4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Nationality - Millet konu anlatımı
Dünya 7 kıtadan oluşur. Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Okyanusya ve Antartika kıtalarında toplam 206 ülke bulunuyor. Her kıtanın ve ülkenin İngilizce karşılığı farklıdır. 4. sınıflar için ''2.Ünite Nationality - Millet'' konusunu detaylarıyla anlattık.
''Country'' İngilizcede ülke anlamına geliyor. Nationality - Milliyet ve Nation, Millet demektir. Belli bir bölgeyi ya da kara parçasını tanımlamak içinse ''Land'' kelimesi kullanılmaktadır.
2. Ünite Nationality - Millet
1- Avrupa Kıtası Ülkeleri ve Milletleri
Avrupa - Europe
Avrupalı - European
Türkiye - Turkey
Belçika - Belgium
Fransa - France
Almanya - Germany
İsveç - Swedish
İspanya - Spain
Hollanda - Netherlands
Avusturya - Austria
Yunanistan - Greece
Bulgaristan - Bulgaria
İtalya - Italy
İngiltere - England ya da Great Britain
İngiliz - British
Ukrayna - Ukraine
Portekiz - Portugal
Polonya - Poland
Danimarka - Denmark
Örnek Cümleler:
1- His father is German mother is British - Onun babası Alman annesi İngiliz.
2- Have you been to spain before? - Daha önce İspanya'ya gittin mi?
3- Istanbul is Turkey's most populous city. - İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehridir.
4- Where are you from? - Nerelisin?
Not: Birine hangi ülkeden geldiğini sormak istediğimizde ''Where are you from'' kalıbını kullanırız. Hangi milletten olduğunu öğrenmek istediğimizde ise ''What nationality are you'' sorusunu sormalıyız.
Örnekler:
Where are you from? I'm from Porgugal.
Nereden geldin? Portekizden.
What nationality are you? I'm Spanish.
Nerelisin. İspanyolum.
Not: Hangi ülkede olduğumuzu ''in'' takısı kullanarak belirtiriz.
Örnek -1- I live in Turkey. - Ben Türkiye'de yaşıyorum.
Örnek -2- My older sister has been living in Romania for two years.
Ablam iki yıldır Romanya'da yaşıyor.
Not: Ülkelere ait kavram ve özellikler anlatılırken ''of'' takısı kullanılır.
Örnekler:
London is the capital of England. / Londra, İngiltere'nin başkentidir.
İstanbul, Ankara and İzmir biggest cities of Turkey.
İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye'nin en büyük şehirleridir.
2- Asya Kıtası Ülkeleri ve Milletleri:
Asya - Asia
Asyalı - Asian ya da Asiatic
Çin - China
Japonya - Japan
Kuzey Kore - North Corea
Güney Kore - South Corea
Tayland - Thailand
Gürcistan - Georgia
İran - Iran
Irak - Iraq
Suudi Arabistan - Saudi Arabian
Lübnan - Lebanon
Lübnanlı - Lebanese
Örnek Cümleler:
1- Asia is the largest continent in the world. - Asya Kıtası, dünyanın en büyük kıtasıdır.
2- This summer we will go to Georgia with my father.
Bu yaz babamla birlikte Gürcistan'a gideceğiz.
3- I am very curious about Greece. - Yunanistan'ı çok merak ediyorum.
3- Afrika Kıtası Ülkeleri ve Milletleri:
Afrika - Africa
Afrikalı - African
Mısır - Egypt
Cezayir - Algeria
Tunus - Tunisia
Fas - Morocco
Fildişi Sahili - Ivory Coast
Etiyopya - Ethiopia
Not: Bazı ülkelerin Türkçe ve İngilizce yazılışları aynıdır. Örneğin, Tunus, Kenya Uganda ve Sudan, her iki dilde de aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir.
4- Amerika Kıtası Ülkeleri ve Milletleri:
Amerika - America
Amerikalı - American
Kanada - Canada
Meksika - Mexican
Kolombiya - Colombia
Kolombiyalı - Colombian
Örnek Cümleler:
1- There are 50 states in America. / Amerika'da 50 eyalet vardır.
2- Canada is located in the north of the America Continent
Kanada, Amerika kıtasının kuzeyinde yer alır.
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