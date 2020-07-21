Bu iki dua da Subhaneke ve Tahhiyat duaları gibi sadece namazda okunur. Müslümanlar her namazda bu dualar ile Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed'e bereket ve selamet diler. Aynı zamanda iki peygamberin ümmeti için de hayır ve merhamet dilenir.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Salli ve Barik Duaları ve Anlamları - Konu Anlatımı

1- Salli Duasının Yazılışı, Meali ve Anlamı:

Salli duası, ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetinde, Teravih namazlarının ikinci rekatında, Cuma hutbelerinde okunur. Aynı zamanda cenaze namazlarında ikinci tekbirden sonra da edilen bir duadır.

1.A. Salli Duasının Arapça yazılışı:

Allâhümme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed.

Kemâ salleyte ‘alâ İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahîm.

İnneke hamîdün mecîd.

1.B. Salli Duasının Türkçe Meali

Allah'ım. Sen İbrahim ve ümmetine selamet verdiğin gibi Muhammed ve ümmetine de selamet ver. Çünkü sen övülmüş (övülmeye layık) ve ulusun (şanı yüce olansın)

1.C. Salli Duasının Anlamı

Bu duada Allah'tan Hz. İbrahim ve ümmetine selam verdiği gibi Hz. Muhammed ve ümmetine selamet vermesi niyaz edilir. Allah, Ülü'l Azm peygamberinden biri olan Hz. İbrahim'in dualarını kabul etmiş ve onu ateşten korumuştur.

Hz. İbrahim'e oğlunu kurban etmesi rüyasında vahyedilmiştir. Onun bu imtihanı daha sonrasında gökten bir koç inmesi ile birlikte tamamlanmıştır. Burada da Allah'ın Hz. İbrahim'e selamet ve rahmet ettiği görülür. Duada geçen ''mecid'' kelimesi aynı zamanda cömertlik ve zenginlik anlamına gelir. Hz. İbrahim çok yaşlı olmasına rağmen Allah'ın onu ''bilge bir erkek çocukla'' müjdelemiş olması da cömert olduğunun bir göstergesidir. Babası İsmail'e rüyasını anlattığında hiçbir şekilde karşı koymamış ve ''sana emredileni yap, beni sabredenlerden bulacaksın'' diye cevap vermiştir.

Tüm bunların ışığında Hz. İbrahim ve ümmetine verilen selamet, Hz. Muhammed ve ümmetine de verilsin diye Salli duası okunur. Biz de Hz. Muhammed'in ümmetinden olduğumuz için bu duaları okumak farz olmasa bile vaciptir.

2. Barik Duasının Yazılışı, Meali ve Anlamı:

Barik duası da Salli duası gibi, Teravih ve cenaze namazlarında okunur. Cuma hutbelerinde de okunan Barik duasıyla Müslümanlar Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed'e salavat ederler.

1.A. Barik Duasının Arapça Yazılışı:

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

İnneke hamidün mecîd.

1.B. Barik Duasının Türkçe Meali:

Allah'ım. Sen İbrahim ve ümmetine bereket ihsan ettiğin gibi, Hz. Muhammed ve ümmetine bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmüş ve şanı yüce olansın.

1.C. Barik Duasının Anlamı:

Allah bu duada geçtiği gibi ''hamid'' ve ''mecid'' olduğu için insanlığa peygamberler göndermiştir. Peygamberlerin sayısı bazı kaynaklarda 20 bin, bazılarında ise 100 bine yakındır. Bununla birlikte Allah'ın verdiği sonsuz nimetler de onun rahmetinin bir göstergesidir. Müslümanlar bu nimetlere layık olmak için namaz, oruç, Hac, zekat ibadetlerini aksatmadan yerine getirmeli ve bol bol şükretmelidir.

Sofralarımızdaki yiyecekler, meyve-sebzeler ile yağmur, güneş, su gibi doğal zenginlikler de Allah'ın nimetleri arasındadır. Nimetlere şükrettiğimiz gibi onları ihtiyacı olan, fakir ve muhtaç kişilerle de paylaşmalıyız. Bu hem bereketi arttırır hem de günahlardan arındırır. ''Veren el alan elden üstündür'' hadisi de nimetlerin paylaşılması gerektiğini bize öğütler.