4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs - Meslekler konu anlatımı
İngilizcede ''Job'' ve ''Career'' kelimeleri meslek anlamına gelir. ''Profession'' kelimesi ise hem meslek hem de uzmanlık / uğraş anlamında kullanılır. 4. sınıflar için ''7.Ünite Job - Meslekler'' konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
Uzmanlık alanına göre birçok meslek dalı bulunmaktadır. ''Professional Branches'' - Meslek Dalları demektir. Öğretmenlik (fizik öğretmeni, edebiyat öğretmeni), doktorluk (diş doktoru, göz doktoru), mühendislik (kimya mühendisi, elektrik mühendisi) gibi mesleklerin birçok dalı vardır. İnsanlar uzmanlaştıkları alana göre meslek seçerler. ''Career Choise'' - ''Meslek Seçimi'' demektir.
7. Ünite Jobs - Meslekler
1- Meslekler ve İngilizce Karşılıkları:
Öğretmen - Teacher
Doktor - Doctor
Hemşire - Nurse
Polis - Police
Trafik Polisi - Trafik Police
Makinist - Machinist
Müşteri Temsilcisi - Customer representative
Tamirci - Repairman ya da Mechanic
Hurdacı - Wrecker
Avukat - Lawyer
Çiftçi - Farmer ya da Cultivator
Tüccar - Merchant
Danışma - Consultan
Gözetmen - Supervisor
Bankacı - Banker
Grafik Designer - Graphic Designer
Berber - Barber
Kuaför - Hairdresser / Kadın Kuaförü - Coiffeur
Terzi - Tailor ya da Dressmaker
Örnek Cümleler:
1- My father ise hairdresser. / Benim babam kuaför.
2- My brother has been farming for two years. / Abim 2 yıldır çiftçilik yapıyor.
3- I have to work hard to become a doctor. / Doktor olmak için çok çalışmam gerek.
2- Mühendislik Dalları / Engineering Branches
Mühendis - Engineer
Bilgisayar Mühendisi - Computer Engineer
Elektrik Mühendisi - Electrical Engineer
Kimya Mühendisi - Chemical Engineer
Petrol Mühendisi - Petroleum Engineer
Atom Mühendisi - Atomic Engineer
Ziraat Mühendisi - Acricultural Engineer
Makine Mühendisi - Mechanical Engineer
Çevre Mühendisi - Environmental Engineer
3- Öğretmenlik Dalları / Teaching Branches
Sınıf Öğretmeni - Classroom Teacher
Rehber Öğretmen - Guidance Counselor
İngilizce Öğretmeni - English Teacher
Piyano Öğretmeni - Piano Teacher
Fizik Öğretmeni - Physics Teacher
Biyoloji Öğretmeni - Biology Teacher
Yüzme Hocası - Swimming Instructor
Bale Öğretmeni - Bale Teacher
Örnek Cümleler:
1- Rehber öğretmenimiz bize her zaman yardımcı oluyor.
Our guidance counselor is always helping us.
2- Sınıf öğretmeni karneleri birazdan dağıtacak.
The class teacher will distribute school reports soon.
3- My piano teacher's name Nermin.
Piyano öğretmenimin adı Nermin.
4- Tıp Uzmanlık Dalları / Medical Specialties
Psikolog - Psychologist
Psikiyatrist - Psychiatrist ya da Shrink
Göz Doktoru - Oculist ya da Ophtmalmologist
Diş Doktoru - Dentist
Diyetisyen - Nutritionist ya da Dietician
Kulak - Burun - Boğaz - Otolaryngology
5- Sanat Dalları / Branches of Art
Roman Yazarı - Novel Writer
Erkek Şair - Poet / Kadın Şair - Poetess
Ressam - Painter ya da Illustrator
Müzisyen - Musician ya da Music Player
Şarkıcı - Vocalist ya da Singer
Erkek Oyuncu - Actor / Kadın Oyuncu - Actress
Heykeltıraş - Sculptor
Tiyatrocu - Performer
Not: Hangi mesleği istediğimizi belirtmek için ''Want'' kelimesini kullanmalıyız.
Örnek Cümleler:
1- I want to be a doctor.
Doktor olmak istiyorum.
2- My older sister wants to be nurse.
Ablam hemşire olmak istiyor.
3- I want to be a cop when I grow up.
Büyüyünce polis olmak istiyorum.
4- My brother wants to be a teacher in the future.
Ağabeyim ileride öğretmen olmak istiyor.
5- He wants to be an electrical engineer.
O elektrik mühendisi olmak istiyor.
6- She wants to be a lawyer.
O avukat olmak istiyor.
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