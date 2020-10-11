4. Sınıf Matematik Doğal Sayıları Sıralama konu anlatımı

Daha önce doğal sayılarda sıralamayı öğrenmiştik. Özellikle üç basamaklı sayılara kadar küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe nasıl sıralanır bakmıştık. Şimdi hem 3 basamaklı hem de 4 basamaklı sayıları inceleyelim ve nasıl sıralama yapıldığını öğrenelim.

Doğal Sayıları Sıralama

Öncelikle doğal sayılarla sıralama yaparken bunu nasıl gerçekleştirdiğimiz bir hatırlayalım. Doğal sayılarda sıralamayı rakamlar eşliğinde yaparız. Bu rakamlar sıfırdan başlamak üzere 9'a kadar devam etmektedir. Aynı zamanda rakamlar yan yana gelerek 2 basamaklı 3 basamaklı ya da 4 basamaklı gibi farklı sayıları ortaya çıkarır.

Örnek: 9 > 5 > 3 > 1

Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi 9 sayısının 5 sayısından daha büyük olduğunu anlıyoruz. Tabi bunu yaparken hem küçük hem de büyük anlamında sembol kullanmaktayız.

> Büyüktür sembolü

< Küçüktür sembolü

Tek rakamlı sayıları baktığımız zaman şimdi de iki basamaklı rakamları inceleyelim.

Örnek: 35 > 27 > 16 > 11

Bu defa yine büyükten küçüğe doğru sıralama gerçekleştirdik ve sayıları yazdık. Peki bu iki basamaklı sayıları nasıl büyükten küçüğe sıraladık? Öncelikle onlar basamağına bakarız. Hangi sayının onlar basamağı daha büyükse o sayı büyüktür. Bu durumda birler basamağının büyük ya da küçük olması önemli değildir.

Örnek: 17 > 15 > 12 > 10

Ancak yukarıdaki gibi onlar basamağı aynı olan iki basamaklı sayılarda, büyükten küçüğe doğru giderken mutlaka birler basamağına bakarız. Böylece hangi sayının birler basamağı büyükse o sayı büyük olur.

Üç Basamaklı Doğal Sayılarda Sıralama

Üç basamaklı doğal sayıları sıralarken aynı şekilde birler, onlar ve bu defa yüzler basamağına da bakarız. Çünkü üç basamaklı doğal sayılarda aynı zamanda yüzler basamağı bulunur. Böyle durumda yüzler basamağı büyük olan üç basamaklı sayı diğerinden daha büyüktür. Şimdi bu konuda örnek yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: 365 > 254 > 116 > 105

Yukarıdaki örneğe baktığımız zaman öncelikle yüzler basamağına bakarız. Burada yüzler basamağı en büyük olan 365 olduğu için, en büyük sayı 365’tir. Ama yukarıdaki sıralamada ayrıca yüzler basamağı aynı olan iki tane sayı var. Fakat eğer yüzler basamağı aynı ise o zaman onlar basamağına bakacağız. Gördüğümüz gibi onlar basamağı 116 sayısında daha büyüktür. O yüzden 116 sayısını daha büyük olduğunu anlarız.

Dört Basamaklı Doğal Sayılarda Sıralama

4 basamaklı sayılarda da yine aynı şekilde basamak sayılarına bakarız. Tabii dört basamaklı sayılar içerisinde birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı ve binler basamağı yer alır. O yüzden büyük olan sayıyı bulabilmek için öncelikle binler basamağına bakarız. Eğer binler basamağı aynı ise yüzler basamağına bakarız. Aynı şekilde sırasıyla onlar ve birler basamağı olarak devam eder.

Örnek: 5236 > 4355 > 3746 > 2654 > 2385

Şimdi 4 basamaklı doğal sayıları incelediğimizde binler basamağı büyük olan sayının 5236 olduğunu anlıyoruz. Çünkü bu sayının binler basamağında 5 rakamı bulunuyor. Daha sonra binler basamağında 4 olan 4355 sayısı ikinci sırada geliyor. Fakat burada dikkatle baktığımızda 2 tane binler basamağı aynı olan sayılar. O zaman bu sayıların yüzler basamağına bakıyoruz ve 2654 sayısının daha büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü bu sayının yüzler basamağında 6 bulunmaktadır.

Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve 2 basamaklı, 3 basamaklı ya da 4 basamaklı doğal sayıların sıralaması yapabilirsiniz.