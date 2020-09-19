4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time - Boş Zaman konu anlatımı
Boş zaman, okul ve iş saatleri dışında geçirilen zaman dilimidir. Boş zamanlarda en sık yapılan aktivelerin başında kitap okumak, televizyon izlemek, spor yapmak ve seyahat etmek geliyor. 4. sınıflar için ''4.Ünite Free Time - Boş Zaman'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.
İngilizcede ''Free Time'', ''Özgür Zaman'' demektir. Spare Time, Spare Hours ve Leisure Time da Serbest - Boş Zaman anlamına gelen diğer sözcüklerdir.
4. Ünite Free Time - Boş Zaman
1- Kültür - Sanat Aktiviteleri - Culture and Art Activities
Kitap Okumak - Reading Book
Film izlemek - Watching the film
Sinemaya gitmek - Go to cinema
Piyano Çalmak - Play the piano
Gitar Çalmak - Play the guitar
Sanat Galerisine Gitmek - Visiting an art gallery
Müze Gezmek - Go to museum
Belgesel İzlemek - Watching the dictionary
Koleksiyon Yapmak - Making collections
Müzik Dinlemek - Listening to music
Bale Yapmak - Do ballet
Fotoğraf Çekmek - Take Photos
Örnek cümleler:
1- We go to the movies with my schoolmates every week.
Her hafta okul arkadaşlarımla birlikte sinemaya gidiyoruz.
2- I will read many books during summer vacation.
Yaz tatili boyunca birçok kitap okuyacağım.
3- I listen to music in my free time.
Boş zamanlarımda müzik dinlerim.
4- My sister takes piano lessons twice a week.
Ablam haftanın iki günü piyano dersi alıyor.
5- Ballet show was very nice last nightç
Dün akşamki bale gösterisi çok güzeldi.
2- Oyunlar / Games
Bilgisayar oyunları - Computer games
Telefon oyunları - Mobile games
Saklambaç - Hide and seek
Deve - Cüce - Sit Down - Stand Up
İp Atlama - Jumping rope
Kelime Oyunu - Word games
Seksek - Hopscotch
Köşe Kapmaca - Puss in the corner
Örnek Cümleler:
1- I'm just playing computer games at the weekend.
Sadece hafta sonu bilgisayar oyunları oynuyorum.
2- As kids we used to play hide and seek every day.
Çocukken her gün saklambaç oynardık.
3- Hopscotch and jump rope are my sister's favorite games.
Seksek ve ip atlama kız kardeşimin en sevdiği oyunlardır.
3- Spor Aktiiteleri - Spor Activities
Futbol Oynamak - Play Football
Basketbol - Basketball
Buz Hokeyi - Ice Hokey
Havuzda Yüzmek - Swimming in the pool
Bisiklet Sürme - Cycling
Yürüyüş Yapmak - Have a walk
Ormanda Koşu Yapmak - Jogging in the forest
Voleybol Oynamak - Play Volleyball
Ağırlık Kaldırmak - Weight Lifting
Egzersiz Yapmak - Work Out
Örnek Cümleler:
1- I go to the gym 3 days a week.
Haftanın 3 günü spor salonuna gidiyorum.
2- Exercising is good for health.
Egzersiz yapmak sağlığa faydalıdır.
3- We played football with my classmates in the school yard.
Okul bahçesinde sınıf arkadaşlarımla futbol oynadık.
4- Next week we will go swimming with my father.
Haftaya babamla birlikte yüzmeye gideceğiz.
3- Diğer Aktiviteler - Hobiler / Other Avtivities - Hobbies
Televizyon İzlemek - Watch Tv
Alışveriş Yapmak - Do Shopping
Satranç Oynamak - Play Chess
Dans Etmek - Dancing
Balık Tutmak - Fishing
Tekne Turu - Boat Tour
Seyahat Etmek - Travel
Günlük Tutmak - Keep a Diary
Arkadaşlarla Sohbet Etmek - Chatting With Friends
Kamp Yapmak - Go Camping
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