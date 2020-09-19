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Geri4. SINIF 4. Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day - Günüm konu anlatımı
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4. SINIF
Haber Giriş: 19.09.2020 - 02:52 | Son Güncelleme:

4. Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day - Günüm konu anlatımı

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4. Sınıf İngilizce 5. Ünite My Day - Günüm konu anlatımı
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İnsanlar gün içerisinde birçok farklı şeyi bir arada yapar. Çocuklar okula, yetişkinler işe gider. İngilizce ''Day'' kelimesi gün demektir. 4. Sınıflar için ''5. Ünite My Day - Günüm'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.

''Sun'' kelimesi ise hem ''Güneş'' hem de ''Gün'' anlamına gelmektedir. Haftanın günleri, Hafta İçi (Weekdays) ve Hafta Sonu (Week End) olmak üzere ikiye ayrılır.

5. Ünite My Day - Günüm

 1- Günler ve Gün İle İlgili Kelimeler

 Pazartesi - Monday

 Salı - Tuesday

 Çarşamba - Wednesday

 Perşembe - Thursday

 Cuma - Friday

 Cumartesi - Saturday

 Pazar - Sunday

 Bugün - Today

 Yarın - Tomorrow

 Dün - Yestesday

 24 Saat - 24 Hours

 Hafta - Week

 Günlük Rapor - Daily Report

 Gün Işığı - Daylight

 Sabah - Morning

 Öğle - Afternoon

 Akşam - Evening

 Gece - Night

 Gece Yarısı - Midnight

 Günaydın - Good Morning

 Kahvaltı - Breakfast

 Öğle Yemeği - Lunch

 Akşam Yemeği - Dinner

 İzin Günü - Day Off

 Maaş Günü - Payday

 Tatil - Holiday

 Örnek Cümleler:

 1- My father gets up early every morning. - Babam her sabah erken kalkar.

 2-i drink orange juice or milk in the morning.- Sabahları portakal suyu ya da süt içerim.

 3- My sister reads 1 hour a day. - Ablam günde 1 saat kitap okuyor.

 4- Tomorrow will be a good day. - Yarın güzel bir gün olacak.

 2- Hafta İçi Yaptıklarım -

 Erken uyanmak - Early Wake Up

 Yüzümü yıkamak - Washing my face

 Dişlerimi fırçalamak - Brushed my teeth

 Kahvaltı yapmak - Having Breakfast

 Giyinmek - Get Dressed

 Okul çantamı hazırlamak - Prepare my school bag

 Saçlarımı taramak - Comb my hair

 İşe gitmek - go to work

 Okula gitmek - go to school

 Ders çalışmak - Studying

 Televizyon izlemek - Watch Tv.

 Erken Yatmak - Go to bed early

 Duş Almak - Have a shower

 Örnek Cümleler:

 1- I walk to school every day. - Okula her gün yürüyerek gidiyorum.

 2- We should brush our teeth 3 times a day. - Dişlerimizi her gün 3 kere fırçalamalıyız.

 3- I had cheese toast for breakfast today. - Bugün kahvaltıda peynirli tost yedim.

 4- What day is it today? - Bugün günlerden ne?

 5- There is a math exam on Friday. - Cuma günü matematik sınavı var.

 3- Hafta Sonu Yaptıklarım:

 Geç kalkmak - Getting up late

 Kitap okumak - Reading books

 Arkadaşlarla dışarı çıkmak - Going out with friends

 Bilgisayar oyunu oynamak - Play computer games

 Spor yapmak - Work out

 Dinlenmek - Hava a rest

 Film izlemek - Watching film

 Alışveriş yapmak - Do shopping

 Balık tutmak - Fishing

 Kamp yapmak - Camping

 Parkta oynamak - Play in park

 Örnek Cümleler:

 1- Her pazar odamı toplarım. - I tidy my room every Sunday.

 2- Bu hafta sonu ailemle birlikte Bursa'ya gideceğiz.

 We will go with my family this weekend to Bursa.

 3- Cumartesi sinemaya gidelim mi?

 Should we go to the cinema on saturday?

 4- Babam pazar günleri de çalışıyor.

 My father works on sundays.

 5- Ağabeyim hafta sonu gitar kursuna başlayacak.

 My brother will start the guitar course at the weekend.

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