4. Sınıf Matematik Çarpma İşlemiyle Problem Çözelim konu anlatımı
Çarpma işlemi, problem çözerken en çok kullandığımız dört işlemden biridir. Sayılar çarpılırken (×) işareti yerine (.) işareti de kullanılabilir. Sayıların birbirleriyle çarpılmasındaki temel mantık toplama işlemi ile aynıdır. 4. sınıflar için ''Çarpma İşlemiyle Problem Çözelim'' konusunu ayrıntılı bir şekilde anlattık.
Çarpma işleminde sonuca toplama yaparak ulaşmak da mümkündür Örneğin 2 × 5 işleminde iki farklı şekilde sonucu ulaşılabilir. Ya 5 tane 2 toplanır 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 ya da 2 tane 5 toplanarak 5 + 5 = 10 işlemin sonucu bulunur. Birçok problemi çözmek için çarpma işleminin kurallarını bilmekte fayda var. Örneğin çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesi sonucu etkilemez. 2 × 10 da 10 × 2 de aynı sonucu verir. Bununla birlikte 0 rakamının çarpma işleminde yutan eleman olduğunu unutmamalıyız. Bir sayı ne kadar büyük olursa olsun 0 ile çarpılırsa sonuç 0 olur. 1 ise etkisiz elemandır. 1 ile çarpılan tüm sayıların sonucu kendisi olur. Örneğin: 1 × 23 = 23.
Çarpma İşlemiyle Problem Çözelim
1- 8 katlı bir apartmanın her katında 4 daire vardır. Her dairede iki balkon olduğuna göre apartmanda toplam kaç balkon vardır?
- a) 60 b) 64 c) 66 d) 68
Açıklamalı Çözüm: Apartmanda toplam kaç balkon olduğunu bulmak için bir değil iki çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. Önce, kat ve daire sayısı, elde edilen sonuç da 2 ile çarpılmalıdır.
- İşlem: 8 × 4 = 32
- İşlem: 32 × 2 = 64
Doğru cevap ''b'' şıkkıdır.
2- Nazan'ın 3 tane kalem kutusu var. Her kalem kutusunda 5 kalemi ve 2 silgisi olduğuna göre Nazan'ın toplamda kaç kalemi ve silgisi vardır?
- a) 10 Kalem 6 silgi
- b) 12 Kalem 4 silgi
- c) 14 Kalem 5 silgi
- d) 15 Kalem 6 silgi
Açıklamalı Çözüm: Kalem ve silgi sayısını bulmak için iki ayrı çarpma işlemi yapılmalıdır.
- İşlem: 3 × 5 = 15 - Kalem sayısı
2.İşlem: 3 × 2 = 6 Silgi sayısı
Doğru cevap ''d'' şıkkıdır.
3- Bir lokantada toplam 12 masa ve 24 sandalye vardır. Buna göre masa ve sandalyelerin ayaklarının toplamı kaçtır?
- a) 144 b) 156 c) 162 d) 168
Açıklamalı Çözüm: Bazı problemlerde sayısal veriler bize net verilmez. Masa ve sandalyeler dört ayaklı olduğu için, bu problemde net bir sayı belirtilmemiş. Sonuca ulaşmak için masa ve sandalye sayısını 4 ile çarpıp çıkan sonuçları toplamamız gerekir.
- İşlem: 12 × 4 = 48 Masa ayaklarının toplam sayısı.
- İşlem: 24 × 4 = 96 Sandalye ayaklarının toplam sayısı.
- İşlem: 96 + 48 = 144
Doğru cevap ''a'' şıkkıdır.
4- Bir basamaklı en büyük tek sayı ile iki basamaklı en küçük çift sayının çarpımı kaçtır?
- a) 70 b) 80 c) 90 d) 100
Açıklamalı Çözüm: Bir basamaklı en büyük tek sayı 9'dur. İki basamaklı en küçük çift sayı ise 10'dur. Bu iki sayı çarpılarak sonca ulaşılır.
İşlem: 9 × 10 = 90
Doğru cevap ''c'' şıkkıdır.
5- Bir basamaklı en küçük çift sayı ile üç basamaklı en büyük tek sayının çarpımı kaçtır?
- a) 999 b) 99 c) 9 d) 0
Açıklamalı Çözüm: Üç basamaklı en büyük tek sayı 999'dur. Bir basamaklı en küçük sayı ise 'sıfırdır. Sıfır çarpma işleminde yutan eleman olduğu için sonuç 0 olacaktır.
İşlem: 999 × 0 = 0
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