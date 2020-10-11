4. Sınıf Matematik Çıkarma İşleminde Tahmin konu anlatımı

Çıkarma işleminde tahmin sayıları en yakın ondalık sayıya tamamlayarak işlem yapmaya dayanır.

Çıkarma İşleminde Tahmin Konu Anlatım

Çıkarma işleminde sonucu bulmak her zaman çok kolay olmaz. Farkı tahmin etme yöntemi ile farka en yakın değeri bulmak mümkün olmaktadır.

Çıkarma işleminde farkı tahmin etme yönteminde işlem yapılacak sayılar en yakın onluk ya da yüzlük sayıya yuvarlanır. Bu yuvarlama yöntemi ile farkı tahmin etmedir.B öylece işlem yapmak kolaylaşır.

Örnek

92 - 18= ?

Bu çıkarma işleminde sonuç tahmin edilirken yuvarlama yapılır.

Birinci sayı en yakın olan 90 olarak alınır.

İkinci sayı en yakın olan 20 olarak alınır.

90 - 20= 70 Buradan anlaşılır gerçek sonuç 70 e yakın bir değerdir.

92- 18 = 71 Gerçek Sonuç

74 -70= 4 Fark

* Sorularda çoğu zaman bu fark istenmektedir. Ancak şıklı sorularda direkt sonuç istenebilir. Bu durumda da bu yöntem etkili sonuç vermektedir.

Farkı tahmin etmek için diğer bir yöntem ise basamak değerlerine bakarak tahmin etme yöntemidir. Bu yöntemde sayının yüzler ve binler basamağında bulunan rakamların basamak değerlerinden yararlanılır. Her iki yöntemde de sonuç daha çabuk bulunabilir.

Örnek

7325 - 1997 = ? İşleminde tahmini sonuç ve gerçek sonuç karşılaştırması.

7325 - 1997 = 5328 Gerçek sonuç

Sayı 7 binlik 3 yüzlük 7300 Sayı 1 binlik 9 yüzlük. 1900

7300 - 1900 =5400 Tahmini sonuç

5400 - 5328 = 72 sonuçlar farkı

Çıkarma Soru ve Çözümleri

Soru 1: 182 - 75 =? İşleminde tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark nedir?

Çözüm

Sayı olan 182 sayısı 180 olarak kabul edilir. Sayı olan 75 sayısı 80 olarak kabul edilir.

180 -80 = 100 tahmin sonucu

182- 75 =107 gerçek sonuç

107 - 100= 7 istenen sonuç

Soru 2 : 7225 - 1890 =? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5220 B) 5550 C) 5335 D) 6200 E) 4350

Çözüm

* Bu sorunun çözümünde binler ve yüzler basamağındaki rakamların basamak değerine göre yuvarlama yapılır. Benzer sorularda genellikle tahmini sonuca yakın olan bir şık verilir. Çıkarma işleminde fark tahmini yöntemi pratik yöntem olarak uygulanır.

Sayı 7225 Sayı 1890 Sayı 7 tane bin 2 tane yüz içerir. Sayı 1 tane bin 8 tane yüz içerir.

7200- 1800 =5400 tahmini sonuç

7225 - 1890 = 5335 gerçek sonuç ( istenen sonuç C şıkkı)

5400 - 5335 = 65 fark

* Tahmin yöntemi ile çözüm şıkları karşılaştırma da büyük kolaylık sağlamaktadır.

Soru 3: 23765 - 1165 = ? işleminde tahmini sonucun gerçek sonuçtan farkı kaçtır?

Çözüm

Sayı 23765 ise 23 binlik 7 yüzlük 23700 alınır. Sayı 1165 ise 1 binlik 1 yüzlük 1100 olarak alınır.

23700 - 1100 = 22600 tahmini sonuç

23765 - 1165 = 22600 gerçek sonuç

Fark = 0 istenen sonuç

* Bu örnekte her iki sayının da son iki basamağı aynı değerde verilmiştir. Bu ise çıkarma işlemi sonucunda son iki basamak arasında fark olmadığını gösterir. Çıkarma işleminde yuvarlama yapılırken son iki basamak yuvarlandığı için de tahmini sonuç ile gerçek sonuç aynıdır.