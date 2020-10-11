4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar konu anlatımı

Daha önce doğal sayılar hakkında bilgi almıştık ve 3 basamaklı sayılara kadar öğrenmiştik. Şimdi dört basamaklı ve üzeri sayılar hakkında bilgi almaya çalışacağız. Bu konuda örnekler yapacağız ve özelliklerini inceleyeceğiz.

Doğal Sayılar

Önce iki doğal sayının ne olduğunu hatırlayalım ve tanımını yapalım.

Doğal sayılar: 0'dan 9'a kadar olan her bir sayıya doğal sayı denmektedir. Bu sayıları yan yana bir araya gelerek iki basamaklı ya da üç basamaklı ve dört basamaklı gibi sayıları oluştururuz.

Geçen sene üç basamaklı sayıları öğrenmiştik. Bu sayıların en büyüğü 999 sayısıydı. Şimdi de 4 basamaklı ve beş basamaklı sayıları inceleyeceğiz ve bunlar hakkında bilgi alacağız.

Dört Basamaklı Doğal Sayılar

Adından da anlaşılacağı üzere 4 tane doğal sayıdan oluşan sayılara 4 basamaklı doğal sayılar denmektedir. Bu konuda en küçük doğal sayı 1000 sayısıdır. 1000 sayısı 999 sayısından sonra gelir. Yani üç basamaklı en büyük sayıdan sonra gelmektedir. Bunu şu şekilde gösterebiliriz;

999 + 1 = 1000

Gördüğümüz gibi 999 sayısına1 sayısını eklediğimizde en küçük 4 basamaklı olan 1000 sayısını elde ediyoruz.

1000 sayısı: 0 (sıfır) birlik + 0 (sıfır) onluk + 0 (sıfır) yüzlük + 1 (Bir) binlik

En küçük dört basamaklı doğal sayı olan 1000 sayısını bu şekilde açabiliriz. Aynı zamanda en büyük dört basamaklı doğal sayı ise 9999 sayısıdır. Şimdi bu konuda bir örnek yazalım ve incelemeye çalışalım.

Örnek: 4235 dört basamaklı doğal sayısını ele alalım ve inceleyelim.

4235 sayısı: 5 (birler basamağı) + 3 (onlar basamağı) + 2 (yüzler basamağı) + 4 (Binler basamağı)

4235 sayısı 4 basamaklı bir sayıdır. Bu sayı aynı zamanda 4 basamaklı bir doğal sayı olarak bilinmektedir. Yukarıdaki gibi birler basamağından başlamak üzere binler basamağına kadar sırasıyla açabiliriz.

Beş Basamaklı Doğal Sayılar

5 tane doğal sayıdan oluşan ve yan yana dizilmiş olan sayılara 5 basamaklı doğal sayılar denmektedir. Beş basamaklı en küçük sayıyı 10 000 sayısıdır. Aynı zamanda 5 basamaklı en büyük sayı 99 999 sayısıdır. Aynı şekilde bu konuda bir örnek yapalım ve 5 basamaklı doğal sayıları daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: 47 256 sayısını inceleyelim.

47 256 sayısı: 6 (birler basamağı) + 5 (onlar basamağı) + 2 (yüzler basamağı) + 7 (binler basamağı) + 4 (on binler basamağı)

Gördüğümüz gibi 5 basamaklı bir doğal sayıyı bu şekilde ayırabilir ve inceleyebiliriz.

Bölük: Söz konusu beş basamaklı ve daha büyük sayılar olduğu zaman, mutlaka bölük ne demek bilmeliyiz. 5 ve 5'ten daha fazla basamağı sahip olan sayıları daha kolay okuyabilmek için boşluk bırakılır. Bu boşluk sağdan sola doğru üçerli grup şeklinde gerçekleşir. Bu grupların her biri ise bölük olarak bilinir.

Mesela buna bir örnek verelim ve bölük şekline nasıl ayrılıyor anlamaya çalışalım.

Örnek: 56 834

Yukarıdaki beş basamaklı doğal sayıya baktığımız zaman sağdan sola doğru üçerli grup şeklinde ayrıldığını görüyoruz. Böylece sayıyı çok daha kolay bir şekilde okuma şansını elde etmekteyiz. Bu durum 5 basamaklı ile beraber 6 basamaklı ve daha büyük sayılar için de geçerlidir.

Örnek: 856 325 altı basamaklı doğal sayısı.

Yukarıda gördüğümüz gibi yan yana 6 tane doğal sayıdan oluşmuş bir 6 basamaklı sayı bulunmaktadır. Aynı şekilde sağdan sola doğru üç grup halinde ayrılmıştır.