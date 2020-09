4. Sınıf İngilizce 2. Ünite Nationality - Millet konu anlatımı

''Country'' İngilizcede ülke anlamına geliyor. Nationality - Milliyet ve Nation, Millet demektir. Belli bir bölgeyi ya da kara parçasını tanımlamak içinse ''Land'' kelimesi kullanılmaktadır.

2. Ünite Nationality - Millet

1- Avrupa Kıtası Ülkeleri ve Milletleri

Avrupa - Europe

Avrupalı - European

Türkiye - Turkey

Belçika - Belgium

Fransa - France

Almanya - Germany

İsveç - Swedish

İspanya - Spain

Hollanda - Netherlands

Avusturya - Austria

Yunanistan - Greece

Bulgaristan - Bulgaria

İtalya - Italy

İngiltere - England ya da Great Britain

İngiliz - British

Ukrayna - Ukraine

Portekiz - Portugal

Polonya - Poland

Danimarka - Denmark

Örnek Cümleler:

1- His father is German mother is British - Onun babası Alman annesi İngiliz.

2- Have you been to spain before? - Daha önce İspanya'ya gittin mi?

3- Istanbul is Turkey's most populous city. - İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehridir.

4- Where are you from? - Nerelisin?

Not: Birine hangi ülkeden geldiğini sormak istediğimizde ''Where are you from'' kalıbını kullanırız. Hangi milletten olduğunu öğrenmek istediğimizde ise ''What nationality are you'' sorusunu sormalıyız.

Örnekler:

Where are you from? I'm from Porgugal.

Nereden geldin? Portekizden.

What nationality are you? I'm Spanish.

Nerelisin. İspanyolum.

Not: Hangi ülkede olduğumuzu ''in'' takısı kullanarak belirtiriz.

Örnek -1- I live in Turkey. - Ben Türkiye'de yaşıyorum.

Örnek -2- My older sister has been living in Romania for two years.

Ablam iki yıldır Romanya'da yaşıyor.

Not: Ülkelere ait kavram ve özellikler anlatılırken ''of'' takısı kullanılır.

Örnekler:

London is the capital of England. / Londra, İngiltere'nin başkentidir.

İstanbul, Ankara and İzmir biggest cities of Turkey.

İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye'nin en büyük şehirleridir.

2- Asya Kıtası Ülkeleri ve Milletleri:

Asya - Asia

Asyalı - Asian ya da Asiatic

Çin - China

Japonya - Japan

Kuzey Kore - North Corea

Güney Kore - South Corea

Tayland - Thailand

Gürcistan - Georgia

İran - Iran

Irak - Iraq

Suudi Arabistan - Saudi Arabian

Lübnan - Lebanon

Lübnanlı - Lebanese

Örnek Cümleler:

1- Asia is the largest continent in the world. - Asya Kıtası, dünyanın en büyük kıtasıdır.

2- This summer we will go to Georgia with my father.

Bu yaz babamla birlikte Gürcistan'a gideceğiz.

3- I am very curious about Greece. - Yunanistan'ı çok merak ediyorum.

3- Afrika Kıtası Ülkeleri ve Milletleri:

Afrika - Africa

Afrikalı - African

Mısır - Egypt

Cezayir - Algeria

Tunus - Tunisia

Fas - Morocco

Fildişi Sahili - Ivory Coast

Etiyopya - Ethiopia

Not: Bazı ülkelerin Türkçe ve İngilizce yazılışları aynıdır. Örneğin, Tunus, Kenya Uganda ve Sudan, her iki dilde de aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir.

4- Amerika Kıtası Ülkeleri ve Milletleri:

Amerika - America

Amerikalı - American

Kanada - Canada

Meksika - Mexican

Kolombiya - Colombia

Kolombiyalı - Colombian

Örnek Cümleler:

1- There are 50 states in America. / Amerika'da 50 eyalet vardır.

2- Canada is located in the north of the America Continent

Kanada, Amerika kıtasının kuzeyinde yer alır.