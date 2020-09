4. Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day - Günüm konu anlatımı

''Sun'' kelimesi ise hem ''Güneş'' hem de ''Gün'' anlamına gelmektedir. Haftanın günleri, Hafta İçi (Weekdays) ve Hafta Sonu (Week End) olmak üzere ikiye ayrılır.

5. Ünite My Day - Günüm

1- Günler ve Gün İle İlgili Kelimeler

Pazartesi - Monday

Salı - Tuesday

Çarşamba - Wednesday

Perşembe - Thursday

Cuma - Friday

Cumartesi - Saturday

Pazar - Sunday

Bugün - Today

Yarın - Tomorrow

Dün - Yestesday

24 Saat - 24 Hours

Hafta - Week

Günlük Rapor - Daily Report

Gün Işığı - Daylight

Sabah - Morning

Öğle - Afternoon

Akşam - Evening

Gece - Night

Gece Yarısı - Midnight

Günaydın - Good Morning

Kahvaltı - Breakfast

Öğle Yemeği - Lunch

Akşam Yemeği - Dinner

İzin Günü - Day Off

Maaş Günü - Payday

Tatil - Holiday

Örnek Cümleler:

1- My father gets up early every morning. - Babam her sabah erken kalkar.

2-i drink orange juice or milk in the morning.- Sabahları portakal suyu ya da süt içerim.

3- My sister reads 1 hour a day. - Ablam günde 1 saat kitap okuyor.

4- Tomorrow will be a good day. - Yarın güzel bir gün olacak.

2- Hafta İçi Yaptıklarım -

Erken uyanmak - Early Wake Up

Yüzümü yıkamak - Washing my face

Dişlerimi fırçalamak - Brushed my teeth

Kahvaltı yapmak - Having Breakfast

Giyinmek - Get Dressed

Okul çantamı hazırlamak - Prepare my school bag

Saçlarımı taramak - Comb my hair

İşe gitmek - go to work

Okula gitmek - go to school

Ders çalışmak - Studying

Televizyon izlemek - Watch Tv.

Erken Yatmak - Go to bed early

Duş Almak - Have a shower

Örnek Cümleler:

1- I walk to school every day. - Okula her gün yürüyerek gidiyorum.

2- We should brush our teeth 3 times a day. - Dişlerimizi her gün 3 kere fırçalamalıyız.

3- I had cheese toast for breakfast today. - Bugün kahvaltıda peynirli tost yedim.

4- What day is it today? - Bugün günlerden ne?

5- There is a math exam on Friday. - Cuma günü matematik sınavı var.

3- Hafta Sonu Yaptıklarım:

Geç kalkmak - Getting up late

Kitap okumak - Reading books

Arkadaşlarla dışarı çıkmak - Going out with friends

Bilgisayar oyunu oynamak - Play computer games

Spor yapmak - Work out

Dinlenmek - Hava a rest

Film izlemek - Watching film

Alışveriş yapmak - Do shopping

Balık tutmak - Fishing

Kamp yapmak - Camping

Parkta oynamak - Play in park

Örnek Cümleler:

1- Her pazar odamı toplarım. - I tidy my room every Sunday.

2- Bu hafta sonu ailemle birlikte Bursa'ya gideceğiz.

We will go with my family this weekend to Bursa.

3- Cumartesi sinemaya gidelim mi?

Should we go to the cinema on saturday?

4- Babam pazar günleri de çalışıyor.

My father works on sundays.

5- Ağabeyim hafta sonu gitar kursuna başlayacak.

My brother will start the guitar course at the weekend.