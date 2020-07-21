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4. SINIF
Haber Giriş: 21.07.2020 - 01:16 | Son Güncelleme:

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Food And Drinks - Yiyecek Ve İçecekler konu anlatımı

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4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Food And Drinks - Yiyecek Ve İçecekler konu anlatımı
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İngilizcede yiyecek isimleri öğününe ve türüne göre farklılık gösterir. Örneğin kahvaltıda tüketilen gıdalar ile akşam yemeklerinde yenen yemekler farklıdır. Bu yiyecekler sebze, et ve fast-food türünde olabilir. 4. sınıflar için 10. ünite food and drinks- yiyecekler içecekler konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

İngilizcede - Breakfast- kelimesi kahvaltı anlamına gelir. Lunch sözcüğünün anlamı öğle yemeği ve -Dinner kelimesinin anlamı akşam yemeğidir Hamburger, tost ve patates gibi atıştırmalık yiyeceklere ise Fast-Food denir.

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Food and Drinks - Yiyecek ve İçecekler- Konu Anlatım 

 1- Kahvaltılık Yiyecekler:  

 Ekmek / Bread

 Peynir / Cheese

 Domates / Tomato

 Zeytin / Olive

 Bal / Honey

 Reçel / Jam / Preserve

 Omlet / Omelette

 Tereyağı / Butter

 Yumurta / Egg

 Örnek Cümleler:

 1- What did you eat this morning? / Bugün ne yedin?

 2- 1- I ate cheese, bread and honey today. / Bugün peynir, ekmek ve bal yedim.

 2- Akşam Yemekleri:

 Çorba / Soup

 Fasulye / Beans

 Yaprak Sarması / Grape Leaves

 Bezelye / Green Pea

 Kuru Fasulye / Haricot Bean

 Örnek Cümleler:

 1- We will eat beans at dinner / Akşam yemeğinde fasulye yiyeceğiz.

 2- Do you liked this soup? / Çorba hoşuna gitti mi?

 3- Et Yemekleri:

 Et / Meat

 Balık / Fish

 Tavuk / Chicken

 Köfte / Meatball

 Pirzola / Chop

 Örnek Cümleler:

 1- Me and Aslı will eat meatball tonight / Aslı ile ben bu akşam köfte yiyeceğiz.

 2- My father's favorite food is chop / Babamın en sevdiği yemek pirzoladır.

 4- İçecekler:

 Su / Water

 Süt / Milk

 Kola / Cola

 Limonata / Lemonade

 Maden Suyu / Mineral Water

 Meyve Suyu / Juice

 Çay / Tea

 Kahve / Coffee

 Papatya Çayı / Chamomile Tea

 Örnek Cümleler:

 1- My mother drinks tea every night. / Annem her akşam çay içer.

 2- I drank milk at breakfast / Kahvaltıda süt içtim.

 5- Sebzeler:

 1- Patates / Potato

 2- Salata / Salad

 3- Soğan / Onion

 4- Patlıcan / Eggplant

 5- Lahana / Cabbage

 6- Marul / Lettuce

 7- Maydanoz / Parsley

 8- Ispanak / Spinach

 9- Biber / Pepper

 Örnek Cümleler:

 1- My mother cooks spinach every week / Annem her hafta ıspanak pişirir

 2- We will buy lettuce and salad / Marul ve salata satın alacağız.

 6- Fast- Food:

 Fast - Food dilimize birebir geçmiş bir tamlamadır. Sözlük anlamı hızlı yemek demektir. Pratik bir şekilde hazırlanan, atıştırmalık yiyeceklere fast food denir.

 Patates Kızartması / Chips - Fried Potatoes

 Sandviç / Sandwich

 Hamburger / Hamburger

 Tost / Toast

 

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