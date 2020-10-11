4. Sınıf Matematik Bölme İşlemiyle Problem Çözelim konu anlatımı

Sıfır da dahil olmak üzere tüm sayılar kendisine bölündüğünde sonuç kendisi çıkar. Örneğin (2458 / 1= 2458). Birçok problemi çözerken bölme işleminden faydalanırız. Baz işlemleri zihnimizden yaparak sonuca daha kısa sürede ulaşabiliriz. Örneğin bir sayı 10'a bölündüğünde Bölünen'den bir 0 atılır. Örneğin (420 / 10 = 42.) Dört basamaklı bir sayıyı 100'e bölmek istediğimizde ise bu sefer Bölünen'den iki sıfır atılması gerekir. Örnekler - (3500 / 100= 35) - (9200 / 100= 92)

Bölme İşlemiyle Problem Çözelim

1.A - Öğretmen, kamptaki izcilerden 10'ar kişilik sıra olmasını ister. Kampta 100 izci olduğuna göre öğrenciler toplamda kaç sıra olur?

a) 9 b) 10 c) 11 d) 12

Açıklamalı Çözüm: Birçok matematik probleminde olduğu gibi su soruda da iki şekilde sonuca gitmek mümkündür. İlk işlemde sınıftaki öğrenci sayısı (Bölünen) - 10'a (Bölen) bölünür. İkinci işlemde ise zihinden bölme işlemi yapılır ve 100 sayısından bir sıfır atılır.

Birinci işlem - 100 : 10 = 10

İkinci işlem - 100 sayısı, 10'a bölündüğü için son hanesindeki sıfır çıkarılır ve doğru sonuca ulaşılır.

Doğru cevap ''b'' şıkkıdır.

Not: Zihinden yapılan işlemlerde 10 - 100 ve 1000'e bölünen sayıların sonunda ''0'' olması gerekir. Aksi takdirde işlem kısa yoldan yapılamaz.

220 : 10 = 22 - Yapılabilir

56000 : 1000 = 56 - Yapılabilir

244 : 10 =

5421 : 100 =

Bu sayılar birbirine tam bölünemez. ''Kalanı'' olan hiçbir bölme işlemi zihinden yapılamaz.

2- Yağmur, masal kitabından her gün 2 sayfa okumaktadır. Masal kitabı 56 sayfadır. Yağmur, kitabı kaç günde bitirir?

a) 12 b) 24 c) 26 d) 28

Açıklamalı Çözüm - Bölme işlemiyle çözülebilen her problemde bir ''bölen'' ve bir ''bölünen'' bulunur. Bu problemde de 56 - Bölünen ve 2 - Bölünendir.

İşlem - 56 : 2 =. 28

Doğu cevap ''d'' şıkkıdır.

3 - Burhan'ın sepetinde 58 tane erik vardır. Eriklerin yarısını Gülsüm'e, 16 tanesini de Aslı'ya verir. Sepette kaç tane erik kalmıştır?

a) 13 b) 17 c) 19 d) 21

Açıklamalı İşlem: Bölme ve çıkarma işlemi yaparak sonuca ulaşabiliriz.

Birinci İşlem: 58 / 2 = 29

İkinci işlem: 29 - 16 = 13

Doğru cevap ''a'' şıkkıdır.

4- 64 tane misketin 14 tanesini Samet'e geri kalanın yarısını da Barış'a verdim. Elimde kaç tane misket kalmıştır?

a 23 b) 24 c) 25 d) 26

Açıklamalı Çözüm - Bu problemde doğru sonuca ulaşmak için önce çıkarma sonra bölme işlemi yapmalıyız.

Birinci İşlem: 64 - 14 = 50

İkinci İşlem - 50 / 2 = 25

Doğru cevap ''c'' şıkkıdır.

Not: Eğer bu problemde önce bölme sonra çıkarma işlemi yapsaydık ulaştığımız sonuç yanlış olacaktı.

64 / 2 = 32

32 - 14 = 18

5 - Bir otobüste 78 kişi yolculuk yapmaktadır. Bu yolculardan 14'ü ayakta geri kalanı iki kişilik koltuklarda oturmaktadır. Buna göre otobüsteki toplam koltuk sayısı kaçtır?

a) 30 b) 32 c) 34 d) 36

Açıklama Çözüm - Bu problemde de önce çıkarma sonra bölme işlemi yaparak sonuca ulaşabiliriz

Birinci işlem: 78 - 14 = 64

Bu işlemle otobüste oturarak yolculuk yapanların sayısına ulaştık. Koltuklar iki kişilik olduğu için 64'ü ikiye bölmemiz gerekir.

İkinci işlem: 64 / 2 = 32

Doğru cevap ''b'' şıkkıdır.