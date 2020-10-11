4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi konu anlatımı
Çıkarma işlemi açısından daha önce iki basamaklı ve 3 basamaklı sayıları öğrenmiştik. Şimdi dört basamaklı ve diğer sayıları ele alacağız ve nasıl çıkarma işlemi yapıldığını öğreneceğiz. İşte 4. sınıf matematik doğal sayılarla çıkarma İşlemi konu anlatımı.
Çıkarma işlemi gerçekleştirirken basamak değerlerini ve sayılarını bakarız. Bu konuda birler ve onlar basamağı ile yüzler ve binler basamağını sırası ile ele alırız. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı inceleyelim ve örnekler üzerinden anlamaya çalışalım.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Doğal sayılarla çıkarma işlemi sırasında önce birler basamağından başlarız ve çıkarma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra onlar basamağına geçeriz ve çıkarma işlemini tamamlarız. Ardından ise sırasıyla yüzler basamağı ve sonra da binler basamağını çıkartırız. Bu sıralama çok önemlidir ve mutlaka doğru şekilde yapmalıyız.
Örnek:
2346
1235
1111
Yukarıdaki örneği incelediğimiz zaman öncelikle birler basamağından başlarız. Orada ilk olarak birler basamağındaki 6 sayısından 5 sayısını çıkartırız ve 1 buluruz. Daha sonra onlar basamağı ve yüzler basamağı ile binler basamağındaki rakamları birbirinden çıkarız. Böylece son olarak 1111 buluruz.
Not: Çıkarma işlemi için eksilen sayı ve çıkan sayı ile fark sayı bulunmaktadır. Şimdi bunların ne olduğunu sayılar üzerinden bakalım ve öğrenelim.
5647 = Eksilen sayı
2345 = Çıkan sayı
3302 = Fark
Gördüğümüz gibi hangi sayının eksilen sayı olduğunu ve hangi sayının çıkan sayı ile fark olduğunu öğrendik. Ayrıca yukarıdaki çıkarma işleminde baktığımız zaman yine birler basamağından başladığımızı görüyoruz. Yani ilk olarak birler basamağında bulunan 7 rakamından 5 rakamına çıkartarak 2 buluyoruz. Daha sonra onlar basamağında bundan 4 rakamından yine 4 rakamını çıkararak 0 buluyoruz. Bu şekilde sırasıyla giderek sonucu elde edebiliriz.
Çıkarma İşleminde Verilmeyen Eksileni Bulma
Çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulabilmek için çıkan sayı ile farkın toplamamız gerekiyor. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.
Örnek:
abcd
2376
4213
Gördüğümüz gibi yukarıdaki örnekte eksilen sayısı bilinmiyor. Biz burada çıkan sayı ile farkın toplayarak eksilen sayıyı bulmaya çalışacağız.
Not: Eksilen sayı çıkan sayı ile farkın toplamı eşittir. Eksilen = Çıkan+ Fark
Şimdi yukarıdaki örneğe dönecek olursak artık çıkan ile farkı toplayalım ve bilinmeyen eksileni bulalım.
abcd = 2376 + 4213
abcd = 2376
4213
6589
Gördüğümüz gibi çıkan sayı ile farkı toplayarak abcd eksilen sayısını bulmuş olduk. Bu şekilde size farklı örnekler yapabilir ve eksilen sayıyı kolayca bulabilirsiniz. Bu sayede pratik yaparak çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulma konusunu daha iyi anlayabilirsiniz.
Çıkarma İşleminde Verilmeyen Çıkanı Bulma
Şimdi de çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak adına bunu nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Böyle bir işlem yapabilmek için eksilenden farkı çıkarmamız gerekiyor. Böylece verilmeyen çıkanı bulabiliriz. Şimdi bir örnek yapalım ve nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.
Örnek:
6385
abcd
2143
Gördüğümüz gibi burada çıkan sayısı bilinmiyor. Yukarıda söylediğimiz gibi burada ne yapılacaktı? Hemen eksilen sayısından farkı çıkaracağız ve böylece çıkan sayısını bulacağız.
abcd = 6385 - 2143
abcd = 6385
2145
4240
Çıkarma işlemini yaparak verilmeyen çıkanı bulduk. Öncelikle birler basamağından başlayarak 5 sayısından 5 sayısını çıkardık ve sıfır bulduk. Hemen arkasından 8 sayısından 4'ü çıkardık ve onlar basamağında 4’ü bulduk. Ardından 3’ten 1’i çıkardık ve yüzler basamağında 2'yi buldu. Son olarak ise 6 sayısından 2 sayısını çıkararak binler basamağında 4 bulduk. Böylece çıkan sayının 4240 sayısı olduğunu öğrendik.
Bu şekilde site farklı örnekler yapabilir ve çıkarma işlemini kolayca bulabilirsiniz.
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