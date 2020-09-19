4. Sınıf Fen Bilimleri Dünya'mızın Hareketleri konu anlatımı

Dünyamız küre şeklindedir. Kutuplardan basık ve ekvatordan şişkin bir şekilde görüntüsü vardır. Aynı zamanda küre şekli olduğu için dünyamızı bir tarafı güneş ışınlarını alırken diğer tarafı karanlık kalır. Böylece dönme hareketleri ile beraber sırası ile dünyamızın değişik bölgeleri güneş ışınları sayesinde aydınlanır ve gündüz olur.

Dünya'mızın Hareketleri

Dünyamız küre olduğu için güneşin bulaşmadığı yerlerde gece yaşanır. Ancak dünyamızın güneş ışınları aldığı yerlerde ise gündüz olur. Dünyamız kendi etrafında 24 saat içinde döndüğü için gece ve gündüz oluşur. Böylece gündüz yaşanan yerlerin dışında gece yaşanırken, gece yaşanan yerlerin dışında ise gündüz yaşanır.

Dünya gezegeni kendi etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. Buna bir gün denir. Aynı zamanda Dünya Güneş'in etrafında döner. Bu dönüşümünü ise toplamda 365 günde gerçekleştirir.

Dünyanın Dolanma Hareketi

Dünyamız kendi etrafında dönme hareketi yapar. Ancak Güneş'in etrafında ise dolanma hareketi gerçekleştirir. Bu hareketi Güneş'in etrafında batıdan doğuya doğru gerçekleştirir. Tam olarak Dünya Güneş'in etrafında 365 gün 6 saat içerisinde bir tur dönüşünü tamamlar. Biz bu süreye 1 yıl deriz.

Özellikle dünyanın dolanma hareketi ile beraber mevsimler oluşur. Bu konuda Dünya'mızın Güneş'in etrafında tam bir tur dönmesine yıllık hareket denmektedir. Aynı zamanda bir de artık yıl bulunmaktadır. Peki, artık yıl nedir? 1 yıl 365 gün 6 saat olarak belirlenmiştir. Bu 6 saat ise 4 yıl içerisinde bir gün eder. Böylece bu bir gün şubat ayına eklenir ve böylece şubat ayı 29 gün olur. Böylece artık yıl meydana gelir.

Dünya'mızın Güneş etrafında dönmesi ile beraber farkı tarihler eşliğinde değişik mevsimler oluşur. Şimdi hangi tarihlerde ne tür mevsimlerin oluştuğuna bakalım ve bunları inceleyelim

21-22 Aralık ve 20- 21 Mart: Bu dönem içerisinde kış mevsimi yaşanır.

20-21 Mart ve 21-22 Haziran: Bu dönem içerisinde ise ilkbahar mevsimi yaşanır. Ayrıca 20 ve 21 Mart gecesi gece ve gündüz eşit olur.

21-22 Haziran ve 22-23 Eylül: Bu dönem içerisinde ise yaz mevsimi yaşanır. Havalar çok sıcak olur ve aynı zamanda denize girme mevsimi olarak da bilinir.

22-23 Eylül ve 21-22 Aralık: Bu dönem içerisinde ise sonbahar mevsimi yaşanır. Yavaş yavaş Kışa yılına girilirken kalın giysilerimizi çıkartırız. Aynı şekilde 22-23 Eylül arasında yine gece ve gündüz eşitliği olur.

Dünya'nın dönme hareketi ve dolanma hareketi ile beraber yukarıdaki mevsimler oluşur. 1 yıl 12 aydır ve her mevsim 3 ay sürer. Bu doğrultuda toplamda 4 tane mevsim vardır. Bunlar sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz mevsimleridir. Bu mevsimler Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ile beraber ortaya çıkar. Tabii aynı zamanda bulunduğumuz ülkemizin jeolojik koşulları ve rüzgarlar ile beraber birçok değişik unsur hava sıcaklığında günlük değişimler yaratabilmektedir.

Dünyamız küre şeklindedir yani yuvarlaktır. Ancak tam yuvarlak değildir. Özellikle kutuplardan baskın ve ekvatordan şişkin bir görüntüye sahiptir. Ama bu baskınlık ve şişkinlik biraz gerçekleşmiştir. Genel olarak bakıldığında yine küre şeklinde bir görüntüye sahiptir. Aynı şekilde Dünya ile beraber Güneş ve diğer gezegenler de yine küre şekline benzerler. Diğer gezegenler de yine Güneş'in etrafında dönerler ancak onların dolanması farklı sürelerde gerçekleşir.