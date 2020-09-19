4. Sınıf Fen Bilimleri Dengeli Beslenme konu anlatımı

Gün içerisinde tüketmemiz gereken birçok farklı besin kaynağı bulunmaktadır. Her besin kaynağının farklı görevi vardır ve vücudumuz için çok gereklidir. Ancak bu besin kaynaklarını fazla tüketmeliyiz ne de az tüketmeliyiz. Mutlaka dengeli şekilde Sabah, öğle ve akşamları ihtiyacımız olan besinleri almalıyız.

Dengeli Beslenme

Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan besin kaynaklarını yeterli miktarlarda almalıyız. Yani dengeli beslenmek bizim için çok önemlidir. Peki dengeli beslenme nedir?

Dengeli beslenme: İhtiyacımız olan değişik besin türlerinden gerektiği kadar tüketmeye dengeli beslenme denmektedir. Bu konuda her besin grubundan yeterli miktarda almalı ve bunları doğru şekilde tüketmeliyiz. Onlar içerisinde et, süt yumurta ve tahıl grubu ile beraber meyve sebze gibi daha birçok değişik yiyecek söz konusudur.

Eğer besinleri az tüketirsek çabuk hastalanma riski ile karşı karşıya kalırız. Yani vücudumuz hastalıklardan bizi koruyamaz ve ciddi rahatsızlıklar yaşarız. Ancak aynı zamanda besinleri çok fazla tüketirsek bu defa bazı sağlık sorunları ile karşı karşıya kalırız. Dengesiz ve tek yönlü beslenme özellikle çocuklar için çok tehlikelidir. Büyüme ve gelişme konusunda ciddi sorunlar yaratır.

Gereğinden fazla tüketim yaptığımız zaman vücudumuz kalan besinleri yağ olarak depolar. Bu da zaman içerisinde hareketsiz bir yaşam ile birleştiğinde, aşırı kilo almaya sebep olabilmektedir. Eğer bunu yaşar isek o zaman obezite hastalığı ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu da birçok hastalık ile mücadele etmek zorunda kalacağımızı gösterir.

Besin İsrafını Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

Hem besin israfını önlemek hem de dengeli şekilde tüketim için yapılması gereken bazı hususlar mevcuttur. Şimdi bunların neler olduğuna gelin beraber bakalım.

- Alışveriş yapmadan önce alacağımız besinler konusunda bir liste hazırlamalıyız. Aynı zamanda bu listenin dışına çıkmamalıyız.

- Mutlaka tüketebileceğimiz kadar yemek pişirmeliyiz.

- Artan yemekleri uygun koşullar altında saklamalı ve daha sonra yeniden ısıtarak tüketmeliyiz.

- Tabağımıza mutlaka yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız.

- Eğer fazla yemek pişirir isek buna israf etmeden, komşularımız ile paylaşmalıyız. Ayrıca mesela sokakta kalmış evsiz insanlara bu konuda yardım edebiliriz. Onlara artan yemekleri verebiliriz.

- Evlerimizde artan ekmek ve diğer yemekleri sokak hayvanlarına verebilir ve onları besleyerek yardımcı olabiliriz.

Gördüğümüz gibi yukarıdaki maddeleri inceleyerek eğer uygularsak, o zaman besin israfını önleyebiliriz. Aynı zamanda aşırı ve sağlıksız yemek tüketiminin önüne geçebiliriz.

Besin israfı aynı zamanda aile bütçemizi korur. Gereğinden fazla yemek pişirmez isek ve besin tüketmezsek, o zaman çok fazla besin gıdası almamıza gerek olmaz. Böylece ailemizin parası cebinde kalır. Aynı zamanda sağlığımızı da bu şekilde korunmuş oluruz.

Dengeli beslenmek için farklı mevsimlerde yetiştirilen sebze ve meyveleri tüketmeye özen göstermeliyiz. Özellikle yaz, kış ve ilkbahar ile sonbahar mevsimine özel organik gıdalar tüketmeye dikkat etmeliyiz. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için marketlerden aldığımız yiyeceklerin GDO’lu olmadığına da özen göstermeliyiz. Çünkü bu ürünler bizim sağlığımız için çok tehlikelidir.

Yukarıda saydıklarımızı mutlaka okumalı ve daha sonra defterinize yazmalısınız. Nasıl dengeli beslenmemiz gerektiğini öğrenmeli ve bunu mutlaka uygulamalısınız. Aynı zamanda dengeli beslenmeye ailenize ve arkadaşlarınıza da anlatmalısınız. Sağlıklı şekilde büyüyüp gelişmek ve hastalıklara yakalanmamak için dengeli beslenmek çok büyük bir öneme sahiptir.