4. Sınıf İngilizce 7. Ünite Jobs - Meslekler konu anlatımı

Uzmanlık alanına göre birçok meslek dalı bulunmaktadır. ''Professional Branches'' - Meslek Dalları demektir. Öğretmenlik (fizik öğretmeni, edebiyat öğretmeni), doktorluk (diş doktoru, göz doktoru), mühendislik (kimya mühendisi, elektrik mühendisi) gibi mesleklerin birçok dalı vardır. İnsanlar uzmanlaştıkları alana göre meslek seçerler. ''Career Choise'' - ''Meslek Seçimi'' demektir.

7. Ünite Jobs - Meslekler

1- Meslekler ve İngilizce Karşılıkları:

Öğretmen - Teacher

Doktor - Doctor

Hemşire - Nurse

Polis - Police

Trafik Polisi - Trafik Police

Makinist - Machinist

Müşteri Temsilcisi - Customer representative

Tamirci - Repairman ya da Mechanic

Hurdacı - Wrecker

Avukat - Lawyer

Çiftçi - Farmer ya da Cultivator

Tüccar - Merchant

Danışma - Consultan

Gözetmen - Supervisor

Bankacı - Banker

Grafik Designer - Graphic Designer

Berber - Barber

Kuaför - Hairdresser / Kadın Kuaförü - Coiffeur

Terzi - Tailor ya da Dressmaker

Örnek Cümleler:

1- My father ise hairdresser. / Benim babam kuaför.

2- My brother has been farming for two years. / Abim 2 yıldır çiftçilik yapıyor.

3- I have to work hard to become a doctor. / Doktor olmak için çok çalışmam gerek.

2- Mühendislik Dalları / Engineering Branches

Mühendis - Engineer

Bilgisayar Mühendisi - Computer Engineer

Elektrik Mühendisi - Electrical Engineer

Kimya Mühendisi - Chemical Engineer

Petrol Mühendisi - Petroleum Engineer

Atom Mühendisi - Atomic Engineer

Ziraat Mühendisi - Acricultural Engineer

Makine Mühendisi - Mechanical Engineer

Çevre Mühendisi - Environmental Engineer

3- Öğretmenlik Dalları / Teaching Branches

Sınıf Öğretmeni - Classroom Teacher

Rehber Öğretmen - Guidance Counselor

İngilizce Öğretmeni - English Teacher

Piyano Öğretmeni - Piano Teacher

Fizik Öğretmeni - Physics Teacher

Biyoloji Öğretmeni - Biology Teacher

Yüzme Hocası - Swimming Instructor

Bale Öğretmeni - Bale Teacher

Örnek Cümleler:

1- Rehber öğretmenimiz bize her zaman yardımcı oluyor.

Our guidance counselor is always helping us.

2- Sınıf öğretmeni karneleri birazdan dağıtacak.

The class teacher will distribute school reports soon.

3- My piano teacher's name Nermin.

Piyano öğretmenimin adı Nermin.

4- Tıp Uzmanlık Dalları / Medical Specialties

Psikolog - Psychologist

Psikiyatrist - Psychiatrist ya da Shrink

Göz Doktoru - Oculist ya da Ophtmalmologist

Diş Doktoru - Dentist

Diyetisyen - Nutritionist ya da Dietician

Kulak - Burun - Boğaz - Otolaryngology

5- Sanat Dalları / Branches of Art

Roman Yazarı - Novel Writer

Erkek Şair - Poet / Kadın Şair - Poetess

Ressam - Painter ya da Illustrator

Müzisyen - Musician ya da Music Player

Şarkıcı - Vocalist ya da Singer

Erkek Oyuncu - Actor / Kadın Oyuncu - Actress

Heykeltıraş - Sculptor

Tiyatrocu - Performer

Not: Hangi mesleği istediğimizi belirtmek için ''Want'' kelimesini kullanmalıyız.

Örnek Cümleler:

1- I want to be a doctor.

Doktor olmak istiyorum.

2- My older sister wants to be nurse.

Ablam hemşire olmak istiyor.

3- I want to be a cop when I grow up.

Büyüyünce polis olmak istiyorum.

4- My brother wants to be a teacher in the future.

Ağabeyim ileride öğretmen olmak istiyor.

5- He wants to be an electrical engineer.

O elektrik mühendisi olmak istiyor.

6- She wants to be a lawyer.

O avukat olmak istiyor.