4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Sevgi Ve Saygı konu anlatımı

Sevgi; insanların başka kişilere karşı ya da eşya ve hayvanlara karşı duymuş olduğu ilgi ve bağlılıktır. Saygı ise; bir kimseye karşı dikkatli ve özenli davranılmasıdır. Sevgi ve saygı olmadığı zaman insanlar arasında düşmanlık artar.

Sevgi ve Saygı

Sevgi kavramı insanları insan yapan oldukça önemli bir kavramdır. İnsanlar yalnızca birbirlerine karşı sevgi duymazlar. Bunun yanında bir eşyayı ya da bir hayvanı da sevebilirler. Sevgi ile birlikte insanlar merhamet duygusunu da öğrenirler. Çünkü bireyler her zaman sevdikleri şeylere karşı merhamet duyma eğilimindedir.

İnsanlarda sevgi duygusu olduğu zaman kötülük düşünmezler. İyilik yapmayı düşünürler. Kimse sevdiği insana zarar vermeyi düşünmez.

Çevremizdeki insanları sevdiğimiz zaman onlarla iyi geçiniriz. Onları üzmeyiz ve zarar vermeyiz. Herhangi bir konuda yardıma muhtaç oldukları zaman yardımcı olmak için elimizden geleni yaparız. Sevgisiz ortamlarda her zaman kötülük vardır. İnsanlar birbirlerine kötü davranır ve zarar verir. Bu da huzurun bozulmasına sebep olur.

İnsanlar bir işi yaparken severek yaptıkları zaman daha iyi yaparlar ve yaptıkları işten de mutlu olurlar. Örneğin; eğer bir doktor işini seviyorsa hastalarına iyi davranır, onları iyileştirmek için elinden geleni yapar. Bu durumda hastaları da mutlu olur. Eğer bir marangoz yaptığı işi seviyorsa o işi yaparken mutlu olur. Böylece çalışırken hiç zorluk yaşamaz. Yani sevgi ile yapılan her şey insanlara huzur ve mutluluk vermektedir.

Çevremizdeki kişiler ile birlikte huzurlu bir yaşam sürmek için karşımızdaki kişilere saygı duymamız da oldukça önemlidir. Eğer insanlar birbirlerine saygılı olmazlarsa bir arada yaşamaları oldukça zordur. Çünkü saygının olmadığı yerde huzur da olmaz.

Bireylerin düşünceleri, zevkleri, duyguları farklılık gösterebilir. Farklı görüş ve düşüncelere karşı saygılı olmak oldukça önemlidir. Farklı zevkler ve düşünceler bir başkasına zarar vermiyorsa bu tarz düşüncelere saygı duymak gerekir. Toplum içinde düşünce çeşitliliğinin olması her zaman iyidir.

Kimse aynı renkten hoşlanmak ya da aynı müziği sevmek zorunda değildir. Bu sebeple de karşımızdaki insanların zevklerine karşı saygılı olmak gerekir. Farklılıkların insan ilişkilerine zarar vermesine izin verilmemelidir. Her birey duygu ve düşüncelerinde özgürdür. Bunun bilinci ile yaşamak oldukça önemlidir. Hiç bir zaman kendi zevklerinin ya da düşüncelerinin diğerlerinden daha iyi olduğu düşünülmemelidir.

Anne Babaya Sevgi ve Saygı

İnsanlar dünyaya bakıma muhtaç bir şekilde gelirler. Belirli bir yaşa kadar tuvalet, beslenme, yürüme gibi temel konularda yardıma ihtiyaç duyarlar. Anne ve babalar çocuklarının yetiştirirken her türlü özveriyi yapmaktadırlar.

Ebeveynler çocukları ile her zaman ilgilenir ve çocuklarının sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yaparlar. Aileler çocuklarını sevgi ile büyütürler. Çocuklarına her zaman merhamet duyarlar. Bunun yanında çocuklarına maddi ve manevi olarak her türlü desteği sağlarlar. Aileler bu fedakarlıkları yaparken çocuklarından herhangi bir karşılık beklemezler. Tüm fedakarlıkları karşılıksız yaparlar.

İslam anne ve babaya saygıda kusur edilmemesini öğütler. Çocukların anne ve babalarına karşı sorumlulukları vardır. Çocukların ailelerine karşı en büyük sorumluluğu onlara iyi davranmaları ve saygıda kusur etmemeleridir.

Bir iş yaparken anne ve babanın rızasını almak oldukça önemlidir. Aile büyüklerinin dine uygun vermiş olduğu görevleri itina ile yerine getirmek gerekir. Bunun yanında evde ailelere yardımcı olmak, misafir geldiği zaman ilgilenmek de oldukça önemlidir. Çocukların ailelerinin zor zamanlarında ailelerine yardım etmeleri de gerekmektedir.