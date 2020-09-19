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Geri4. SINIF 4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time - Boş Zaman konu anlatımı
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4. SINIF
Haber Giriş: 19.09.2020 - 02:50 | Son Güncelleme:

4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time - Boş Zaman konu anlatımı

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4. Sınıf İngilizce 4. Ünite Free Time - Boş Zaman konu anlatımı
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Boş zaman, okul ve iş saatleri dışında geçirilen zaman dilimidir. Boş zamanlarda en sık yapılan aktivelerin başında kitap okumak, televizyon izlemek, spor yapmak ve seyahat etmek geliyor. 4. sınıflar için ''4.Ünite Free Time - Boş Zaman'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.

İngilizcede ''Free Time'', ''Özgür Zaman'' demektir. Spare Time, Spare Hours ve Leisure Time da Serbest - Boş Zaman anlamına gelen diğer sözcüklerdir.

4. Ünite Free Time - Boş Zaman

 1- Kültür - Sanat Aktiviteleri - Culture and Art Activities

 Kitap Okumak - Reading Book

 Film izlemek - Watching the film

 Sinemaya gitmek - Go to cinema

 Piyano Çalmak - Play the piano

 Gitar Çalmak - Play the guitar

 Sanat Galerisine Gitmek - Visiting an art gallery

 Müze Gezmek - Go to museum

 Belgesel İzlemek - Watching the dictionary

 Koleksiyon Yapmak - Making collections

 Müzik Dinlemek - Listening to music

 Bale Yapmak - Do ballet

 Fotoğraf Çekmek - Take Photos

 Örnek cümleler:

 1- We go to the movies with my schoolmates every week.

 Her hafta okul arkadaşlarımla birlikte sinemaya gidiyoruz.

 2- I will read many books during summer vacation.

 Yaz tatili boyunca birçok kitap okuyacağım.

 3- I listen to music in my free time.

 Boş zamanlarımda müzik dinlerim.

 4- My sister takes piano lessons twice a week.

 Ablam haftanın iki günü piyano dersi alıyor.

 5- Ballet show was very nice last nightç

 Dün akşamki bale gösterisi çok güzeldi.

 2- Oyunlar / Games

 Bilgisayar oyunları - Computer games

 Telefon oyunları - Mobile games

 Saklambaç - Hide and seek

 Deve - Cüce - Sit Down - Stand Up

 İp Atlama - Jumping rope

 Kelime Oyunu - Word games

 Seksek - Hopscotch

 Köşe Kapmaca - Puss in the corner

 Örnek Cümleler:

 1- I'm just playing computer games at the weekend.

 Sadece hafta sonu bilgisayar oyunları oynuyorum.

 2- As kids we used to play hide and seek every day.

 Çocukken her gün saklambaç oynardık.

 3- Hopscotch and jump rope are my sister's favorite games.

 Seksek ve ip atlama kız kardeşimin en sevdiği oyunlardır. 

 3- Spor Aktiiteleri - Spor Activities

 Futbol Oynamak - Play Football

 Basketbol - Basketball

 Buz Hokeyi - Ice Hokey

 Havuzda Yüzmek - Swimming in the pool

 Bisiklet Sürme - Cycling

 Yürüyüş Yapmak - Have a walk

 Ormanda Koşu Yapmak - Jogging in the forest

 Voleybol Oynamak - Play Volleyball

 Ağırlık Kaldırmak - Weight Lifting

 Egzersiz Yapmak - Work Out

 Örnek Cümleler:

 1- I go to the gym 3 days a week.

 Haftanın 3 günü spor salonuna gidiyorum.

 2- Exercising is good for health.

 Egzersiz yapmak sağlığa faydalıdır.

 3- We played football with my classmates in the school yard.

 Okul bahçesinde sınıf arkadaşlarımla futbol oynadık.

 4- Next week we will go swimming with my father.

 Haftaya babamla birlikte yüzmeye gideceğiz. 

 3- Diğer Aktiviteler - Hobiler / Other Avtivities - Hobbies

 Televizyon İzlemek - Watch Tv

 Alışveriş Yapmak - Do Shopping

 Satranç Oynamak - Play Chess

 Dans Etmek - Dancing

 Balık Tutmak - Fishing

 Tekne Turu - Boat Tour

 Seyahat Etmek - Travel

 Günlük Tutmak - Keep a Diary

 Arkadaşlarla Sohbet Etmek - Chatting With Friends

 Kamp Yapmak - Go Camping 

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