığına göre, o zaman öncelikle bütün sayfaları öğrenmemiz gerekiyor. Yani kitabın kaç sayfa olduğunu öncelikle öğrenmemiz önemlidir. O zaman 76 sayısını önce payda ile çarpılacağız ve daha sonra paya böleceğiz.

76 x 6 (payda) = 456

456/4 (pay) = 114

Gördüğümüz gibi kitabımın toplam sayfa sayısının 114 olduğunu öğrendik.

Örnek: Ali 120 sayfalık defterinin 3/8 ini kullanıyor. Peki, Ali'nin defterinin geriye kaç sayfası kalıyor?

Eğer Ali 120 sayfalık defterinin 3/8’ini kullanmış ise, öncelikle kullandığı sayfanın ne kadar olduğunu öğreneceğiz. Onu yapmak için öncelikle 120 ile 3/8'i çarpılacağız.

120 x 3/8 =

Bu işlemi yaparken yine Öncelikle 120 ile 3'ü çarpacağız. Daha sonra çıkan sayı üzerinden o rakamı 8'e böleceğiz.

120 x 3 = 360

360/8 = 45

Burada gördüğümüz gibi Ali defterinin 45 sayfasını kullanmış. Şimdi Ali'nin defteri 120 sayfa olduğuna göre 120'den 45'i çıkartarak sonucu bulabiliriz.

120 - 45 = 75 sayfa

Gördüğümüz gibi bu işlemi yapmak suretiyle Ali'nin kullanılmamış olan geriye 75 sayfası kaldığına anlıyoruz.

Örnek: Bir yılın 3/5'i kaçtır?

Bir yıl bildiğimiz gibi 365 gündür. O zaman 365 günün 3/5 ini bulabilmek için bu doğal sayı ile beraber kesri çarpmamız gerekiyor.

365 x 3/5 =

365 x 3 = 1095

1095/5 = 219

Gördüğümüz gibi bir yılın 3/5 nin 219 olduğunu bulduk.

Siz de bu şekilde birçok farklı örnek yapabilir ve konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Özellikle burada unutmamanız gereken işlem yaparken mutlaka kesirler basit kesir olmalıdır. Yani Pay paydadan küçük olmalıdır.