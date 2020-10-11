4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Zihinden Toplama konu anlatımı

Daha önce zihinden nasıl toplama işlemi yapacağımızı öğrenmiştik. Bu konuda farklı örnekler yapmıştık ve toplama işlemlerini kolayca gerçekleştirmiştik. Şimdi ise 4 basamaklı sayılara bakacağız ve farklı toplama işlemleri zihinden yapmaya çalışacağız.

Doğal Sayılarla Zihinden Toplama

Doğal sayılarla zihinden toplama işlemi yaparken farklı basamak sayılarına sahip rakamları ele alabiliriz. Burada önemli olan kuralları iyi öğrenmek ve doğru şekilde işlem gerçekleştirmektir. Şimdi zihinden toplama gerçekleştirirken 4 basamaklı sayıların yüzler ve onlar basamağını ayırarak işlem yapacağız. Ama önce 2 basamaklı sayılar ile bir örnek yapalım ve hatırlayalım.

Örnek: 26 + 5 =

20 + 6

5

20 + 11 = 3

Yukarıdaki işleme baktığımız zaman 26 sayısı ile 5 sayısını topluyoruz. Ama burada 26 sayısının 20 ve 6 olarak ayırıyoruz. Burada birler basamağını ayırmak suretiyle ayırma işlemi gerçekleştirmekteyiz. Böylece 20 ve 6 şeklinde iki basamaklı sayıyı ayırmak suretiyle sonucu sağlıyoruz.

Doğal sayılarla zihinden toplama işlemini nasıl yaptığımızı hatırladıktan sonra, şimdi dört basamaklı rakamları ele alalım ve işlem yapmaya çalışalım. Bu konuda 4 basamaklı işlemleri yaparken hem onlar basamağını hem de birler ve yüzler basamağını ayırabiliyoruz. Böylece zihinden toplama işlemlerini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı beraber öğrenelim.

Örnek: 5426 + 400

Şimdi yukarıdaki 4 basamaklı ve 3 basamaklı sayıları ele alarak zihinden toplama işlemi gerçekleştirelim.

5426 5400 + 26

400 400 +

5800 + 26 = 5826

Yukarıda yer alan işleme baktığımız zaman 5426 sayısının onlar basamağını ayırıyoruz. Böylece bir tam sayı haline getirmek suretiyle 5400 rakamını elde ediyoruz. Bu rakamı 400 ile toplayarak 5800 sayısını elde etmekteyiz. Hemen arkasından geriye kalan ondalık sayı 26'yı ekliyoruz ve 5826 sayısını elde ediyoruz. Böylece zihinden toplama işlemini daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Örnek: 4351 + 2516

4351 4551 4500 + 51

2516 2516 2500 + 16

7500 + 67 = 7567

Bu defa 2 tane 4 basamaklı sayıyı ele aldık ve ayırmak suretiyle işlem gerçekleştirdik. Burada ondalık rakamları ayırarak 4500 ve 2500 sayılarına elde etmiş olduk. Daha sonra ise ondalık sayı olarak 51 ve 16 sayılarını topladık. 4500 ve 2500 sayılarını toplayarak sonuçta 7567 sayısını elde ettik.

Şimdi de yüzler basamağını ayırarak nasıl işlem yapacağımızı öğrenirim.

Örnek: 6472 + 3516

Şimdi yukarıdaki 4 basamaklı sayıları ele alalım ve bunların yüzler basamaklarını ayırmak suretiyle toplama işlemi gerçekleştirelim.

6472 6472 6000 + 472

3516 3516 3000 + 516

9000 + 988 = 9988

İşte bu şekilde yüzler basamağını ayırarak toplama işlemi yapabilir ve zihinden kolayca rakamları toplayabilirsiniz.

Bu defa hem yüzden hem de onlar basamağını ayırmak suretiyle 4 basamaklı bir işlem yapalım.

Örnek: 2654 + 4312

2654 2654 2600 + 50 + 4

4312 4312 4300 + 10 + 2

6900 + 60 + 6 = 6966

İşte bu şekilde daha fazla ayırma işlemi yapmak suretiyle zihinden çok daha kolay toplama gerçekleştirebilirsiniz. Burada 4 basamaklı sayıların hem yüzler ve hem onlar ile hem de birler basamağını ayırdık. Daha sonra ayırdığımız rakamları topladık ve sonucu bulduk.

Bu şekilde siz de birbirinden farklı işlemler yapabilir ve dört basamaklı sayıları zihinden kolay bir şekilde toplayabilirsiniz. Ama öncelikle mutlaka yukarıdaki tanımlamaları okuyun ve örnekleri inceleyerek daha iyi anlamaya çalışın.