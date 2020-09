4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun With Science - Bilimle Eğlence konu anlatımı

4. sınıf İngilizce konularında eğitimler biraz daha detaylandırılır. Kelimelerin nasıl kullanıldığı, hangi durumda nasıl ekler aldığı, hangi soru tarzlarına hangi cevap kalıplarının uygun olduğu üzerinde durulur. Türkçe ’den yapı ve anlam olarak çok farklı olan İngilizce eğitimlerinde kalıp kullanımları adım adım öğrenmek çocukların dil eğitimlerinde daha başarılı olmalarını sağlayacaktır.

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Dun With Science- Bilimle Eğlence Konu Anlatımı

Bu konu başlığında öğrenilmesi gereken pek çok kelime bulunuyor. Ünitenin konu anlatımı öncesinde kelimelerin iyice öğrenilmesi, mümkünse ezberlenmesi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu üniteye ait kelimeler üç grup altında toplanabilir.

* Words About Secience- Bilim Hakkındaki Kelimeler

Science: bilim, Scientist: bilim adamı, lab: laboratuvar, experiment: deney

Tube: deney tüpü, box: kutu

* Deneylerde Kullanılan Eşyaların İsimleri

Jar: kavanoz, cup: fincan, glass: bardak, bean: fasulye, tooth brush: diş fırçası

Paper towel: kağıt havlu, scissors: makas, egg Shell: yumurta kabuğu, soil: toprak

Bottle: şişe,

* Deneyde Bahsedilen Eylemler Hakkındaki Kelimeler

Place: yerleştirmek, mix: karıştırmak, drop: damlatmak, fill: doldurmak,

Leave: bırakmak, put: koymak, shake: sallamak, pour: dökmek,

Water: sulamak, fold: katlamak, melt: eritmek, freze: dondurmak

* Deney İfadeleri

Ünite kelimelerinin bazıları ile elde edilen deney ifadelerini doğru bir şekilde öğrenmekte konu hakkında çalışmalar yaparken fayda sağlar.

Shake the bottle: şişeyi salla, plant trees: ağaçları dik, fold the paper: kağıdı katla

Water flowers: çiçekleri sula, pour water: su dök, do experiment: deney yap

Örnek:

Bu kelimeleri kullanarak bir fasulye deneyinin nasıl yapıldığının sıralandığı bir örneği inceleyelim

- Cut the paper towel, ( Kâğıt havluyu kes. )

- Pour some water on the paper towel, ( kâğıt havlunun üzerine biraz su dök. )

- Cover the beans with the paper towel, ( Fasulye tohumlarını kağıt havlu ile kapla. )

- Put it in the glass, ( Onu bir bardağa yerleştir. )

- Water it. ( Onu sula )

- Leave the glass neat the window. ( Bardağı camın yakınına bırak )

Prepositions Of Places

İngilizcede eşyaların yerini söylemek için kullanılan bazı kelimeler bulunuyor. Bunlardan en çok kullanılanları şu şekilde sıralayabiliriz.

İn: içinde, on: üzerinde, under: altında, near: yanında, behind: arkasında, in front of: önünde

Eşyaların yerini sormak için ise where is/ where are? Kalıpları kullanılır. Tekil isimler kullanılırken is içerisinde olan kalıp kullanılırken çoğul özneler için are içerisinde olan kalıp kullanılır. Cevap verirken yeri sorulan eşyanın ismi ile başlanır. Önce nerede olduğu, sonra yer belirtilen nesne kullanılarak cümle oluşturulur. The kelimesi yer bildirmek için kullanılan kelimenin önünde genel olarak kullanılır.

Örnek:

Where is the dog? ( Köpek nerede? ) Wher are the children? ( Çocuklar nerede?

The dog is under the tree. ( Köpek ağacın altında ) The Children are in the classroom ( Çocuklar sınıfta)

Wher are the tubes? ( Tüpler nerede? )

The tubes are behind the bottle. ( Tüpler şişenin arkasında)

Where is the banana? ( Muz nerede? )

The banana is under the box. ( Muz kutunun altında )