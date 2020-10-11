4. Sınıf Matematik Çarpma İşlemiyle Problem Çözelim konu anlatımı

Çarpma işleminde sonuca toplama yaparak ulaşmak da mümkündür Örneğin 2 × 5 işleminde iki farklı şekilde sonucu ulaşılabilir. Ya 5 tane 2 toplanır 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 ya da 2 tane 5 toplanarak 5 + 5 = 10 işlemin sonucu bulunur. Birçok problemi çözmek için çarpma işleminin kurallarını bilmekte fayda var. Örneğin çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesi sonucu etkilemez. 2 × 10 da 10 × 2 de aynı sonucu verir. Bununla birlikte 0 rakamının çarpma işleminde yutan eleman olduğunu unutmamalıyız. Bir sayı ne kadar büyük olursa olsun 0 ile çarpılırsa sonuç 0 olur. 1 ise etkisiz elemandır. 1 ile çarpılan tüm sayıların sonucu kendisi olur. Örneğin: 1 × 23 = 23.

Çarpma İşlemiyle Problem Çözelim

1- 8 katlı bir apartmanın her katında 4 daire vardır. Her dairede iki balkon olduğuna göre apartmanda toplam kaç balkon vardır?

a) 60 b) 64 c) 66 d) 68

Açıklamalı Çözüm: Apartmanda toplam kaç balkon olduğunu bulmak için bir değil iki çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. Önce, kat ve daire sayısı, elde edilen sonuç da 2 ile çarpılmalıdır.

İşlem: 8 × 4 = 32 İşlem: 32 × 2 = 64

Doğru cevap ''b'' şıkkıdır.

2- Nazan'ın 3 tane kalem kutusu var. Her kalem kutusunda 5 kalemi ve 2 silgisi olduğuna göre Nazan'ın toplamda kaç kalemi ve silgisi vardır?

a) 10 Kalem 6 silgi b) 12 Kalem 4 silgi c) 14 Kalem 5 silgi d) 15 Kalem 6 silgi

Açıklamalı Çözüm: Kalem ve silgi sayısını bulmak için iki ayrı çarpma işlemi yapılmalıdır.

İşlem: 3 × 5 = 15 - Kalem sayısı

2.İşlem: 3 × 2 = 6 Silgi sayısı

Doğru cevap ''d'' şıkkıdır.

3- Bir lokantada toplam 12 masa ve 24 sandalye vardır. Buna göre masa ve sandalyelerin ayaklarının toplamı kaçtır?

a) 144 b) 156 c) 162 d) 168

Açıklamalı Çözüm: Bazı problemlerde sayısal veriler bize net verilmez. Masa ve sandalyeler dört ayaklı olduğu için, bu problemde net bir sayı belirtilmemiş. Sonuca ulaşmak için masa ve sandalye sayısını 4 ile çarpıp çıkan sonuçları toplamamız gerekir.

İşlem: 12 × 4 = 48 Masa ayaklarının toplam sayısı. İşlem: 24 × 4 = 96 Sandalye ayaklarının toplam sayısı. İşlem: 96 + 48 = 144

Doğru cevap ''a'' şıkkıdır.

4- Bir basamaklı en büyük tek sayı ile iki basamaklı en küçük çift sayının çarpımı kaçtır?

a) 70 b) 80 c) 90 d) 100

Açıklamalı Çözüm: Bir basamaklı en büyük tek sayı 9'dur. İki basamaklı en küçük çift sayı ise 10'dur. Bu iki sayı çarpılarak sonca ulaşılır.

İşlem: 9 × 10 = 90

Doğru cevap ''c'' şıkkıdır.

5- Bir basamaklı en küçük çift sayı ile üç basamaklı en büyük tek sayının çarpımı kaçtır?

a) 999 b) 99 c) 9 d) 0

Açıklamalı Çözüm: Üç basamaklı en büyük tek sayı 999'dur. Bir basamaklı en küçük sayı ise 'sıfırdır. Sıfır çarpma işleminde yutan eleman olduğu için sonuç 0 olacaktır.

İşlem: 999 × 0 = 0