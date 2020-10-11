4. Sınıf Matematik Bölme İşlemiyle Problem Çözelim konu anlatımı
Bölme işlemi, dört aritmetik işlemden biridir. İşlemin elemanları Bölen - Bölünen ve Bölüm olmak üzere üç ayrılır. Birbirine tam bölünmeyen sayılarda paylaştırılamayan rakama ''kalan'' denir. İşlemler (:) ve (/) işaretiyle yapılır. Bir sayı kaç basamaklı olursa olsun kendisine bölündüğünde sonuç 1 olur. 4. sınıflar için ''Bölme işlemiyle problem çözelim'' konusunu örnek sorular ve çözümlerle anlattık.
Sıfır da dahil olmak üzere tüm sayılar kendisine bölündüğünde sonuç kendisi çıkar. Örneğin (2458 / 1= 2458). Birçok problemi çözerken bölme işleminden faydalanırız. Baz işlemleri zihnimizden yaparak sonuca daha kısa sürede ulaşabiliriz. Örneğin bir sayı 10'a bölündüğünde Bölünen'den bir 0 atılır. Örneğin (420 / 10 = 42.) Dört basamaklı bir sayıyı 100'e bölmek istediğimizde ise bu sefer Bölünen'den iki sıfır atılması gerekir. Örnekler - (3500 / 100= 35) - (9200 / 100= 92)
Bölme İşlemiyle Problem Çözelim
1.A - Öğretmen, kamptaki izcilerden 10'ar kişilik sıra olmasını ister. Kampta 100 izci olduğuna göre öğrenciler toplamda kaç sıra olur?
- a) 9 b) 10 c) 11 d) 12
Açıklamalı Çözüm: Birçok matematik probleminde olduğu gibi su soruda da iki şekilde sonuca gitmek mümkündür. İlk işlemde sınıftaki öğrenci sayısı (Bölünen) - 10'a (Bölen) bölünür. İkinci işlemde ise zihinden bölme işlemi yapılır ve 100 sayısından bir sıfır atılır.
Birinci işlem - 100 : 10 = 10
İkinci işlem - 100 sayısı, 10'a bölündüğü için son hanesindeki sıfır çıkarılır ve doğru sonuca ulaşılır.
Doğru cevap ''b'' şıkkıdır.
Not: Zihinden yapılan işlemlerde 10 - 100 ve 1000'e bölünen sayıların sonunda ''0'' olması gerekir. Aksi takdirde işlem kısa yoldan yapılamaz.
220 : 10 = 22 - Yapılabilir
56000 : 1000 = 56 - Yapılabilir
244 : 10 =
5421 : 100 =
Bu sayılar birbirine tam bölünemez. ''Kalanı'' olan hiçbir bölme işlemi zihinden yapılamaz.
2- Yağmur, masal kitabından her gün 2 sayfa okumaktadır. Masal kitabı 56 sayfadır. Yağmur, kitabı kaç günde bitirir?
- a) 12 b) 24 c) 26 d) 28
Açıklamalı Çözüm - Bölme işlemiyle çözülebilen her problemde bir ''bölen'' ve bir ''bölünen'' bulunur. Bu problemde de 56 - Bölünen ve 2 - Bölünendir.
İşlem - 56 : 2 =. 28
Doğu cevap ''d'' şıkkıdır.
3 - Burhan'ın sepetinde 58 tane erik vardır. Eriklerin yarısını Gülsüm'e, 16 tanesini de Aslı'ya verir. Sepette kaç tane erik kalmıştır?
- a) 13 b) 17 c) 19 d) 21
Açıklamalı İşlem: Bölme ve çıkarma işlemi yaparak sonuca ulaşabiliriz.
Birinci İşlem: 58 / 2 = 29
İkinci işlem: 29 - 16 = 13
Doğru cevap ''a'' şıkkıdır.
4- 64 tane misketin 14 tanesini Samet'e geri kalanın yarısını da Barış'a verdim. Elimde kaç tane misket kalmıştır?
a 23 b) 24 c) 25 d) 26
Açıklamalı Çözüm - Bu problemde doğru sonuca ulaşmak için önce çıkarma sonra bölme işlemi yapmalıyız.
Birinci İşlem: 64 - 14 = 50
İkinci İşlem - 50 / 2 = 25
Doğru cevap ''c'' şıkkıdır.
Not: Eğer bu problemde önce bölme sonra çıkarma işlemi yapsaydık ulaştığımız sonuç yanlış olacaktı.
64 / 2 = 32
32 - 14 = 18
5 - Bir otobüste 78 kişi yolculuk yapmaktadır. Bu yolculardan 14'ü ayakta geri kalanı iki kişilik koltuklarda oturmaktadır. Buna göre otobüsteki toplam koltuk sayısı kaçtır?
- a) 30 b) 32 c) 34 d) 36
Açıklama Çözüm - Bu problemde de önce çıkarma sonra bölme işlemi yaparak sonuca ulaşabiliriz
Birinci işlem: 78 - 14 = 64
Bu işlemle otobüste oturarak yolculuk yapanların sayısına ulaştık. Koltuklar iki kişilik olduğu için 64'ü ikiye bölmemiz gerekir.
İkinci işlem: 64 / 2 = 32
Doğru cevap ''b'' şıkkıdır.
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