4. Sınıf Fen Bilimleri Saf Madde Ve Karışım konu anlatımı

Çevremizde pek çok farklı cisim bulunmaktadır. Bu cisimlerin bazıları tek bir maddeden oluşurken bazıları ise birden fazla maddeye sahiptir. Etrafımızı kullandığımız maddeler arasında ise makas, televizyon, koltuk, ayna, ayakkabı ve tarak gibi daha sayısız cisim yer alır. Şimdi bu ve benzeri pek çok cismi ele alarak buna göre inceleme gerçekleştireceğiz ve saf madde ile karışım maddelerine bakacağız.

Saf Madde ve Karışım

Madde 2 farklı şekilde ele alınır. Bunlardan biri saf maddeler diğeri ise karışım maddeler olarak öne çıkar. Amaçlarına bağlı olarak maddeler karışım veya saf madde olarak kullanılır. Şimdi öncelikle saf maddeye ele alalım ve inceleyelim.

Saf madde: Yapısında kendinden başka bir madde bulunmayan cisimleri saf madde denmektedir.

Saf madde aynı zamanda doğada bulunan en doğal hali olarak da bilinir. Buna diğer bir ismi ile saf hali denir. Saf madde ayrıştırılamaz. Çünkü zaten tek bir maddeden oluştuğu için ayrışma durumu söz konusu değildir. Şimdi saf maddelere bazı örnekler verelim.

- Altın

- Gümüş

- Bakır

- Su

- Oksijen

Bu maddeler doğada saf halde bulunur ve bu şekilde yine kullanılır. Bunlar içerisinde altın ve gümüş ile bakır aksesuar veya takı ve mücevher gibi eşyalar da kullanılır. Aynı zamanda bazı cisimlerin yapımında da kullanılır. Oksijen ve su ile ise doğada saf halde bulunan ve yaşamımız için en önemli iki temel unsurdur. Su ve oksijen olmadan hayatta kalabilmek mümkün değildir.

Karışım: Birden fazla maddenin bir araya gelmesi ile beraber oluşmuş olan yeni maddeye karışım denir. Bir maddenin karışım olabilmesi için en az iki maddenin bir bütün haline gelmesi gerekmektedir. Yani karışması gerekir. Karışımların bazı belli başlı özellikleri bulunur.

- İki ya da daha fazla madden oluşurlar.

- Karışımı oluşturmuş olan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

- Saf halde değildirler.

- Belli başlı bazı ve çeşitli yöntemler sayesinde birbirlerinden ayrıştırılabilirler.

Karışımlar aynı zamanda 2 farklı çeşit üzerinden ele alınır. Bunlardan biri homojen karışım diğeri ise heterojen karışımdır.

Homojen karışım: Birbiri içerisinde tam olarak karışmış maddeler homojen karışım olarak bilinir. Bunlar içerisinde tuzlu su ile beraber şekerli su en önemli örnekler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda hava içerisindeki farklı maddelerin bir araya gelerek tam olarak karışması üzerinden homojen karışım şeklinde ifade edilir.

Heterojen karışımlar: Birbirine dokunsalar dahi tam olarak bir bütün haline gelmeyen karışımlar heterojen karışım olarak bilinmektedir.

- Zeytinyağı ve Su

- Kum ve Su

- Şeker ve tuz

- Çerezler

- Salata çeşitleri

- Hamburger

Bu şekilde daha birçok farklı örnek vermek mümkün. Hem homojen karışımlar hem de heterojen karışımlar birden fazla maddenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu konuda çevremizde görebileceğimiz birçok farklı karışım bulunmaktadır. Aynı zamanda tek bir maddeden oluşmuş saf maddelere de rastlayabiliriz.

Bütün bu maddeler insan yaşamında farklı amaçlar için kullanılır. Saf maddeler genelde insan elinin değmediği ve doğada bulunan maddeler olarak bilinir. Bu yüzden bu saf maddeler doğadan elde edilir ve daha sonra başka maddelerle bir araya getirilerek karışım oluşturur. Bu karışım neticesinde hayatımızı kolaylaştıran ürünler üretilir ya da farklı aksesuar ile takı çeşitleri üretimi gerçekleşir.