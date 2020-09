4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time - Boş Zaman konu anlatımı

İngilizcede ''Free Time'', ''Özgür Zaman'' demektir. Spare Time, Spare Hours ve Leisure Time da Serbest - Boş Zaman anlamına gelen diğer sözcüklerdir.

4. Ünite Free Time - Boş Zaman

1- Kültür - Sanat Aktiviteleri - Culture and Art Activities

Kitap Okumak - Reading Book

Film izlemek - Watching the film

Sinemaya gitmek - Go to cinema

Piyano Çalmak - Play the piano

Gitar Çalmak - Play the guitar

Sanat Galerisine Gitmek - Visiting an art gallery

Müze Gezmek - Go to museum

Belgesel İzlemek - Watching the dictionary

Koleksiyon Yapmak - Making collections

Müzik Dinlemek - Listening to music

Bale Yapmak - Do ballet

Fotoğraf Çekmek - Take Photos

Örnek cümleler:

1- We go to the movies with my schoolmates every week.

Her hafta okul arkadaşlarımla birlikte sinemaya gidiyoruz.

2- I will read many books during summer vacation.

Yaz tatili boyunca birçok kitap okuyacağım.

3- I listen to music in my free time.

Boş zamanlarımda müzik dinlerim.

4- My sister takes piano lessons twice a week.

Ablam haftanın iki günü piyano dersi alıyor.

5- Ballet show was very nice last nightç

Dün akşamki bale gösterisi çok güzeldi.

2- Oyunlar / Games

Bilgisayar oyunları - Computer games

Telefon oyunları - Mobile games

Saklambaç - Hide and seek

Deve - Cüce - Sit Down - Stand Up

İp Atlama - Jumping rope

Kelime Oyunu - Word games

Seksek - Hopscotch

Köşe Kapmaca - Puss in the corner

Örnek Cümleler:

1- I'm just playing computer games at the weekend.

Sadece hafta sonu bilgisayar oyunları oynuyorum.

2- As kids we used to play hide and seek every day.

Çocukken her gün saklambaç oynardık.

3- Hopscotch and jump rope are my sister's favorite games.

Seksek ve ip atlama kız kardeşimin en sevdiği oyunlardır.

3- Spor Aktiiteleri - Spor Activities

Futbol Oynamak - Play Football

Basketbol - Basketball

Buz Hokeyi - Ice Hokey

Havuzda Yüzmek - Swimming in the pool

Bisiklet Sürme - Cycling

Yürüyüş Yapmak - Have a walk

Ormanda Koşu Yapmak - Jogging in the forest

Voleybol Oynamak - Play Volleyball

Ağırlık Kaldırmak - Weight Lifting

Egzersiz Yapmak - Work Out

Örnek Cümleler:

1- I go to the gym 3 days a week.

Haftanın 3 günü spor salonuna gidiyorum.

2- Exercising is good for health.

Egzersiz yapmak sağlığa faydalıdır.

3- We played football with my classmates in the school yard.

Okul bahçesinde sınıf arkadaşlarımla futbol oynadık.

4- Next week we will go swimming with my father.

Haftaya babamla birlikte yüzmeye gideceğiz.

3- Diğer Aktiviteler - Hobiler / Other Avtivities - Hobbies

Televizyon İzlemek - Watch Tv

Alışveriş Yapmak - Do Shopping

Satranç Oynamak - Play Chess

Dans Etmek - Dancing

Balık Tutmak - Fishing

Tekne Turu - Boat Tour

Seyahat Etmek - Travel

Günlük Tutmak - Keep a Diary

Arkadaşlarla Sohbet Etmek - Chatting With Friends

Kamp Yapmak - Go Camping