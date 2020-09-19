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Geri4. SINIF 4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs - Meslekler konu anlatımı
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4. SINIF
Haber Giriş: 19.09.2020 - 02:56 | Son Güncelleme:

4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs - Meslekler konu anlatımı

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4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs - Meslekler konu anlatımı
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İngilizcede ''Job'' ve ''Career'' kelimeleri meslek anlamına gelir. ''Profession'' kelimesi ise hem meslek hem de uzmanlık / uğraş anlamında kullanılır. 4. sınıflar için ''7.Ünite Job - Meslekler'' konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

Uzmanlık alanına göre birçok meslek dalı bulunmaktadır. ''Professional Branches'' - Meslek Dalları demektir. Öğretmenlik (fizik öğretmeni, edebiyat öğretmeni), doktorluk (diş doktoru, göz doktoru), mühendislik (kimya mühendisi, elektrik mühendisi) gibi mesleklerin birçok dalı vardır. İnsanlar uzmanlaştıkları alana göre meslek seçerler. ''Career Choise'' - ''Meslek Seçimi'' demektir.

7. Ünite Jobs - Meslekler

 1- Meslekler ve İngilizce Karşılıkları:

 Öğretmen - Teacher

 Doktor - Doctor

 Hemşire - Nurse

 Polis - Police

 Trafik Polisi - Trafik Police

 Makinist - Machinist

 Müşteri Temsilcisi - Customer representative

 Tamirci - Repairman ya da Mechanic

 Hurdacı - Wrecker

 Avukat - Lawyer

 Çiftçi - Farmer ya da Cultivator

 Tüccar - Merchant

 Danışma - Consultan

 Gözetmen - Supervisor

 Bankacı - Banker

 Grafik Designer - Graphic Designer

 Berber - Barber

 Kuaför - Hairdresser / Kadın Kuaförü - Coiffeur

 Terzi - Tailor ya da Dressmaker

 Örnek Cümleler:

 1- My father ise hairdresser. / Benim babam kuaför.

 2- My brother has been farming for two years. / Abim 2 yıldır çiftçilik yapıyor.

 3- I have to work hard to become a doctor. / Doktor olmak için çok çalışmam gerek.

 2- Mühendislik Dalları / Engineering Branches

 Mühendis - Engineer

 Bilgisayar Mühendisi - Computer Engineer

 Elektrik Mühendisi - Electrical Engineer

 Kimya Mühendisi - Chemical Engineer

 Petrol Mühendisi - Petroleum Engineer

 Atom Mühendisi - Atomic Engineer

 Ziraat Mühendisi - Acricultural Engineer

 Makine Mühendisi - Mechanical Engineer

 Çevre Mühendisi - Environmental Engineer

 3- Öğretmenlik Dalları / Teaching Branches

 Sınıf Öğretmeni - Classroom Teacher

 Rehber Öğretmen - Guidance Counselor

 İngilizce Öğretmeni - English Teacher

 Piyano Öğretmeni - Piano Teacher

 Fizik Öğretmeni - Physics Teacher

 Biyoloji Öğretmeni - Biology Teacher

 Yüzme Hocası - Swimming Instructor

 Bale Öğretmeni - Bale Teacher 

 Örnek Cümleler:

 1- Rehber öğretmenimiz bize her zaman yardımcı oluyor.

 Our guidance counselor is always helping us.

 2- Sınıf öğretmeni karneleri birazdan dağıtacak.

 The class teacher will distribute school reports soon.

 3- My piano teacher's name Nermin.

 Piyano öğretmenimin adı Nermin.

 4- Tıp Uzmanlık Dalları / Medical Specialties

 Psikolog - Psychologist

 Psikiyatrist - Psychiatrist ya da Shrink

 Göz Doktoru - Oculist ya da Ophtmalmologist

 Diş Doktoru - Dentist

 Diyetisyen - Nutritionist ya da Dietician

 Kulak - Burun - Boğaz - Otolaryngology

 5- Sanat Dalları / Branches of Art

 Roman Yazarı - Novel Writer

 Erkek Şair - Poet / Kadın Şair - Poetess

 Ressam - Painter ya da Illustrator

 Müzisyen - Musician ya da Music Player

 Şarkıcı - Vocalist ya da Singer

 Erkek Oyuncu - Actor / Kadın Oyuncu - Actress

 Heykeltıraş - Sculptor

 Tiyatrocu - Performer

 Not: Hangi mesleği istediğimizi belirtmek için ''Want'' kelimesini kullanmalıyız.

 Örnek Cümleler:

 1- I want to be a doctor.

 Doktor olmak istiyorum.

 2- My older sister wants to be nurse.

 Ablam hemşire olmak istiyor.

 3- I want to be a cop when I grow up.

 Büyüyünce polis olmak istiyorum.

 4- My brother wants to be a teacher in the future.

 Ağabeyim ileride öğretmen olmak istiyor.

 5- He wants to be an electrical engineer.

 O elektrik mühendisi olmak istiyor.

 6- She wants to be a lawyer.

 O avukat olmak istiyor.

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