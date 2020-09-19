4. Sınıf Fen Bilimleri Taze Ve Doğal Besinler konu anlatımı

Vücudumuz her zaman taze besin kaynakları ister. Böylece çok daha sağlıklı şekilde büyüyebiliriz ve daha fazla enerji elde ederiz. Aynı zamanda taze yiyecekler sayesinde cildimiz daha genç görünür ve daha güçlü oluruz. O yüzden tükettiğimiz besin kaynakları hangisi olursa olsun mutlaka taze olmasına özen göstermeliyiz.

Taze ve Doğal Besinler

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için tüketmemiz gereken bazı önemli besin kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynakları hayvansal ve bitkisel ile maddesel kaynaklar üzerinden elde ederiz.

- Et

- Süt

- Yumurta

- Tahıl ürünleri

- Meyveler

- Sebzeler

- Su

Tüm bu kaynaklar bizim için yaşamsal açıdan oldukça önemlidir. Ancak bunların temel ihtiyaç kaynağı olarak önemli olmasının yanı sıra, aynı zamanda taze olması da bir o kadar önemlidir. Mutlaka dalından, toprağından yeni toplanmış, koparılmış ve bayatlamış, bozulmamış besin kaynaklarını taze taze tüketmeliyiz. Peki doğal besinler ne demek?

Doğal besinler: Yetiştirildiği sırada herhangi bir ilaçlamaya maruz kalmayan, zamanında ve mevsiminde tükettiğimiz Besin kaynakları doğal besinler olarak bilinir. Öyle ki her mevsimin kendine özel ve hassas yiyecekleri bulunmaktadır. Bu yiyecekleri mevsimine uygun şekilde ve doğru biçimde tüketirsek, daha sağlıklı bir yaşam sürebiliriz.

Ayrıca bazı besin kaynakları dondurularak ya da paketlenmiş suretiyle uzun bir süre saklanabilir. Ancak dondurulmuş olan besinler kullanılmak ve tüketilmek istendiği zaman, çözüldüğü vakit yeniden doldurulmalıdır. Tabii bu dondurulmuş gıdaları marketlerden ve farklı mağazalardan da elde ederiz. Onları elde ederken mutlaka dondurulmuş gıdaların son kullanma tarihine bakmaya dikkat etmeliyiz.

İçerisinde GDO bulunan katkı maddesi içermeyen gıdalar vücudumuz için zararlıdır. GDO uzun hali ile (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) şekilde ifade edilmektedir. Bu besinler bazı istenmeyen durumlara maruz kalır ve ilaçlanırlar. Böylece tazeliğini kaybederler ve içerisindeki vitamin ve mineralleri yok olur. O yüzden ihtiyacımız olan besin kaynaklarını elde ederken hem taze olmasına dikkat etmeliyiz hem de GDO’lu olup olmadığına bakmalıyız.

Özellikle sebze ve meyveleri mevsiminde tüketilmesine çok özen gösterilmelidir. Bu konuda yaz ve kış ile beraber ilkbahar ve sonbahar meyve ve sebzeleri bulunur. Tabii günümüzde artık seracılık sayesinde ülkemizin her yerinde ve her mevsim meyveler ile sebzeler yetişmektedir. Fakat yine de mevsiminde doğru sebze meyve tüketimini sağlamak, organik ürün tüketmemize olanak tanır.

Organik ürünler ise herhangi bir katkı maddesi bulunmayan ve genetiği değiştirilmemiş ürünler olarak bilinir. Bu ürünler sağlığımız için çok yararlıdır ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin kaynaklarını bize sunar. Birçok farklı vitamin ve mineral kaynağını alarak daha hızlı şekilde büyüyüp gelişebiliriz.

Besinleri taze ve doğal şekilde tükettiğimiz zaman, sadece fiziksel değil ayrıca zihinsel olarak da gelişiriz. Bu sayede zihnimiz geliştiği için derslerimizi çok daha etkili şekilde yapabiliriz. Derslerimize hem okulda hem de evimizde odaklanabiliriz ve daha iyi notlar alabiliriz. O yüzden mutlaka ihtiyacımız olan besin kaynaklarını tüketirken organik, taze ve doğal olmasına özen göstermeliyiz.

Aile büyüklerimiz ile pazara gittiğimiz zaman mutlaka organik ürünleri almaya dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda markete gittiğimiz zaman da yine ürünlerin son tüketim tarihine bakmalıyız. Böylece hayatımızı sağlıklı şekilde geçirebilir ve güvenli bir şekilde yiyeceklerimizi tüketebiliriz.