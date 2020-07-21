4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Food And Drinks - Yiyecek Ve İçecekler konu anlatımı
İngilizcede yiyecek isimleri öğününe ve türüne göre farklılık gösterir. Örneğin kahvaltıda tüketilen gıdalar ile akşam yemeklerinde yenen yemekler farklıdır. Bu yiyecekler sebze, et ve fast-food türünde olabilir. 4. sınıflar için 10. ünite food and drinks- yiyecekler içecekler konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
İngilizcede - Breakfast- kelimesi kahvaltı anlamına gelir. Lunch sözcüğünün anlamı öğle yemeği ve -Dinner kelimesinin anlamı akşam yemeğidir Hamburger, tost ve patates gibi atıştırmalık yiyeceklere ise Fast-Food denir.
4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Food and Drinks - Yiyecek ve İçecekler- Konu Anlatım
1- Kahvaltılık Yiyecekler:
Ekmek / Bread
Peynir / Cheese
Domates / Tomato
Zeytin / Olive
Bal / Honey
Reçel / Jam / Preserve
Omlet / Omelette
Tereyağı / Butter
Yumurta / Egg
Örnek Cümleler:
1- What did you eat this morning? / Bugün ne yedin?
2- 1- I ate cheese, bread and honey today. / Bugün peynir, ekmek ve bal yedim.
2- Akşam Yemekleri:
Çorba / Soup
Fasulye / Beans
Yaprak Sarması / Grape Leaves
Bezelye / Green Pea
Kuru Fasulye / Haricot Bean
Örnek Cümleler:
1- We will eat beans at dinner / Akşam yemeğinde fasulye yiyeceğiz.
2- Do you liked this soup? / Çorba hoşuna gitti mi?
3- Et Yemekleri:
Et / Meat
Balık / Fish
Tavuk / Chicken
Köfte / Meatball
Pirzola / Chop
Örnek Cümleler:
1- Me and Aslı will eat meatball tonight / Aslı ile ben bu akşam köfte yiyeceğiz.
2- My father's favorite food is chop / Babamın en sevdiği yemek pirzoladır.
4- İçecekler:
Su / Water
Süt / Milk
Kola / Cola
Limonata / Lemonade
Maden Suyu / Mineral Water
Meyve Suyu / Juice
Çay / Tea
Kahve / Coffee
Papatya Çayı / Chamomile Tea
Örnek Cümleler:
1- My mother drinks tea every night. / Annem her akşam çay içer.
2- I drank milk at breakfast / Kahvaltıda süt içtim.
5- Sebzeler:
1- Patates / Potato
2- Salata / Salad
3- Soğan / Onion
4- Patlıcan / Eggplant
5- Lahana / Cabbage
6- Marul / Lettuce
7- Maydanoz / Parsley
8- Ispanak / Spinach
9- Biber / Pepper
Örnek Cümleler:
1- My mother cooks spinach every week / Annem her hafta ıspanak pişirir
2- We will buy lettuce and salad / Marul ve salata satın alacağız.
6- Fast- Food:
Fast - Food dilimize birebir geçmiş bir tamlamadır. Sözlük anlamı hızlı yemek demektir. Pratik bir şekilde hazırlanan, atıştırmalık yiyeceklere fast food denir.
Patates Kızartması / Chips - Fried Potatoes
Sandviç / Sandwich
Hamburger / Hamburger
Tost / Toast
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