4. Sınıf Matematik Bölme İşleminde Tahmin konu anlatımı

Bölme işlemi esnasında tahmin gerçekleştirerek sonuncu çok daha kolay bir şekilde bulabiliriz. Tabii bulduğumuz bu sonuç gerçek sonuç değildir. Ancak gerçek sonuca en yakın işlemi yaparız ve tahmin üzerinde bir sonuç elde ederiz. Bu da hem günlük yaşantımızda hem de eğitim hayatımızda bize çok büyük kolaylıklar sağlar.

Bölme İşleminde Tahmin

Bölme işleminde tahmin yaparken iki farklı yöntem uygularız. Bir yöntem içerisinde bölünen veya bölen sayısını en yakın onluğa yuvarlarız. İkinci yöntemde ise bölünen sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlarken, bölen sayısını ise en yakın onluğa yuvarlarız.

Gördüğümüz gibi yukarıdaki iki farklı yöntemi kullanmak suretiyle, kolayca bölme işleminde tahmin yürütebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı sırasıyla inceleyelim ve örnekler üzerinden anlamaya çalışalım.

Bölünen veya Bölen Sayısını En Yakın Onluğa Yuvarlamak

Bölünen veya bölen sayısını en yakın onluğa yuvarlamak suretiyle işlem gerçekleştirebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı bazı örnekler üzerinden ele alarak gerçekleştirelim.

Örnek: 693 : 11 = 63 (Gerçek sonuç)

693 : 11 =

690 : 10 = 69 (Tahmini sonuç)

Yukarıdaki işleme baktığımız zaman 693 sayısını 11'e böldüğümüzde sonuç 63 çıkmaktadır. Ancak 693 sayısına en yakın onluğa yuvarlayarak 690 sayısını bulabiliriz. Böylece daha sonra 11 rakamını da onluğa yuvarlamak suretiyle tahmini bölme işlemi yapabiliriz. Sonuç olarak ise 69 sayısını buluyoruz.

69 - 63 = 6

Gördüğümüz gibi gerçek sonuç ile tahmini sonucu arasında 6 sayı bulunmaktadır. Böylesi yakın bir fark ile siz de değişik örnekler yapabilir ve sonucu elde edebilirsiniz.

Bölünen Sayısının Yüzlüğe ve Bölen Sayısını Onluğa Yuvarlamak

Bölünen sayıyı yüzlüğe veya bölen sayısını en yakın onluğa yuvarlamak suretiyle kolayca tahmin yürütebiliriz. Şimdi bu konuda bir örnek ele alalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: 264 : 11 = 24 (Gerçek sonuç)

264 : 11 =

300 : 10 = 30 (Tahmini sonuç)

Yukarıdaki işlemi incelediğimiz zaman 264 sayısını 11 sayısına böldüğümüzde gerçek ve tahmini sonuçlarını elde ediyoruz. Normal şekilde yuvarlamada böldüğümüz vakit sonuç olarak 24 sayısını elde etmekteyiz. Tahmin üzerinden yaptığımızda en yakın onluğa yuvarladık ve 300 sayısını bulduk. Aynı şekilde 11 sayısını da yine onluğa yuvarladık ve bu şekilde bölme işlemini yaptık.

30 - 24 = 6

Gördüğümüz gibi gerçek sonuç ile tahmini sonuç arasında 6 sayı fark bulunmaktadır. Bu şekilde farklı işlemler üzerinden en yakın sonucu elde edebiliriz.

Not: Bölme işleminde tahmin yürütürken hem onluk kısmı hem de yüzlük kısmında yuvarlama işlemi yapabilirsiniz. Böylece en yakın sonuca kolay şekilde ulaşabilir ve bölme işlemini yapabilirsiniz. Özellikle günlük yaşantımızda bir işlemin yakın sonucunu bulabilmek için bu yöntemi kullanabiliriz. Ayrıca eğitim yaşantımızda karşımıza bu tür problemler çıktığında tahmin için yukarıdaki yöntemleri uygulayabiliriz.

Örnek: 108 : 12 = 9 (Gerçek sonuç)

108 : 12

110 : 10 = 11 (Tahmini sonuç)

Bu defa 108 sayısı ve 12 sayısını ele aldık. Bu işlemi gerçekleştirmek suretiyle bölme ile gerçek olarak sonuç 9 sayısını bulduk. Daha sonra tahmin yürütme ile beraber yuvarlama üzerinden 11 sayısını bulduk.

12 - 11 = 1

Gördüğümüz gibi gerçek sonuç ile tahmini sonuç arasında bu sefer 1 fark bulunuyor. Yukarıdaki örneklere ve tanımlamalara bakarak siz de kolayca bölme işlemi üzerinden tahmin yapabilirsiniz.