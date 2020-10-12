4. Sınıf Matematik Basit Bileşik Ve Tam Sayılı Kesir konu anlatımı

Üç değişik ifade üzerinden ele alınan kesirlerin her birinin kendine göre özellikleri bulunur. Bunlar içerisinde basit kesirler ve bileşik kesirler ile tam sayılı kesirler bulunmaktadır. Pay ve paydaya göre değişik şekillerde ele alınan bu kesirlerin nasıl yazıldığını şimdi beraber öğreneceğiz.

Basit Bileşik ve Tam Sayılı Kesir

Öncelikle bir kesri inceleyelim ve nasıl yazıldığına bakalım. Bir kesir içerisinde pay ve payda ile beraber kesir çizgisi bulunur. Pay yukarı yazılırken payda ise aşağı yazılır. Bu iki sayının arasına ise kesir olarak bir çizgi çekilir. Mesela bu konuda bazı örnekler verelim;

Örnek: 2/5, 3/4, 6/4, 1/9

Yukarıda gördüğümüz gibi bu şekilde birçok farklı kesir yazabiliriz. Tabii bu kesirler yazılırken bazı kurallara bağlı olarak farklı bölümlere ayrılır.

- Basit kesirler

- Bileşik kesirler

- Tam sayılı kesirler

Bu üç kategori üzerinden ele alınan kesirlere şimdi beraber inceleyelim ve özelliklerine bakalım.

Basit Kesirler

Payı, paydasından küçük olan kesirlere basit kesirler denmektedir. Yani mesela payı 3 olan bir kesrin paydası Her zaman 3'ten büyük olmalıdır.

Örnek: Payı 4 olan ve paydası 7 olan basit kesri yazalım ve okuyalım.

4/7 = Dört bölü yedi ya da altıda dört şeklinde ifade etmek mümkün.

Burada elimizdeki parça 7 eş parçaya bölünmüştür. Daha sonra bu 7 eş parça içerisinden 4 tanesi ayrılmıştır. Bu şekilde basit kesirleri siz de evde oluşturabilir ve defterinize yazabilirsiniz.

Bileşik Kesirler

Payı, paydasına eşit olan ya da payı, paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesirler denmektedir. Mesela bir kesrin Payı 5 ise o zaman paydası ya 5 olacak ya da 5 den daha küçük sayılar olacaktır. Şimdi bu konuda örnekler verelim de anlamaya çalışalım.

Örnek: Payı 7 ve paydası 5 olan bir kese yazılım ve inceleyelim.

7/5 = Yedi bölü beş ya da beşte yedi

Burada söylenmek istenen 5 eş parçaya bölünmüş olan 7 tane parçalardır.

Not: Bileşik kesirler her zaman bir bütüne eşittir ya da bir bütünden daha fazladır.

Bu şekilde siz de pay ve paydasını ele alarak bileşik kesirler oluşturabilirsiniz. Burada unutmamanız gereken en önemli husus bileşik kesirlerde payın, paydadan daha büyük olmasıdır.

Tam Sayılı Kesirler

1 veya 1’den fazla bütün ve basit kesirlerden oluşan kesirlere tam sayılı kesirler denmektedir. Şimdi konuda bir örnek verelim ve hem okunuşuna bakalım hem de inceleyelim.

Örnek: 3 bütün ile beraber payı 4 ve paydası 9 olan basit kesri ele alalım.

1 4/9 = 1 tam dört bölüm dokuz şeklinde okunur.

Daha açıklamalı şekilde anlatmak gerekirse bir bütün ile beraber 9 eş parçaya bölünmüş ve 4’ü çıkarılmıştır. Bu şekilde siz de birçok değişik tam sayılı kesir yazabilirsiniz.

Not: Tam sayılı kesirler daima bir bütünden büyüktür. Bunu unutma da farklı sayıları üzerinden tam sayılı kesir yazabiliriz.

Aynı zamanda bu kesirleri sayı doğrusu üzerinde de gösterebilirsiniz. Bu konuda hem basit kesirleri hem bileşik kesirleri ve hem de tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda göstermeniz mümkün.

Yukarıdaki kesirlerin özelliklerini incelemek suretiyle örnekler yaparak konuyu daha iyi bir şekilde pekiştirebilirsiniz. Ayrıca tekrar ederek konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.