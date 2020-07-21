4. Sınıf Fen Bilimleri Bilinçli Tüketici konu anlatımı

Tüketiciler ikiye ayrılmaktadır. Savurgan tüketiciler ve bilinçli tüketiciler. Bilinçli tüketiciler çok daha avantajlı konumdadır. Haklarını bilmektedirler ve alışverişlerini doğru şekilde gerçekleştirirler. Bizim de dezavantajlı duruma düşmemek için bilinçli tüketici konumunda bulunmamız gerekmektedir. Böylelikle kendimizi savunabilmemiz ve haklarımızı koruyabilmemiz mümkün olmaktadır.

Bilinçli Tüketici Nedir?

Tüketici, satılan ürünleri kullanan kişiye denmektedir. Tüketici, hizmetlerden yararlanmakta ya da ürünleri satın almaktadır. Günlük yaşam içerisinde herkes bir şekilde tüketici olmaktadır. Tükettiğimiz şeyler sayesinde ihtiyaçlarımızı giderebilir ve çok daha kaliteli bir hayat yaşayabiliriz. Bilinçli tüketici ise, tüketim durumunu bilinçli şekilde gerçekleştiren kişilere denmektedir. Bilinçli tüketiciler, bir ürünü satın almadan ve aldıktan sonra ne yapması gerektiğini bilen kişilerdir. Bilinçli tüketiciler tüketim konusunda bazı haklara sahip olduğunu bilirler. Aldıkları ürünle ilgili sorun çıktığında bu haklarını kullanarak kendilerini savunabilirler.

Bilinçli Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar

Ülkemizde tüketicilerin sahip olduğu çeşitli haklar bulunmaktadır. Bu hakları beşe ayırmamız mümkündür.

7 Gün İçinde Reddetme Hakkı

Bir ürünü aldığın zaman, ürünün sorunlu çıkması veya bizi memnun etmemesi gibi durumlar yaşanabilmektedir. Bundan dolayı, bir ürünü aldığımız günden itibaren yedi gün içerisinde reddetme hakkımız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanabilmek için herhangi bir gerekçe göstermemize gerek yoktur. Ürünü reddettikten sonra ürüne ödediğimiz ücreti geri alarak işlemlerimizi tamamlamış oluruz.

Cayma Hakkı

Bir ürünü aldıktan sonra o ürünün bir teslim tarihi olabilir. Ürün teslim edilmeden önce bu ürünü almaktan cayma hakkımız bulunmaktadır. Bu hakkımızı yedi gün içerisinde kullanabilmemiz mümkündür. Cayma bildirimini satıcıya mektupla veya noter aracılığıyla ulaştırabiliriz. Bu sayede ücretimizi geri alabiliriz. Bu imkan, gereksiz üretim yapılmasının önüne geçerek firmaların daha verimli şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Ayıplı Mallarda Zararın Karşılanması Hakkı

Bazı mallar ayıplı olarak nitelendirilebilmektedir. Bu mallar, hasarlı mallardır. Bu durumdan zarar edebiliriz. Bu zararın karşılanması için 15 günlük süre içerisinde ihbarda bulunma hakkımız vardır. Bu hakkımızı kullanmamız durumunda, malın değiştirilmesi, ödediğimiz ücretin geri alınması, malın ücretsiz olarak onarılması veya ayıplı maldan dolayı kaybettiğimiz zararın bedelden düşülmesi gibi fırsatlar mevcut olmaktadır. Bu hakkı kullanarak zararımızı düşürebilir veya ortadan kaldırabiliriz.

Talep veya Tercih Ettiğiniz Seçeneğin Yerine Getirilmesi Hakkı

Ürünler satılırken, bizlere çeşitli seçenekler sunulabilmektedir. Bizlere sunulan herhangi bir seçeneği talep veya tercih ettiğimiz durumda bu isteğimizin yerine getirilmesi zorunludur. Yerine getirilmediği durumda ilgili mercilere ihbarda bulunarak hakkımızı koruma yolu açılmaktadır. Böylelikle dilediğimiz seçeneği seçebilme hakkı ile tercihlerimiz güvence altına alınmaktadır.

Gizli Ayıplarda Hak Arama Süresi 2 Yıldır

Bazı ürünlerde, ürünün ayıplı olduğu uzun süre sonra anlaşılabilmektedir. Bu ürünler, gizli ayıplı ürünler olarak nitelendirilmektedir. Bu ürünlerin ayıplı olduğunu önceden anlayabilmek mümkün değildir. Bu durumda tüketicinin korunması adına, hak aramak için belirtilen kanuni süre iki yıl olarak belirlenmiştir. Bu durumlarda iki yıl boyunca hakkımızı hukuki olarak arayabilmemiz mümkündür.

Bilinçli Tüketicinin Dikkat Ettiği Noktalar

Tüm bilinçli tüketiciler, alışveriş yaparken bazı hususlara dikkat etmektedir. Bu hususların başında son kullanma tarihi gelmektedir. Özellikle yiyecek ürünlerinin ambalajlarının üzerinde son kullanma tarihi bulunmaktadır. Son kullanma tarihi geçen ürünler sağlığımıza zarar verebileceği için bu ürünlerden uzak durmamız gerekmektedir. Bu durumda satıcıyı uyarmamız gerekmektedir. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satmak yasaktır.

Aldığımız ürünlerin üzerinde bazı dalgalar bulunmaktadır. Bu damgaların bir tanesi de TSE damgasıdır. Bu damga, o günün Türk Standartları Enstitüsü tarafından incelendiğini ve onaylandığını bizlere göstermektedir. Dolayısıyla bu ürünler güvenli ürünlerdir.

Aldığımız ürünün fişini atmamalıyız. Bilinçli tüketiciler, iade etme durumlarında fişleri kullanarak ürünlerini rahatlıkla iade edebilmektedirler. Besin maddelerini alırken temizliğe, renge, kokuya, şekle ve tazeliğe dikkat etmeliyiz. Bilinçli tüketiciler açıkta satılan ürünleri satın almamaktadır. Şeker, bisküvi, çikolata gibi ürünlerde boya ve katkı maddeleri bulunabilmektedir. Bu katkı maddelerinin olmadığı ürünler bilinçli tüketiciler tarafından tercih edilmektedir.