4. Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day - Günüm konu anlatımı
İnsanlar gün içerisinde birçok farklı şeyi bir arada yapar. Çocuklar okula, yetişkinler işe gider. İngilizce ''Day'' kelimesi gün demektir. 4. Sınıflar için ''5. Ünite My Day - Günüm'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.
''Sun'' kelimesi ise hem ''Güneş'' hem de ''Gün'' anlamına gelmektedir. Haftanın günleri, Hafta İçi (Weekdays) ve Hafta Sonu (Week End) olmak üzere ikiye ayrılır.
5. Ünite My Day - Günüm
1- Günler ve Gün İle İlgili Kelimeler
Pazartesi - Monday
Salı - Tuesday
Çarşamba - Wednesday
Perşembe - Thursday
Cuma - Friday
Cumartesi - Saturday
Pazar - Sunday
Bugün - Today
Yarın - Tomorrow
Dün - Yestesday
24 Saat - 24 Hours
Hafta - Week
Günlük Rapor - Daily Report
Gün Işığı - Daylight
Sabah - Morning
Öğle - Afternoon
Akşam - Evening
Gece - Night
Gece Yarısı - Midnight
Günaydın - Good Morning
Kahvaltı - Breakfast
Öğle Yemeği - Lunch
Akşam Yemeği - Dinner
İzin Günü - Day Off
Maaş Günü - Payday
Tatil - Holiday
Örnek Cümleler:
1- My father gets up early every morning. - Babam her sabah erken kalkar.
2-i drink orange juice or milk in the morning.- Sabahları portakal suyu ya da süt içerim.
3- My sister reads 1 hour a day. - Ablam günde 1 saat kitap okuyor.
4- Tomorrow will be a good day. - Yarın güzel bir gün olacak.
2- Hafta İçi Yaptıklarım -
Erken uyanmak - Early Wake Up
Yüzümü yıkamak - Washing my face
Dişlerimi fırçalamak - Brushed my teeth
Kahvaltı yapmak - Having Breakfast
Giyinmek - Get Dressed
Okul çantamı hazırlamak - Prepare my school bag
Saçlarımı taramak - Comb my hair
İşe gitmek - go to work
Okula gitmek - go to school
Ders çalışmak - Studying
Televizyon izlemek - Watch Tv.
Erken Yatmak - Go to bed early
Duş Almak - Have a shower
Örnek Cümleler:
1- I walk to school every day. - Okula her gün yürüyerek gidiyorum.
2- We should brush our teeth 3 times a day. - Dişlerimizi her gün 3 kere fırçalamalıyız.
3- I had cheese toast for breakfast today. - Bugün kahvaltıda peynirli tost yedim.
4- What day is it today? - Bugün günlerden ne?
5- There is a math exam on Friday. - Cuma günü matematik sınavı var.
3- Hafta Sonu Yaptıklarım:
Geç kalkmak - Getting up late
Kitap okumak - Reading books
Arkadaşlarla dışarı çıkmak - Going out with friends
Bilgisayar oyunu oynamak - Play computer games
Spor yapmak - Work out
Dinlenmek - Hava a rest
Film izlemek - Watching film
Alışveriş yapmak - Do shopping
Balık tutmak - Fishing
Kamp yapmak - Camping
Parkta oynamak - Play in park
Örnek Cümleler:
1- Her pazar odamı toplarım. - I tidy my room every Sunday.
2- Bu hafta sonu ailemle birlikte Bursa'ya gideceğiz.
We will go with my family this weekend to Bursa.
3- Cumartesi sinemaya gidelim mi?
Should we go to the cinema on saturday?
4- Babam pazar günleri de çalışıyor.
My father works on sundays.
5- Ağabeyim hafta sonu gitar kursuna başlayacak.
My brother will start the guitar course at the weekend.
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