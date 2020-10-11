4. Sınıf Matematik Çarpma İşleminde Tahmin konu anlatımı

Farklı rakamlar ile çarpma işleminde tahmin yürütürken konuyu yuvarlama üzerinden gerçekleştiririz. Yuvarlama yöntemini kullanarak en yakın gerçek sonucu bulmak için tahmin yaparız. Bu tahmini nasıl yapacağımıza dair şimdi farklı örnekler üzerinden çalışmalar gerçekleştirelim.

Çarpma İşleminde Tahmin

Çarpma işleminin sonucunu tahmin ederken çarpanlardan birisi ya da ikisini en yakın onluğa yuvarlarız. Bu yuvarlama işlemi sayesinde en yakın sonucu tahmin edebiliriz. Özellikle hızlı işlem yapmamız gerektiğinde bu yönden bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylece pratik şekilde bilmemiz gereken bir çarpma işleminin en yakın sonucunu elde edebiliriz. Şimdi çarpma işleminde tahmin nasıl yapılıyor örnekler üzerinden inceleyelim.

Örnek: 27 x 3

Yukarıdaki çarpma işlemini hem tahmin üzerinden hem de gerçek işlemi ile ele alalım ve aradaki farka bakalım.

27 27 30 (Yuvarlama)

3 3 3

81 90

Yukarıdaki işlemlere baktığımız zaman ilk olarak gerçek sonucu buluyoruz. Yani 27 ile 3 sayısını çarptığımız zaman normalde 81 sayısı çıkıyor. Ancak bunu daha kolay bir şekilde çözebilmek için yuvarlama yöntemini kullanıyoruz. Böylece 27 sayısını 30 sayısına çeviriyoruz. Ardından 30 ile 3 sayısını toplayarak 90 sayısını buluyoruz.

90 - 81 = 9

Böylece gördüğümüz gibi gerçek sonuç ile tahmini sonuç arasında 9 sayı fark olduğunu anlıyoruz.

Not: Çarpma işlemlerini yuvarlama yaparken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus bulunmaktadır. Eğer sayının birler basamağı 5 ya da 5 sayısından büyük ise o zaman bir üst ondalığa yuvarlarız. Ancak eğer sayının birler basamağı 5 tane küçük ise o zaman bir alt ondalığa yuvarlarız. Bunu kesinlikle unutmamalıyız ve buna göre işlem yapmalıyız.

Bunu da öğrendikten sonra şimdi farklı örnekler yapalım ve incelemeye devam edelim.

Örnek: 23 x 6

23 23 20 (Yuvarlama)

6 6 6

138 120

Bu defa gördüğümüz gibi sayının birler basamağı 5’ten küçük olduğu için 20'ye yuvarlıyoruz. Böylece Sonuç olarak gerçek işlemi 138 bulurken tahmin işlemini ise 120 buluyoruz.

138 - 120 = 18

Aradaki farkın ise 18 olduğunu görebiliriz.

Örnek: 57 x 5

57 57 60 (Yuvarlama)

5 5 5

285 300

Şimdi de iki basamaklı sayının birler basamağı 5 ya da 5 sayısından büyük olduğu için bu defa 60'a yuvarladık. Daha sonra gerçek işlemi 285 bulur iken tahmin işlemini ise 300 sayısı olarak elde ettik. Şimdi aradaki farka bakalım ve kaç olduğunu öğrenelim.

300 - 285 = 15

Gerçek işlem ile tahmin ettiğimiz işlem arasında 15 sayı fark olduğunu gördük. Bu şekilde birçok farklı işlemi kolayca tahmin edebilir ve en yakın sonucu elde edebiliriz. Böylece mesela markete gittiğimiz zaman yaptığımız alışveriş toplamını en yakın tahminde hesaplayabiliriz. Ayrıca okuldayken yapmamız gereken problemler konusunda, kolayca en yakın tahmini bu şekilde bulabiliriz.

Örnek:

34 x 2 =

34 34 30 (Yuvarlama)

2 2 2

68 60

25 x 4 =

25 25 30 (Yuvarlama)

4 4 4

100 120

Şimdi yukarıdaki yaptığımız çarpma üzerinden tahmin işlemlerini siz inceleyin. Ancak bu incelemeyi yaparken mutlaka yukarıda verdiğimiz örnekleri ve tanımlamaları öğrenmeyi unutmayın. Daha sonra kendiniz de başka çarpma işlemleri yapın ve böylece konuyu daha iyi bir şekilde anlamaya çalışın.