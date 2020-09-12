4. Sınıf Fen Bilimleri Mıknatısların Kullanım Alanları konu anlatımı

Mıknatıs çeşitleri kobalt, nikel ve demir gibi maddeler ile beraber, bunlar üzerinden hazırlanmış ürünleri çeken ya da iten maddelerdir. Farklı kutupları bulunur ve bu kutuplara bağlı olarak çekme ya da itme gücüne sahiptir. Aynı zamanda her mıknatısın gücüne bağlı olarak farklı çekme veya itme güçleri bulunur.

Mıknatısların Kullanım Alanları

Kuzey ve güney olmak üzere iki ucu bulunmaktadır. Ayrıca mıknatısların ucunda N ve S harfleri bulunmaktadır. Bunlar İngilizce kelimeler üzerinden alınmış baş harfleridir. N (North = Kuzey) ve S (South = Güney) biçiminde ifade edilmektedir.

Not: Mıknatısların aynı kutupları bir araya geldiği zaman birbirlerini iterler. Aynı zamanda farklı kutupları bir araya getirildiği zaman birbirlerini çekerler. Buna manyetik çekim denir ve oluşan alana ise manyetik alan ismi verilir.

Aynı zamanda mıknatıslar değişik şekillere sahiptir ve böylece farklı alanlarda kullanılarak günlük hayatımızı kolaylaştırır. Şimdi mıknatısların kullanım alanlarına bakalım ve bunları sırasıyla inceleyelim.

Pusulada mıknatıs kullanımı: Kaşifler ya da dağcılar ve gemicilerin yönlerini bulması adına pusulanın içerisinde mıknatıs bulunur. Bu mıknatıs dünyanın manyetik alanlarına göre çalışır. Böylece pusula içerisindeki renkli uç kısım her zaman kuzeyi gösterir.

Buzdolabında mıknatıs kullanımı: Buzdolabı kapaklarının rahatlıkla kapanabilmesi için mıknatıs kullanılır. Aynı zamanda magnet ismi ile bilinen buzdolabı üzerinde kullanılan süslerde mıknatıs kullanılır.

Terzilerin mıknatıs kullanımı: Terziler toplu iğneleri bir arada tutabilmek amacıyla mıknatıs kullanır.

Hurdalıklarda mıknatıs kullanımı: Hurdalıklarda büyük demir parçalarını kaldırmak ve çekebilmek için dev mıknatıslar kullanılır.

Fabrika bacalarında mıknatıs kullanımı: Fabrika bacalarından çıkan dumanlardaki metalleri çekebilmek amaçlı mıknatıs kullanılır. Böylece metal parçalar doğaya ve çevreye zarar vermez.

Teknolojik aletlerde mıknatıs kullanımı: Televizyon ya da tablet ve bilgisayar ile cep telefonu içerisinde mıknatıs kullanılır. Özellikle bu cihazların hoparlör kısmında çok fazla değerlendirilir. Böylece çok daha hassas ve kolay bir kullanım imkanı elde edilir. Aynı zamanda çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi gibi daha birçok farklı beyaz eşya konusunda, elektrikli motor yapısında değerlendirilir.

Küçük parçalarda mıknatıs kullanımı: Kredi kartı ya da banka kartı ile beraber bankamatik ve pek çok DVD ile VCD gibi küçük parçalarda mıknatıs kullanılır. Böylece daha hassas bir şekilde iletim imkanı elde edilir.

Kapı zilleri ile beraber hoparlör ve mikrofonlarda mıknatıs kullanımı: Kapı zilinin çalması ya da hoparlörden ses gelmesi ile mikrofon üzerinden seslerin yayılması için mıknatıs kullanılır.

Sağlık cihazlarında mıknatıs kullanımı: İnsanların hastalıklarını anlamak ve ortaya çıkarabilmek için kullanılan MR ve benzeri sağlık cihazlarında güçlü mıknatıslar kullanılır.

Hızlı trenlerde mıknatıs kullanımı: Hızlı trenler mıknatıs yardımı ile hareket eder. Özellikle hızlı trenlerin alt kısımlarında mıknatıs bulunmaktadır. Bu mıknatıslar trenlerin çok daha hızlı gitmesine ya da yavaşlamasına fırsat verir. Özellikle kısa süre içerisinde hızlanır ve aynı şekilde kısa sürede yavaşlama imkanı elde edilir.

Tüm bu kullanım alanları ile beraber mıknatıs hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Yaşantımızı kolaylaştırır ve aynı zamanda kullandığımız ürünlerin sağlıklı şekilde çalışmasına olanak verir. Yukarıda saydığımız ve içerisinde mıknatıs bulunan kullanım alanlarını iyi bilmemiz gerekmektedir. Bu konuda pratik yapabilir ve içerisinde mıknatıs olan çevremizdeki birçok değişik cihazı da inceleyebiliriz.