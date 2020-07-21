4. Sınıf Fen Bilimleri Işık Kirliliği konu anlatımı

Yapay ışıklar aracılığıyla istediğimiz kadar açık oluşturabilmemiz mümkün. Bundan dolayı ihtiyaç duyulan her yere ışıklar yerleştirilmiş durumda. Bu durum, ışık kirliliğine sebep oluyor. Işık kirliliğinin ise bizim ve hayvanlar için zararı her geçen gün artıyor.

Işık Kirliliği Nedir?

Işık kirliliği, gereksiz aydınlatmadan dolayı meydana gelen fazla ışık olarak tanımlanmaktadır. Işık kirliliği, görüşümüzü olumsuz etkileyerek gözümüzü yormaktadır. Bundan dolayı gözümüze zarar vermektedir. Işık kirliliği, kirlilik çeşitleri arasında yer almaktadır. Işık kirliliğinin; su kirliliği ve hava kirliliği gibi zehirleyici yönü olmasa da fazla kullanımı bize zarar verebilmektedir. Işık kirliliği fazla ışık üretimini beraberinde getirir. Bu durum enerjinin boşa harcanması anlamına gelmektedir. Enerjinin boşa harcanması ise ekonomik olarak bizleri ciddi anlamda zarara uğratabilmektedir.

Işık kirliliğindeki en büyük sorun, insanların bu kirliliği fark etmemesinden meydana gelmektedir. Bu durum, ışık kilidine karşı mücadele edilmesini ciddi anlamda zorlaştırmaktadır. Geceleri tüketilmekte olan elektriğin dörtte biri hatalı aydınlatmadan dolayı boşa kullanılmaktadır.

Işık Kirliliği Çeşitleri Nelerdir?

Işık kirliliği farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Bu yol aracılığıyla karşımızdaki ışık kirliliğinin hangi kategoriye uyduğunu kararlaştırabiliriz. Bu sayede ışık kirliliğine karşı mücadele etmek daha kolay şekilde gerçekleşmektedir.

Işık Taşması

Işık kirliliği çeşitlerinin başında ışık taşması gelmektedir. Bu durum, ışığın gerekmeyen veya istenmeyen yeri aydınlatmasıdır.

Göz Kamaşması

Gözün, alışık olduğu aydınlatma seviyesinin üstünde bir ışığa maruz kalmasıdır. Bu durumda gözümüz kamaşmaktadır. Göz kamaşması gözümüze zarar verebilecek boyutlara gelebilmektedir. Bundan dolayı göz kamaşmalarına karşı dikkatli olmamız gerekir.

Dikine Işık

Gökyüzüne doğru bakan ışıktır. Bu durumda ışık, hiçbir yeri aydınlatmaz ve boşa gider. Bu durum, ışık kaynağının tamamıyla boşa açık olmasına sebebiyet vermektedir. Bu ışık kirliliğinin insanlığa hiçbir faydası yoktur.

Aşırı Miktarda Işık

İhtiyaç duyulan ışıktan çok daha fazlasının kullanması ile meydana gelmektedir. Hem enerji kaybına sebebiyet verir hem de gözümüze zarar verebilme riski oluşturmaktadır. Bundan dolayı oluşmaması için özen gösterilmesi gereken ışık kirliliği çeşitleri arasında yer almaktadır.

Işık Kirliliği Oluşturan Kaynaklar

Her ışık kaynağı, yanlış kullanımdan dolayı ışık kirliliğine sebebiyet verebilmektedir. Ancak bazı ışık kaynakları, ışık kirliliğine sebebiyet verebilme konusunda daha yüksek bir potansiyele sahip olmaktadır. Bu ışık kaynaklarını şöyle sıralayabiliriz:

Yoldaki aydınlatmalar

Bahçe, park ve spor alanlarındaki aydınlatmalar

Binalarda bulunan dış cephe aydınlatmaları

Reklam panolarındaki ışık kaynakları

Binalardan ve evlerden taşan ışıklar

Bu ışık kaynaklarının çoğu, bir şehre dışarıdan bakıldığı zaman görülen ışık kaynaklarıdır. Bu ışık kaynaklarının kontrolü zor şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan dolayı ışık kirliliği oluşturmaya gayet müsait bir yapıda bulunmaktadırlar.

Işık Kirliliğinin Sonuçları

Işık kirliliğinin en tehlikeli sonuca gözümüze zarar vermesidir. Bu durumda, çeşitli tedavi süreçlerinin başlaması gerekebilmektedir. Bununla birlikte ışık kirliliği gökyüzünü görmemizi de engellemektedir. Gün ışığında yıldızları görebilmemiz mümkün değildir. Geceleyin uzayı çıplak gözle izleyebilme imkanımız bulunmaktadır ancak ışık kirliliği geceleyin yıldızları izleyebilmemizi engellemektedir.

Işık kirliliğinin bir diğer etkisi de doğa üzerinde olmaktadır. Deniz kaplumbağaları, yumurtadan çıktıktan sonra ışık kirliliğinden dolayı yönlerini şaşırabilmektedirler. Bundan dolayı denizi bulamayabilirler. Bu durum onların ölmelerine sebep olabilir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla ışık kirliliğini sonlandırmamız gerekmektedir. Işık kirliliği gece seyahat eden kuşları da olumsuz etkilemektedir. Işıklardan etkilenen kuşlar rotalarını şaşırmakta ve farklı yerlere gidebilmektedirler. Bu durumda doğal ekosistemlerinden dışarı çıkmış oldukları için yemek bulma sorunu yaşayabilirler.

Işık Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapabiliriz?

Bu sorunlarla karşılaşmamak için ihtiyaç duymadığımız yerlerdeki ışıkları söndürmeliyiz. Ortamın ihtiyaç duyduğu kadar ışık kullanmalıyız. Aydınlatmaların kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesine özen göstermeliyiz. Bu kurallara dikkat ettiğimiz zaman ışık kirliliğini önemli derecede azaltabilmemiz mümkün olabilmektedir.