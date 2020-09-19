Ara
EKSTRA
MENÜ
Geri4. SINIF 4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Nationality - Millet konu anlatımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4. SINIF
Haber Giriş: 19.09.2020 - 02:45 | Son Güncelleme:

4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Nationality - Millet konu anlatımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Nationality - Millet konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

Dünya 7 kıtadan oluşur. Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Okyanusya ve Antartika kıtalarında toplam 206 ülke bulunuyor. Her kıtanın ve ülkenin İngilizce karşılığı farklıdır. 4. sınıflar için ''2.Ünite Nationality - Millet'' konusunu detaylarıyla anlattık.

''Country'' İngilizcede ülke anlamına geliyor. Nationality - Milliyet ve Nation, Millet demektir. Belli bir bölgeyi ya da kara parçasını tanımlamak içinse ''Land'' kelimesi kullanılmaktadır.

2. Ünite Nationality - Millet

 1- Avrupa Kıtası Ülkeleri ve Milletleri

 Avrupa - Europe

 Avrupalı - European

 Türkiye - Turkey

 Belçika - Belgium

 Fransa - France

 Almanya - Germany

 İsveç - Swedish

 İspanya - Spain

 Hollanda - Netherlands

 Avusturya - Austria

 Yunanistan - Greece

 Bulgaristan - Bulgaria

 İtalya - Italy

 İngiltere - England ya da Great Britain

 İngiliz - British

 Ukrayna - Ukraine

 Portekiz - Portugal

 Polonya - Poland

 Danimarka - Denmark

 Örnek Cümleler:

 1- His father is German mother is British - Onun babası Alman annesi İngiliz.

 2- Have you been to spain before? - Daha önce İspanya'ya gittin mi?

 3- Istanbul is Turkey's most populous city. - İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehridir.

 4- Where are you from? - Nerelisin?

 Not: Birine hangi ülkeden geldiğini sormak istediğimizde ''Where are you from'' kalıbını kullanırız. Hangi milletten olduğunu öğrenmek istediğimizde ise ''What nationality are you'' sorusunu sormalıyız.

 Örnekler:

 Where are you from? I'm from Porgugal.

 Nereden geldin? Portekizden.

 What nationality are you? I'm Spanish.

 Nerelisin. İspanyolum.

 Not: Hangi ülkede olduğumuzu ''in'' takısı kullanarak belirtiriz.

 Örnek -1- I live in Turkey. - Ben Türkiye'de yaşıyorum.

 Örnek -2- My older sister has been living in Romania for two years.

 Ablam iki yıldır Romanya'da yaşıyor.

 Not: Ülkelere ait kavram ve özellikler anlatılırken ''of'' takısı kullanılır.

 Örnekler:

 London is the capital of England. / Londra, İngiltere'nin başkentidir.

 İstanbul, Ankara and İzmir biggest cities of Turkey.

 İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye'nin en büyük şehirleridir.

 2- Asya Kıtası Ülkeleri ve Milletleri:

 Asya - Asia

 Asyalı - Asian ya da Asiatic

 Çin - China

 Japonya - Japan

 Kuzey Kore - North Corea

 Güney Kore - South Corea

 Tayland - Thailand

 Gürcistan - Georgia

 İran - Iran

 Irak - Iraq

 Suudi Arabistan - Saudi Arabian

 Lübnan - Lebanon

 Lübnanlı - Lebanese

 Örnek Cümleler:

 1- Asia is the largest continent in the world. - Asya Kıtası, dünyanın en büyük kıtasıdır.

 2- This summer we will go to Georgia with my father.

 Bu yaz babamla birlikte Gürcistan'a gideceğiz.

 3- I am very curious about Greece. - Yunanistan'ı çok merak ediyorum. 

 3- Afrika Kıtası Ülkeleri ve Milletleri:

 Afrika - Africa

 Afrikalı - African

 Mısır - Egypt

 Cezayir - Algeria

 Tunus - Tunisia

 Fas - Morocco

 Fildişi Sahili - Ivory Coast

 Etiyopya - Ethiopia

 Not: Bazı ülkelerin Türkçe ve İngilizce yazılışları aynıdır. Örneğin, Tunus, Kenya Uganda ve Sudan, her iki dilde de aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir.

 4- Amerika Kıtası Ülkeleri ve Milletleri:

 Amerika - America

 Amerikalı - American

 Kanada - Canada

 Meksika - Mexican

 Kolombiya - Colombia

 Kolombiyalı - Colombian

 Örnek Cümleler:

 1- There are 50 states in America. / Amerika'da 50 eyalet vardır.

 2- Canada is located in the north of the America Continent

 Kanada, Amerika kıtasının kuzeyinde yer alır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle