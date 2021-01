4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Food And Drinks - Yiyecek Ve İçecekler konu anlatımı

İngilizcede - Breakfast- kelimesi kahvaltı anlamına gelir. Lunch sözcüğünün anlamı öğle yemeği ve -Dinner kelimesinin anlamı akşam yemeğidir Hamburger, tost ve patates gibi atıştırmalık yiyeceklere ise Fast-Food denir.

4. Sınıf İngilizce 10. Ünite Food and Drinks - Yiyecek ve İçecekler- Konu Anlatım

1- Kahvaltılık Yiyecekler:

Ekmek / Bread

Peynir / Cheese

Domates / Tomato

Zeytin / Olive

Bal / Honey

Reçel / Jam / Preserve

Omlet / Omelette

Tereyağı / Butter

Yumurta / Egg

Örnek Cümleler:

1- What did you eat this morning? / Bugün ne yedin?

2- 1- I ate cheese, bread and honey today. / Bugün peynir, ekmek ve bal yedim.

2- Akşam Yemekleri:

Çorba / Soup

Fasulye / Beans

Yaprak Sarması / Grape Leaves

Bezelye / Green Pea

Kuru Fasulye / Haricot Bean

Örnek Cümleler:

1- We will eat beans at dinner / Akşam yemeğinde fasulye yiyeceğiz.

2- Do you liked this soup? / Çorba hoşuna gitti mi?

3- Et Yemekleri:

Et / Meat

Balık / Fish

Tavuk / Chicken

Köfte / Meatball

Pirzola / Chop

Örnek Cümleler:

1- Me and Aslı will eat meatball tonight / Aslı ile ben bu akşam köfte yiyeceğiz.

2- My father's favorite food is chop / Babamın en sevdiği yemek pirzoladır.

4- İçecekler:

Su / Water

Süt / Milk

Kola / Cola

Limonata / Lemonade

Maden Suyu / Mineral Water

Meyve Suyu / Juice

Çay / Tea

Kahve / Coffee

Papatya Çayı / Chamomile Tea

Örnek Cümleler:

1- My mother drinks tea every night. / Annem her akşam çay içer.

2- I drank milk at breakfast / Kahvaltıda süt içtim.

5- Sebzeler:

1- Patates / Potato

2- Salata / Salad

3- Soğan / Onion

4- Patlıcan / Eggplant

5- Lahana / Cabbage

6- Marul / Lettuce

7- Maydanoz / Parsley

8- Ispanak / Spinach

9- Biber / Pepper

Örnek Cümleler:

1- My mother cooks spinach every week / Annem her hafta ıspanak pişirir

2- We will buy lettuce and salad / Marul ve salata satın alacağız.

6- Fast- Food:

Fast - Food dilimize birebir geçmiş bir tamlamadır. Sözlük anlamı hızlı yemek demektir. Pratik bir şekilde hazırlanan, atıştırmalık yiyeceklere fast food denir.

Patates Kızartması / Chips - Fried Potatoes

Sandviç / Sandwich

Hamburger / Hamburger

Tost / Toast